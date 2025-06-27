Удар рф по Чугуєву та Харкову: постраждали троє людей, багато руйнувань

росіяни 27 червня атакували Харків та Чугуїв ракетами і дронами. Під ударом потрапило, зокрема, приватне підприємство, приватне майно, житлові будинки та інфраструктура. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Під час атаки на Чугуїв постраждало цивільне підприємство. Там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджено приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків, працівники підприємства. Ще в одного - гострий шок.

За попередніми даними, ворог застосував по місту балістичну ракету, тип якої наразі встановлюється.

Раніше сьогодні російський БпЛА, попередньо, "молния", поцілив по Індустріальному району Харкова: пошкоджено транспортний засіб та будинки.

Чугуївської та Немишлянська прокуратури Харківської області почали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Харківщина: окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву, відомо про трьох постраждалих