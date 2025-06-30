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Харьковщину россияне атаковали 25 дронами и 8 КАБами: двое погибших, среди 8 пострадавших ребенок

Киев • УНН

 • 402 просмотра

За минувшие сутки Харьковскую область атаковали 25 дронов и 8 КАБов, что привело к гибели двух человек и ранению восьмерых, включая ребенка. Повреждены СТО, детский сад и санаторий.

Харьковщину россияне атаковали 25 дронами и 8 КАБами: двое погибших, среди 8 пострадавших ребенок

По Харьковской области российские войска выпустили за минувшие сутки 25 дронов, 8 КАБов, известно о двух погибших и 8 пострадавших, в том числе ребенке, есть повреждения СТО, детсада, санатория, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В течение минувших суток вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 8 человек пострадали, среди них ребенок; 2 человека погибли", - сообщил Синегубов.

По его данным, в поселке Песочин пострадали мужчины 71, 66 и 35 лет, 69-летняя и 65-летняя женщины и 6-летний мальчик; в городе Купянск погиб 50-летний мужчина, получил ранения 37-летний мужчина; в селе Ольховатка погиб 60-летний мужчина, пострадал 59-летний мужчина.

Враг, по его словам, активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 64 неуправляемые авиационные ракеты; 8 КАБ; 13 БПЛА типа "Шахед"; 11 БПЛА типа "Герань-2"; 1 БПЛА типа "Молния".

Как сообщил Синегубов, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Харьковском районе повреждены СТО, частный дом, 6 автомобилей (поселок Песочин), 2 складских здания, остекление многоэтажного дома (город Дергачи); в Купянском районе повреждены квартира, детсад, гараж (город Купянск), 8 домов, автомобиль (село Ольховатка); в Чугуевском районе повреждено здание санатория (село Курортное).

Волна ночных атак вражеских БпЛА на Харьковщине: горят гражданские дома и СТО30.06.25, 02:00 • 2222 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Харьковская область
Шахед-136
Купянск
Tesla
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