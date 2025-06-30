Хвиля нічних атак ворожих БпЛА на Харківщині: горять цивільні оселі та СТО
Київ • УНН
Харківщина зазнала нічної атаки ворожих БпЛА 30 червня, вибухи чули за межами Харкова. Пошкоджено СТО в Пісочині, цивільну будівлю в Курортному та будівлю в Дергачах, інформації про постраждалих немає.
Харків у ніч на понеділок, 30 червня, зазнав атаки з боку ворожих БпЛА. Про це повідомляє УНН із посиланням на кервника Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера обласного центру Ігоря Терехова.
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За словами Терехова, вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста.
У свою чергу Синєгубов розповів про наслідки нічної ворожої атаки БпЛА на Харківщині:
- с. Пісочин, Харківський район. Внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням;
- с. Куротне, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа;
- м. Дергачі, Харківський район. Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.
"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила", - написав керівник ОВА.
Нагадаємо
Напередодні безпілотник влучив у цивільну автівку ВАЗ з причепом у Куп'янському районі Харківщини, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік, а 59-річний отримав вибухове поранення.
Удар рф по Чугуєву та Харкову: постраждали троє людей, багато руйнувань27.06.25, 21:18 • 4782 перегляди