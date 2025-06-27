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Харьковская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, известно о трёх пострадавших

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области, в результате чего пострадали три человека. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, двое — в среднем.

Харьковская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, известно о трёх пострадавших

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два — в среднем. Количество пострадавших может увеличиться

- сообщил Синегубов.

По словам председателя Харьковской ОВА, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.

В Харьковской ОВА показали последствия удара рф по детской железной дороге07.06.25, 19:59 • 4204 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Олег Синегубов
Харьковская область
Чухуев
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