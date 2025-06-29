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Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
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10:23 • 1326 просмотра
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Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

На этой неделе, с 30 июня по 6 июля, растущая Луна будет способствовать новым начинаниям. С 1 июля Меркурий входит в ретроградную петлю, что требует внимательности к информации.

Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля

После напряженных и нестабильных периодов июня эта неделя принесет больше легкости, уверенности и внутренней организованности. Что нас ждет в период с 30 июня по 6 июля — специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Луна находится в фазе роста — а значит, самое время воплощать задуманное, начинать новые дела, двигаться к реализации важных задач", - рассказала Базиленко. 

 Меркурий в ретроградной петле

Ретроградность Меркурия продлится с 18 июля по 11 августа.

С 1 июля Меркурий входит в ретроградную петлю.

Этот период:

• до 18 июля — способствует новым начинаниям, возможностям, знакомствам;

• постепенно подводит нас к переосмыслению, пересмотру определенных решений, разговоров и договоренностей.

Уже сейчас важно работать внимательно с информацией, документами, словами.

Венера в соединении с Ураном (4 июля)

В четверг Венера образует точное соединение с Ураном в знаке Тельца. Это один из ключевых аспектов недели.

Он дает:

• неожиданные финансовые шансы (но и риски!),

• яркие творческие идеи и взрывы вдохновения,

• внезапные изменения в личной жизни: влюбленность, неожиданные знакомства или же внезапные завершения связей.

Это идеальное время для:

- творческих рывков;

- легких свиданий;

- обновления стиля или подходов в любви.

"Но финансовые решения лучше принимать взвешенно",- указала Базиленко.

 Венера переходит в Близнецы (с 5 июля)

С 5 июля Венера переходит в знак Близнецов, где она становится еще более легкой, игривой и интересной.

Это время, когда мы ищем:

• приятные эмоции, новые впечатления,

• больше свободы в отношениях,

• легкое и теплое общение.

 Используйте выходные, чтобы наполниться: побыть с близкими, посетить интересные места, окунуться в творчество или романтику.

 Гармоничная конфигурация Венеры с Плутоном, Сатурном и Нептуном (5–6 июля)

В эти дни формируется чрезвычайно мощная и редкая конфигурация, объединяющая:

• глубину и выдержку (Сатурн);

• внутреннюю трансформацию (Плутон);

• вдохновение, интуицию и духовность (Нептун).

Это высокий творческий пик недели. Хорошо:

• принимать важные решения;

• начинать большие дела;

• углубляться в искусство, молитву, психотерапию, внутреннее обновление.

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 Ритмы Луны

До 2 июля — Луна в Деве: настроение на порядок, самодисциплину, заботу о здоровье.

2–4 июля до 12:34 — Луна в Весах: время красоты, гармонии, романтики, договоренностей.

С 12:34 4 июля и до конца недели — Луна в Скорпионе: эмоции обостряются, требуют глубины, внимательности, внутренней силы.

Чувствительные точки недели:

• ночь с 29 на 30 июня,

• ночь с 4 на 5 июля.

"Итог

Эта неделя — одна из самых гармоничных за последнее время. Она дарит:

- творчество и вдохновение,

- душевную легкость и новые знакомства,

- возможность исцеления и трансформации.

Не бойтесь перемен — они открывают пространство для нового.

Будьте с теми, кто вам близок.

 Позвольте себе любовь, отдых и свет в сердце", - призвала Базиленко.

Овен

Эта неделя замедляет твой темп и обращает внимание на личное, родное.

Ты можешь почувствовать желание побыть дома, навести порядок, углубиться в себя.

Душевные разговоры с близкими или возвращение к семейным темам могут принести важные открытия.

Телец

Ты в ритме событий, общения, коротких поездок.

Будет много новостей, диалогов, неожиданных встреч.

Стоит быть открытым к разговорам — через слова могут прийти ценные идеи или изменения в отношении к привычному.

 Близнецы

Твои мысли сосредоточены на практическом.

Это хорошее время, чтобы пересмотреть свои ресурсы, заработки, определить — что действительно ценно для тебя.

Можешь внезапно найти новую возможность стабильности или получить приятное подтверждение своей ценности.

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 Рак

Ты сейчас в центре событий.

Твое самоощущение — точка силы. Хорошо начинать новое, обновлять имидж, заявлять о себе.

Твоя уверенность, мягкость и искренность сейчас особенно заметны — пользуйся этим ресурсом.

 Лев

Время побыть в тишине.

Даже если вокруг кипит жизнь, душа нуждается в отдыхе, очищении, отпускании.

Сны, внутренние ощущения, воспоминания — все может говорить к тебе на более глубоком уровне. Доверься этому процессу.

Дева

Тебе станет легче дышать среди единомышленников.

Это время общения, участия в совместных проектах, обмена идеями.

Ты можешь получить вдохновение или поддержку там, где этого не ждала. Важно быть открытой к новому.

 Весы

Фокус смещается на твою реализацию.

Могут появиться приглашения, ответственность, признание или вызовы, которые требуют уверенности.

Время показать, кто ты есть, и сделать это с достоинством.

 Скорпион

Возникает желание выйти за пределы.

Можешь тянуться к новым знаниям, путешествиям, более глубоким смыслам.

Исследования, духовная работа, обучение или даже смена среды сейчас принесут мощное обновление.

 Стрелец

Все идет в глубину.

Могут подняться вопросы доверия, честности, внутренней правды.

Время меняться изнутри, позволить себе быть более уязвимой, но и сильной одновременно. Не бойся смотреть честно в глаза правде.

 Козерог

Этот период может принести важные изменения в отношениях.

Кто-то займет особое место рядом, или ты по-новому посмотришь на уже знакомых людей.

Партнерство, диалог, открытость к другому — вот что сейчас требует внимания.

Водолей

Появляется желание упорядочить жизнь: режим, здоровье, рабочие процессы.

Тебе захочется больше ясности, логики, чистоты — как буквально, так и в мыслях.

Дисциплина сейчас — не давление, а поддержка.

Рыбы

Твое сердце открыто к радости.

Это период вдохновения, творчества, легких эмоций, романтики.

Ты можешь почувствовать себя немного как ребенок — доверчивой, мечтательной, счастливой. Позволь себе эту волну света.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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