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Удар рф по Чугуєву та Харкову: постраждали троє людей, багато руйнувань

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

27 червня російські ракети та дрони атакували Харків і Чугуїв, пошкодивши приватне підприємство, житлові будинки та інфраструктуру. У Чугуєві постраждали двоє чоловіків на цивільному підприємстві, де виникла масштабна пожежа.

Удар рф по Чугуєву та Харкову: постраждали троє людей, багато руйнувань

росіяни 27 червня атакували Харків та Чугуїв ракетами і дронами. Під ударом потрапило, зокрема, приватне підприємство, приватне майно, житлові будинки та інфраструктура. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

Під час атаки на Чугуїв постраждало цивільне підприємство. Там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджено приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків, працівники підприємства. Ще в одного - гострий шок.

За попередніми даними, ворог застосував по місту балістичну ракету, тип якої наразі встановлюється.

Раніше сьогодні російський БпЛА, попередньо, "молния", поцілив по Індустріальному району Харкова: пошкоджено транспортний засіб та будинки.

Чугуївської та Немишлянська прокуратури Харківської області почали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Харківщина: окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву, відомо про трьох постраждалих27.06.25, 17:55 • 2208 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоВійна
Чугуїв
Харків
Tesla
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