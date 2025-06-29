Дрон поразил гражданский автомобиль в Харьковской области: погиб человек, есть раненый
Киев • УНН
Беспилотник попал в гражданский автомобиль ВАЗ с прицепом в Купянском районе Харьковщины, в результате чего погиб 60-летний мужчина, а 59-летний получил взрывное ранение.
На автодороге между населенными пунктами Приколотное и Ольховатка Купянского района Харьковской области беспилотник попал в гражданский автомобиль ВАЗ с прицепом, в котором находились двое гражданских мужчин.
Передает УНН со ссылкой на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и Национальную Полицию Украины.
Детали
Около 08:30 утра зафиксировано попадание БПЛА по гражданскому авто, которое двигалось по дороге в направлении с. Приколотное.
В результате удара погиб 63-летний пассажир автомобиля, уточняет Национальная Полиция.
59-летний мужчина получил взрывные ранения. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
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