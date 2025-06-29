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Дрон поразил гражданский автомобиль в Харьковской области: погиб человек, есть раненый

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Беспилотник попал в гражданский автомобиль ВАЗ с прицепом в Купянском районе Харьковщины, в результате чего погиб 60-летний мужчина, а 59-летний получил взрывное ранение.

Дрон поразил гражданский автомобиль в Харьковской области: погиб человек, есть раненый

На автодороге между населенными пунктами Приколотное и Ольховатка Купянского района Харьковской области беспилотник попал в гражданский автомобиль ВАЗ с прицепом, в котором находились двое гражданских мужчин.

Передает УНН со ссылкой на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и Национальную Полицию Украины.

Детали

Около 08:30 утра зафиксировано попадание БПЛА по гражданскому авто, которое двигалось по дороге в направлении с. Приколотное.  

- сообщил Синегубов. 

В результате удара погиб 63-летний пассажир автомобиля, уточняет Национальная Полиция.

59-летний мужчина получил взрывные ранения. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Напомним

российские оккупанты применяют пехотные группы на Сумщине в пределах Хотинской и Юнаковской общин. Их активность значительно снизилась, что мешает продвижению вглубь украинской территории.

Представитель Сил обороны Юга опроверг отход ВСУ из Каменского на Запорожье, заявив, что украинские военные держат позиции и отбивают вражеские атаки.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Сумская область
Олег Синегубов
Харьковская область
Запорожская область
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