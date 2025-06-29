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Дрон вразив цивільний автомобіль у Харківській області: загинула людина, є поранений

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Безпілотник влучив у цивільну автівку ВАЗ з причепом у Куп'янському районі Харківщини, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік, а 59-річний отримав вибухове поранення.

Дрон вразив цивільний автомобіль у Харківській області: загинула людина, є поранений

На автодорозі між населеними пунктами Приколотне та Вільхуватка, що у Куп’янському районі Харківської області, безпілотник поцілив у цивільну автівку ВАЗ з причепом, в якій перебували двоє цивільних чоловіків.

Передає УНН із посиланням на кервника Харківської ОВА Олега Синєгубова та Національну Поліцію України.

Деталі

Близько 08:30 ранку зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку с. Приколотне.  

- повідомив Синєгубов. 

Внаслідок удару загинув 63-річний пасажир автомобіля, уточнює Національна Поліція.

59-річний чоловік дістав вибухові поранення. Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо

російські окупанти застосовують піхотні групи на Сумщині в межах Хотінської та Юнаківської громад. Їхня активність значно знизилась, що заважає просуванню вглиб української території.

Речник Сил оборони Півдня спростував відхід ЗСУ з Кам'янського на Запоріжжі, заявивши, що українські військові тримають позиції та відбивають ворожі атаки.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Сумська область
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
Запорізька область
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