Волна ночных атак вражеских БпЛА на Харьковщине: горят гражданские дома и СТО
Киев • УНН
Харьковщина подверглась ночной атаке вражеских БПЛА 30 июня, взрывы слышали за пределами Харькова. Повреждены СТО в Песочине, гражданское здание в Курортном и здание в Дергачах, информации о пострадавших нет.
Харьков в ночь на понедельник, 30 июня, подвергся атаке вражеских БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра областного центра Игоря Терехова.
Детали
По словам Терехова, взрывы, которые были слышны в Харькове, прогремели за пределами города.
В свою очередь Синегубов рассказал о последствиях ночной вражеской атаки БпЛА в Харьковской области:
- с. Песочин, Харьковский район. В результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием;
- с. Курортное, Чугуевский район. В результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар;
- г. Дергачи, Харьковский район. В результате "прилёта" вражеского БпЛА повреждено здание с последующим возгоранием.
"На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - написал руководитель ОГА.
Напомним
Накануне беспилотник попал в гражданский автомобиль ВАЗ с прицепом в Купянском районе Харьковской области, в результате чего погиб 60-летний мужчина, а 59-летний получил взрывное ранение.
Удар РФ по Чугуеву и Харькову: пострадали трое человек, много разрушений27.06.25, 21:18 • 4778 просмотров