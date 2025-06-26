Просування армії рф на Сумщині зупинено - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування армії рф на Сумщині зупинено, опублікувавши відео роботи у регіоні в Telegram, передає УНН.

Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено - написав Сирський, опублікувавши відео з прикордоння.

У відео Сирський показав роботу з прикордонного пункту, а також оглянув загородження "єгоза".

Доповнення

Раніше Сирський повідомляв, що хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав, що просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено через дезертирство та втрати особового складу.