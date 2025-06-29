Дрон вразив цивільний автомобіль у Харківській області: загинула людина, є поранений
Київ • УНН
Безпілотник влучив у цивільну автівку ВАЗ з причепом у Куп'янському районі Харківщини, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік, а 59-річний отримав вибухове поранення.
На автодорозі між населеними пунктами Приколотне та Вільхуватка, що у Куп’янському районі Харківської області, безпілотник поцілив у цивільну автівку ВАЗ з причепом, в якій перебували двоє цивільних чоловіків.
Передає УНН із посиланням на кервника Харківської ОВА Олега Синєгубова та Національну Поліцію України.
Деталі
Близько 08:30 ранку зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку с. Приколотне.
Внаслідок удару загинув 63-річний пасажир автомобіля, уточнює Національна Поліція.
59-річний чоловік дістав вибухові поранення. Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.
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