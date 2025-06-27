Удар рф по Чугуєву та Харкову: постраждали троє людей, багато руйнувань
Київ • УНН
27 червня російські ракети та дрони атакували Харків і Чугуїв, пошкодивши приватне підприємство, житлові будинки та інфраструктуру. У Чугуєві постраждали двоє чоловіків на цивільному підприємстві, де виникла масштабна пожежа.
росіяни 27 червня атакували Харків та Чугуїв ракетами і дронами. Під ударом потрапило, зокрема, приватне підприємство, приватне майно, житлові будинки та інфраструктура. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
Під час атаки на Чугуїв постраждало цивільне підприємство. Там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджено приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків, працівники підприємства. Ще в одного - гострий шок.
За попередніми даними, ворог застосував по місту балістичну ракету, тип якої наразі встановлюється.
Раніше сьогодні російський БпЛА, попередньо, "молния", поцілив по Індустріальному району Харкова: пошкоджено транспортний засіб та будинки.
Чугуївської та Немишлянська прокуратури Харківської області почали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.
Харківщина: окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву, відомо про трьох постраждалих27.06.25, 17:55 • 2208 переглядiв