Продвижение армии рф в Сумской области остановлено - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об остановке продвижения российской армии в приграничье Сумской области, опубликовав видео. Эта волна наступления рф захлебнулась, как и прошлогодняя попытка в Харьковской области.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение армии рф на Сумщине остановлено, опубликовав видео работы в регионе в Telegram, передает УНН.
Продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено
В видео Сырский показал работу с пограничного пункта, а также осмотрел заграждение "егоза".
Дополнение
Ранее Сырский сообщал, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории рф захлебывается так же, как в прошлом году – попытка наступательных действий противника на Харьковщине.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено из-за дезертирства и потерь личного состава.