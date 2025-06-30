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74 из 107 российских дронов уничтожены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Россия атаковала Украину 107 беспилотниками типа Shahed, из которых 74 были обезврежены, причем 64 сбиты. Основной удар пришелся на Донецкую и Харьковскую области, зафиксировано 15 попаданий.

74 из 107 российских дронов уничтожены за ночь над Украиной

Россия ночью выпустила по Украине 107 беспилотников, 74 из них обезврежены, в том числе 64 сбиты, враг бил в основном по Донецкой и Харьковской областям, есть попадания в 15 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 июня враг атаковал 107 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ Крыма.

"Основное направление удара - Донетчина и Харьковщина", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение, как указано, отбивали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 64 - сбиты огневыми средствами поражения, 10 - локационно потеряны/подавлены РЭБ

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - сказано в сообщении.

Харьковщину россияне атаковали 25 дронами и 8 КАБами: двое погибших, среди 8 пострадавших ребенок30.06.25, 08:57 • 378 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Донецкая область
Харьковская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Tesla
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