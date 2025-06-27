Удар РФ по Чугуеву и Харькову: пострадали трое человек, много разрушений

27 июня россияне атаковали Харьков и Чугуев ракетами и беспилотниками. Под ударом оказались, в частности, частное предприятие, частное имущество, жилые дома и инфраструктура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Во время атаки на Чугуев пострадало гражданское предприятие. Там вспыхнул масштабный пожар, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин, сотрудники предприятия. Еще у одного - острый шок.

По предварительным данным, враг применил по городу баллистическую ракету, тип которой в настоящее время устанавливается.

Ранее сегодня российский БпЛА, предварительно, "Молния", попал по Индустриальному району Харькова: повреждены транспортное средство и дома.

Чугуевская и Немышлянская прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Харьковская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, известно о трёх пострадавших