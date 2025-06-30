74 зі 107 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 16:28 • 29961 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 14:43 • 81005 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 80382 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 203679 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 176022 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 91723 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 104157 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 148277 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 239641 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 89799 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5.5м/с
52%
745мм
Популярнi новини
Україна підтвердила ураження аеродрому Кіровське у Криму: знищено важливі об'єкти29 червня, 20:35 • 10763 перегляди
Українські військові захопили у полон камерунців, які "лікували зуби" в росії29 червня, 21:06 • 9090 перегляди
Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії: деталі візиту29 червня, 22:07 • 4914 перегляди
Нетаньяху: перемога Ізраїлю у війні проти Ірану відкриває великі регіональні перспективи00:42 • 10833 перегляди
Смертельне ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих, троє поранених01:49 • 10392 перегляди
Публікації
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 203671 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 239637 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 226820 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 286139 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 219701 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Синєгубов Олег Васильович
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Угорщина
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 61889 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 74752 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 176022 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 54636 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 62014 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Х-101

74 зі 107 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 432 перегляди

росія атакувала Україну 107 безпілотниками типу Shahed, з яких 74 були знешкоджені, причому 64 збиті. Основний удар припав на Донецьку та Харківську області, зафіксовано 15 влучань.

74 зі 107 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі випустила по Україні 107 безпілотників, 74 з них знешкоджено, у тому числі 64 збито, ворог бив в основному по Донецькій та Харківській областях, є влучання у 15 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 червня ворог атакував 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.

"Основний напрямок удару - Донеччина та Харківщина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад, як вказано, відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 - збито вогневими засобами ураження, 10 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - сказано у повідомленні.

Харківщину росіяни атакували 25 дронами та 8 КАБами: двоє загиблих, серед 8 постраждалих дитина30.06.25, 08:57 • 406 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Донецька область
Харківська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9