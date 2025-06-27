Харьковская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, известно о трёх пострадавших
Киев • УНН
Российская армия нанесла ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области, в результате чего пострадали три человека. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, двое — в среднем.
Российская армия нанесла ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два — в среднем. Количество пострадавших может увеличиться
По словам председателя Харьковской ОВА, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.
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