РФ продолжает использовать пехотные группы в пределах Хотинской и Юнаковской громад, но их активность снизилась – Демченко
Киев • УНН
Российские оккупанты используют пехотные группы на Сумщине в пределах Хотинской и Юнаковской громад. Их активность значительно снизилась, что мешает продвижению вглубь украинской территории.
Российские оккупанты пытаются применить в пределах Хотинской и Юнаковской общин в Сумской области пехотные группы, но их активность значительно снизилась за последний период и враг не может достичь целей для того, чтобы продвинуться вглубь украинской территории.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
За последний период, даже в пределах Сумской области активность вражеских ДРГ несколько снизилась. Не стоит их переплетать с теми пехотными группами, которые противник сейчас пытается применить в пределах Сумской области, особенно в пределах Хотинской и Юнаковской общин, потому что это совершенно разные действия
По его словам, в то же время ДРГ больше всего в пределах Сумщины выявляли севернее, это ближе к Черниговской области, или их активность просматривалась южнее - ближе к Харьковской области.
Демченко пояснил, что задача таких ДРГ – это минирование местности, разведка построения украинской обороны, или атака позиций Сил обороны.
В то же время активно наши подразделения действуют совместно и применяют различные средства для того, чтобы вовремя вскрывать такие попытки и собственно наносить удары по этим группам, которые пытаются перейти нашу границу. Что касается пехотных групп в пределах Хотинской и Юнаковской общин, такие попытки враг продолжает, но активность малых штурмовых групп значительно снизилась за последний период и враг не может достичь тех целей для того, чтобы продвинуться вглубь нашей территории
Дополнение
26 июня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение армии РФ на Сумщине остановлено.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено из-за дезертирства и потерь личного состава.