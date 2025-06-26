Продвижение армии рф в Сумской области остановлено - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение армии рф на Сумщине остановлено, опубликовав видео работы в регионе в Telegram, передает УНН.

Продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено - написал Сырский, опубликовав видео из приграничья.

В видео Сырский показал работу с пограничного пункта, а также осмотрел заграждение "егоза".

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Ранее Сырский сообщал, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории рф захлебывается так же, как в прошлом году – попытка наступательных действий противника на Харьковщине.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено из-за дезертирства и потерь личного состава.