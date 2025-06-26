Просування армії рф на Сумщині зупинено - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зупинку просування російської армії в прикордонні Сумщини, опублікувавши відео. Ця хвиля наступу РФ захлинулася, як і торішня спроба на Харківщині.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування армії рф на Сумщині зупинено, опублікувавши відео роботи у регіоні в Telegram, передає УНН.
Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено
У відео Сирський показав роботу з прикордонного пункту, а також оглянув загородження "єгоза".
Доповнення
Раніше Сирський повідомляв, що хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав, що просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено через дезертирство та втрати особового складу.