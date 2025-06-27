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Харківщина: окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву, відомо про трьох постраждалих

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Російська армія завдала ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині, внаслідок чого постраждали троє осіб. Один потерпілий перебуває у важкому стані, двоє — у середньому.

Харківщина: окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву, відомо про трьох постраждалих

Російська армія завдала ракетного удару по місту Чугуїв, що на Харківщині. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два — в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися 

- повідомив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, усім пораненим надається необхідна медична допомога.

На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.

У Харківській ОВА показали наслідки удару рф по дитячій залізниці07.06.25, 19:59 • 4206 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
Чугуїв
Tesla
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