рф продовжує застосовувати в межах Хотінської та Юнаківської громад піхотні групи, але їх активність знизилася – Демченко
Київ • УНН
російські окупанти застосовують піхотні групи на Сумщині в межах Хотінської та Юнаківської громад. Їхня активність значно знизилась, що заважає просуванню вглиб української території.
Російські окупанти намагаються застосувати в межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині піхотні групи, але їх активність значно знизилась за останній період й ворог не може досягти цілей для того, щоб просунутися в глиб української території.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
За останній період, навіть в межах Сумської області активність ворожих ДРГ дещо знизилась. Не варто їх переплітати з тими піхотними групами, які противник зараз намагається застосувати в межах Сумської області, особливо в межах Хотінської та Юнаківської громад, тому що це зовсім різні дії
За його словами, водночас ДРГ найбільше в межах Сумщини викривали північніше, це ближче до Чернігівської області, або їх активність проглядалася південніше - ближче до Харківської області.
Демченко пояснив, що завдання таких ДРГ – це мінування місцевості, розвідка побудови української оборони, або атака позицій Сил оборони.
Водночас активно наші підрозділи діють спільно й застосовують різні засоби для того, щоб вчасно викривати такі спроби й власне завдавати удари по цим групам, які намагаються перейти наш кордон. Щодо піхотних груп в межах Хотінської та Юнаківської громад, такі спроби ворог продовжує, але активність малих штурмових груп значно знизилась за останній період й ворог не може досягти тих цілей для того, щоб просунутися в глиб нашої території
Доповнення
26 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування армії рф на Сумщині зупинено.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав, що просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено через дезертирство та втрати особового складу.