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рф продовжує застосовувати в межах Хотінської та Юнаківської громад піхотні групи, але їх активність знизилася – Демченко

Київ • УНН

 • 628 перегляди

російські окупанти застосовують піхотні групи на Сумщині в межах Хотінської та Юнаківської громад. Їхня активність значно знизилась, що заважає просуванню вглиб української території.

рф продовжує застосовувати в межах Хотінської та Юнаківської громад піхотні групи, але їх активність знизилася – Демченко

Російські окупанти намагаються застосувати в межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині піхотні групи, але їх активність  значно знизилась за останній період й ворог не може досягти цілей для того, щоб просунутися в глиб української території.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН

За останній період, навіть в межах Сумської області активність ворожих ДРГ дещо знизилась. Не варто їх переплітати з тими піхотними групами, які противник зараз намагається застосувати в межах Сумської області, особливо в межах Хотінської та Юнаківської громад, тому що це зовсім різні дії

 - сказав Демченко.

За його словами, водночас ДРГ найбільше в межах Сумщини викривали північніше, це ближче до Чернігівської області, або їх активність проглядалася південніше - ближче до Харківської області.

Демченко пояснив, що завдання таких ДРГ – це мінування місцевості, розвідка побудови української оборони, або атака позицій Сил оборони. 

Водночас активно наші підрозділи діють спільно й застосовують різні засоби для того, щоб вчасно викривати такі спроби й власне завдавати удари по цим групам, які намагаються перейти наш кордон. Щодо піхотних груп в межах Хотінської та Юнаківської громад, такі спроби ворог продовжує, але активність малих штурмових груп значно знизилась за останній період й ворог не може досягти тих цілей для того, щоб просунутися в глиб нашої території

- розповів Демченко.

Доповнення

26 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування армії рф на Сумщині зупинено.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав, що просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено через дезертирство та втрати особового складу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Сумська область
Харківська область
Рада національної безпеки і оборони України
Державна прикордонна служба України
Чернігівська область
Сирський Олександр Станіславович
Україна
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