рф продовжує застосовувати в межах Хотінської та Юнаківської громад піхотні групи, але їх активність знизилася – Демченко

Російські окупанти намагаються застосувати в межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині піхотні групи, але їх активність значно знизилась за останній період й ворог не може досягти цілей для того, щоб просунутися в глиб української території.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

За останній період, навіть в межах Сумської області активність ворожих ДРГ дещо знизилась. Не варто їх переплітати з тими піхотними групами, які противник зараз намагається застосувати в межах Сумської області, особливо в межах Хотінської та Юнаківської громад, тому що це зовсім різні дії

За його словами, водночас ДРГ найбільше в межах Сумщини викривали північніше, це ближче до Чернігівської області, або їх активність проглядалася південніше - ближче до Харківської області.

Демченко пояснив, що завдання таких ДРГ – це мінування місцевості, розвідка побудови української оборони, або атака позицій Сил оборони.

Водночас активно наші підрозділи діють спільно й застосовують різні засоби для того, щоб вчасно викривати такі спроби й власне завдавати удари по цим групам, які намагаються перейти наш кордон. Щодо піхотних груп в межах Хотінської та Юнаківської громад, такі спроби ворог продовжує, але активність малих штурмових груп значно знизилась за останній період й ворог не може досягти тих цілей для того, щоб просунутися в глиб нашої території