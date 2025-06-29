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РФ продолжает использовать пехотные группы в пределах Хотинской и Юнаковской громад, но их активность снизилась – Демченко

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Российские оккупанты используют пехотные группы на Сумщине в пределах Хотинской и Юнаковской громад. Их активность значительно снизилась, что мешает продвижению вглубь украинской территории.

РФ продолжает использовать пехотные группы в пределах Хотинской и Юнаковской громад, но их активность снизилась – Демченко

Российские оккупанты пытаются применить в пределах Хотинской и Юнаковской общин в Сумской области пехотные группы, но их активность значительно снизилась за последний период и враг не может достичь целей для того, чтобы продвинуться вглубь украинской территории.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

За последний период, даже в пределах Сумской области активность вражеских ДРГ несколько снизилась. Не стоит их переплетать с теми пехотными группами, которые противник сейчас пытается применить в пределах Сумской области, особенно в пределах Хотинской и Юнаковской общин, потому что это совершенно разные действия

- сказал Демченко.

По его словам, в то же время ДРГ больше всего в пределах Сумщины выявляли севернее, это ближе к Черниговской области, или их активность просматривалась южнее - ближе к Харьковской области.

Демченко пояснил, что задача таких ДРГ – это минирование местности, разведка построения украинской обороны, или атака позиций Сил обороны. 

В то же время активно наши подразделения действуют совместно и применяют различные средства для того, чтобы вовремя вскрывать такие попытки и собственно наносить удары по этим группам, которые пытаются перейти нашу границу. Что касается пехотных групп в пределах Хотинской и Юнаковской общин, такие попытки враг продолжает, но активность малых штурмовых групп значительно снизилась за последний период и враг не может достичь тех целей для того, чтобы продвинуться вглубь нашей территории

- рассказал Демченко.

Дополнение

26 июня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение армии РФ на Сумщине остановлено.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено из-за дезертирства и потерь личного состава.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Сумская область
Харьковская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
Александр Сырский
Украина
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