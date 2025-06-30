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Харківщину росіяни атакували 25 дронами та 8 КАБами: двоє загиблих, серед 8 постраждалих дитина

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Минулої доби Харківську область атакували 25 дронів та 8 КАБів, що призвело до загибелі двох людей та поранень вісьмох, включаючи дитину. Пошкоджено СТО, дитсадок та санаторій.

Харківщину росіяни атакували 25 дронами та 8 КАБами: двоє загиблих, серед 8 постраждалих дитина

По Харківській області російські війська випустили минулої доби 25 дронів, 8 КАБів, відомо про двох загиблих та 8 постраждалих, у тому числі дитину, є пошкодження СТО, дитсадка, санаторію, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 8 людей постраждали, серед них дитина; 2 людини загинули", - повідомив Синєгубов.

За його даними, у селищі Пісочин постраждали чоловіки 71, 66 і 35 років, 69-річна і 65-річна жінки та 6-річний хлопчик; у місті Куп'янськ загинув 50-річний чоловік, зазнав поранень 37-річний чоловік; у селі Вільхуватка загинув 60-річний чоловік, постраждав 59-річний чоловік.

Ворог, з його слів, активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 64 некеровані авіаційні ракети; 8 КАБ; 13 БпЛА типу "Шахед"; 11 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Молнія".

Як повідомив Синєгубов, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Харківському районі пошкоджено СТО, приватний будинок, 6 автомобілів (селище Пісочин), 2 складські будівлі, скління багатоповерхового будинку (місто Дергачі); у Куп'янському районі пошкоджено квартиру, дитсадок, гараж (місто Куп'янськ), 8 будинків, автомобіль (село Вільхуватка); у Чугуївському районі пошкоджено будівлю санаторію (село Курортне).

Хвиля нічних атак ворожих БпЛА на Харківщині: горять цивільні оселі та СТО30.06.25, 02:00 • 2232 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
Шахед-136
Куп'янськ
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