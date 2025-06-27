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Financial Times
Хранитель

Удар РФ по Чугуеву и Харькову: пострадали трое человек, много разрушений

Киев • УНН

 • 778 просмотра

27 июня российские ракеты и дроны атаковали Харьков и Чугуев, повредив частное предприятие, жилые дома и инфраструктуру. В Чугуеве пострадали двое мужчин на гражданском предприятии, где возник масштабный пожар.

Удар РФ по Чугуеву и Харькову: пострадали трое человек, много разрушений

27 июня россияне атаковали Харьков и Чугуев ракетами и беспилотниками. Под ударом оказались, в частности, частное предприятие, частное имущество, жилые дома и инфраструктура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Во время атаки на Чугуев пострадало гражданское предприятие. Там вспыхнул масштабный пожар, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин, сотрудники предприятия. Еще у одного - острый шок.

По предварительным данным, враг применил по городу баллистическую ракету, тип которой в настоящее время устанавливается.

Ранее сегодня российский БпЛА, предварительно, "Молния", попал по Индустриальному району Харькова: повреждены транспортное средство и дома.

Чугуевская и Немышлянская прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Харьковская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, известно о трёх пострадавших27.06.25, 17:55 • 2122 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоВойна
Чухуев
Харьков
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