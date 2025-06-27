Харківщина: окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву, відомо про трьох постраждалих
Київ • УНН
Російська армія завдала ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині, внаслідок чого постраждали троє осіб. Один потерпілий перебуває у важкому стані, двоє — у середньому.
Російська армія завдала ракетного удару по місту Чугуїв, що на Харківщині. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два — в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися
За словами голови Харківської ОВА, усім пораненим надається необхідна медична допомога.
На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.
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