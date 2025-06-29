Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
Киев • УНН
На этой неделе, с 30 июня по 6 июля, растущая Луна будет способствовать новым начинаниям. С 1 июля Меркурий входит в ретроградную петлю, что требует внимательности к информации.
После напряженных и нестабильных периодов июня эта неделя принесет больше легкости, уверенности и внутренней организованности. Что нас ждет в период с 30 июня по 6 июля — специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
"Луна находится в фазе роста — а значит, самое время воплощать задуманное, начинать новые дела, двигаться к реализации важных задач", - рассказала Базиленко.
Меркурий в ретроградной петле
Ретроградность Меркурия продлится с 18 июля по 11 августа.
С 1 июля Меркурий входит в ретроградную петлю.
Этот период:
• до 18 июля — способствует новым начинаниям, возможностям, знакомствам;
• постепенно подводит нас к переосмыслению, пересмотру определенных решений, разговоров и договоренностей.
Уже сейчас важно работать внимательно с информацией, документами, словами.
Венера в соединении с Ураном (4 июля)
В четверг Венера образует точное соединение с Ураном в знаке Тельца. Это один из ключевых аспектов недели.
Он дает:
• неожиданные финансовые шансы (но и риски!),
• яркие творческие идеи и взрывы вдохновения,
• внезапные изменения в личной жизни: влюбленность, неожиданные знакомства или же внезапные завершения связей.
Это идеальное время для:
- творческих рывков;
- легких свиданий;
- обновления стиля или подходов в любви.
"Но финансовые решения лучше принимать взвешенно",- указала Базиленко.
Венера переходит в Близнецы (с 5 июля)
С 5 июля Венера переходит в знак Близнецов, где она становится еще более легкой, игривой и интересной.
Это время, когда мы ищем:
• приятные эмоции, новые впечатления,
• больше свободы в отношениях,
• легкое и теплое общение.
Используйте выходные, чтобы наполниться: побыть с близкими, посетить интересные места, окунуться в творчество или романтику.
Гармоничная конфигурация Венеры с Плутоном, Сатурном и Нептуном (5–6 июля)
В эти дни формируется чрезвычайно мощная и редкая конфигурация, объединяющая:
• глубину и выдержку (Сатурн);
• внутреннюю трансформацию (Плутон);
• вдохновение, интуицию и духовность (Нептун).
Это высокий творческий пик недели. Хорошо:
• принимать важные решения;
• начинать большие дела;
• углубляться в искусство, молитву, психотерапию, внутреннее обновление.
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Ритмы Луны
До 2 июля — Луна в Деве: настроение на порядок, самодисциплину, заботу о здоровье.
2–4 июля до 12:34 — Луна в Весах: время красоты, гармонии, романтики, договоренностей.
С 12:34 4 июля и до конца недели — Луна в Скорпионе: эмоции обостряются, требуют глубины, внимательности, внутренней силы.
Чувствительные точки недели:
• ночь с 29 на 30 июня,
• ночь с 4 на 5 июля.
"Итог
Эта неделя — одна из самых гармоничных за последнее время. Она дарит:
- творчество и вдохновение,
- душевную легкость и новые знакомства,
- возможность исцеления и трансформации.
Не бойтесь перемен — они открывают пространство для нового.
Будьте с теми, кто вам близок.
Позвольте себе любовь, отдых и свет в сердце", - призвала Базиленко.
Овен
Эта неделя замедляет твой темп и обращает внимание на личное, родное.
Ты можешь почувствовать желание побыть дома, навести порядок, углубиться в себя.
Душевные разговоры с близкими или возвращение к семейным темам могут принести важные открытия.
Телец
Ты в ритме событий, общения, коротких поездок.
Будет много новостей, диалогов, неожиданных встреч.
Стоит быть открытым к разговорам — через слова могут прийти ценные идеи или изменения в отношении к привычному.
Близнецы
Твои мысли сосредоточены на практическом.
Это хорошее время, чтобы пересмотреть свои ресурсы, заработки, определить — что действительно ценно для тебя.
Можешь внезапно найти новую возможность стабильности или получить приятное подтверждение своей ценности.
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Рак
Ты сейчас в центре событий.
Твое самоощущение — точка силы. Хорошо начинать новое, обновлять имидж, заявлять о себе.
Твоя уверенность, мягкость и искренность сейчас особенно заметны — пользуйся этим ресурсом.
Лев
Время побыть в тишине.
Даже если вокруг кипит жизнь, душа нуждается в отдыхе, очищении, отпускании.
Сны, внутренние ощущения, воспоминания — все может говорить к тебе на более глубоком уровне. Доверься этому процессу.
Дева
Тебе станет легче дышать среди единомышленников.
Это время общения, участия в совместных проектах, обмена идеями.
Ты можешь получить вдохновение или поддержку там, где этого не ждала. Важно быть открытой к новому.
Весы
Фокус смещается на твою реализацию.
Могут появиться приглашения, ответственность, признание или вызовы, которые требуют уверенности.
Время показать, кто ты есть, и сделать это с достоинством.
Скорпион
Возникает желание выйти за пределы.
Можешь тянуться к новым знаниям, путешествиям, более глубоким смыслам.
Исследования, духовная работа, обучение или даже смена среды сейчас принесут мощное обновление.
Стрелец
Все идет в глубину.
Могут подняться вопросы доверия, честности, внутренней правды.
Время меняться изнутри, позволить себе быть более уязвимой, но и сильной одновременно. Не бойся смотреть честно в глаза правде.
Козерог
Этот период может принести важные изменения в отношениях.
Кто-то займет особое место рядом, или ты по-новому посмотришь на уже знакомых людей.
Партнерство, диалог, открытость к другому — вот что сейчас требует внимания.
Водолей
Появляется желание упорядочить жизнь: режим, здоровье, рабочие процессы.
Тебе захочется больше ясности, логики, чистоты — как буквально, так и в мыслях.
Дисциплина сейчас — не давление, а поддержка.
Рыбы
Твое сердце открыто к радости.
Это период вдохновения, творчества, легких эмоций, романтики.
Ты можешь почувствовать себя немного как ребенок — доверчивой, мечтательной, счастливой. Позволь себе эту волну света.
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