Харьковская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, известно о трёх пострадавших

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два — в среднем. Количество пострадавших может увеличиться - сообщил Синегубов.

По словам председателя Харьковской ОВА, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.

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