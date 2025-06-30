Волна ночных атак вражеских БпЛА на Харьковщине: горят гражданские дома и СТО

Харьков в ночь на понедельник, 30 июня, подвергся атаке вражеских БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра областного центра Игоря Терехова.

Детали

По словам Терехова, взрывы, которые были слышны в Харькове, прогремели за пределами города.

В свою очередь Синегубов рассказал о последствиях ночной вражеской атаки БпЛА в Харьковской области:

с. Песочин, Харьковский район. В результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием;

с. Курортное, Чугуевский район. В результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар;

г. Дергачи, Харьковский район. В результате "прилёта" вражеского БпЛА повреждено здание с последующим возгоранием.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - написал руководитель ОГА.

Напомним

Накануне беспилотник попал в гражданский автомобиль ВАЗ с прицепом в Купянском районе Харьковской области, в результате чего погиб 60-летний мужчина, а 59-летний получил взрывное ранение.

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