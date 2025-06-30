74 зі 107 російських дронів знешкодили за ніч над Україною
Київ • УНН
росія атакувала Україну 107 безпілотниками типу Shahed, з яких 74 були знешкоджені, причому 64 збиті. Основний удар припав на Донецьку та Харківську області, зафіксовано 15 влучань.
росія вночі випустила по Україні 107 безпілотників, 74 з них знешкоджено, у тому числі 64 збито, ворог бив в основному по Донецькій та Харківській областях, є влучання у 15 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 червня ворог атакував 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.
"Основний напрямок удару - Донеччина та Харківщина", - ідеться у повідомленні.
Повітряний напад, як вказано, відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 - збито вогневими засобами ураження, 10 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - сказано у повідомленні.
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