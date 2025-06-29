$41.590.00
48.640.00
ukenru
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
Ексклюзив
10:23 • 2266 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 46603 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 72967 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 42772 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 67678 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 130284 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 159205 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 86374 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 217305 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 57938 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.7м/с
62%
747мм
Популярнi новини
Ворожа атака на Львівщину: під ударом опинилася критична інфраструктура29 червня, 03:34 • 18783 перегляди
У Деснянському районі Києва розквітло лавандове поле29 червня, 04:41 • 15573 перегляди
Ворожа атака на Львівщину: частина Дрогобича без світла07:19 • 8056 перегляди
Сенат США підтримав податковий закон Трампа. Ілон Маск розкритикував його07:28 • 14731 перегляди
Речник Сил оборони Півдня відповів, чи Сили оборони відходять з Кам'янського08:36 • 6824 перегляди
Публікації
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 46604 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 159205 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 157252 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 217305 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 151442 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Харків
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці11:06 • 338 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl09:35 • 1508 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 72968 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 27453 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 37342 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
MIM-104 Patriot
Су-34

Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня

Київ • УНН

 • 2248 перегляди

Цього тижня, з 30 червня до 6 липня, зростаючий Місяць сприятиме новим починанням. З 1 липня Меркурій входить у ретроградну петлю, що вимагає уважності до інформації.

Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня

Після напружених і нестабільних періодів червня, цей тиждень принесе більше легкості, впевненості та внутрішньої організованості. Що на нас чекає в період із 30 червня до 6 липня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

"Місяць перебуває у фазі росту — а отже, саме час втілювати задумане, починати нові справи, рухатись до реалізації важливих завдань", - розповіла Базиленко. 

 Меркурій у ретроградній петлі

Ретроградність Меркурія триватиме з 18 липня до 11 серпня.

Із 1 липня Меркурій входить у ретроградну петлю.

Цей період:

• до 18 липня — сприяє новим починанням, можливостям, знайомствам;

• поступово підводить нас до переосмислення, перегляду певних рішень, розмов і домовленостей.

Вже зараз важливо працювати уважно з інформацією, документами, словами.

Венера в з’єднанні з Ураном (4 липня)

У четвер Венера утворює точне з’єднання з Ураном у знаку Тельця. Це один із ключових аспектів тижня.

Він дає:

• несподівані фінансові шанси (але й ризики!),

• яскраві творчі ідеї та вибухи натхнення,

• раптові зміни в особистому житті: закоханість, несподівані знайомства або ж раптові завершення зв’язків.

Це ідеальний час для:

- мистецьких ривків;

- легких побачень;

- оновлення стилю або підходів у коханні.

 "Але фінансові рішення краще приймати виважено",- вказала Базиленко.

 Венера переходить у Близнюки (з 5 липня)

Із 5 липня Венера переходить у знак Близнюків, де вона стає ще більш легкою, грайливою та цікавою.

Це час, коли ми шукаємо:

• приємні емоції, нові враження,

• більше свободи в стосунках,

• легке і тепле спілкування.

 Використайте вихідні, щоб наповнитись: побути з близькими, відвідати цікаві місця, поринути у творчість або романтику.

 Гармонійна конфігурація Венери з Плутоном, Сатурном та Нептуном (5–6 липня)

В ці дні формується надзвичайно потужна й рідкісна конфігурація, що поєднує:

• глибину та витримку (Сатурн);

• внутрішню трансформацію (Плутон);

• натхнення, інтуїцію та духовність (Нептун).

Це високий творчий пік тижня. Добре:

• приймати важливі рішення;

• починати великі справи;

• заглиблюватись у мистецтво, молитву, психотерапію, внутрішнє оновлення.

Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста18.06.25, 09:55 • 67491 перегляд

 Ритми Місяця

До 2 липня — Місяць у Діві: настрій на порядок, самодисципліну, піклування про здоров’я.

2–4 липня до 12:34 — Місяць у Терезах: час краси, гармонії, романтики, домовленостей.

З 12:34 4 липня і до кінця тижня — Місяць у Скорпіоні: емоції загострюються, вимагають глибини, уважності, внутрішньої сили.

Чутливі точки тижня:

• ніч з 29 на 30 червня,

• ніч з 4 на 5 липня.

"Підсумок

Цей тиждень — один із найбільш гармонійних за останній час. Він дарує:

- творчість і натхнення,

- душевну легкість і нові знайомства,

- можливість зцілення та трансформації.

Не бійтеся змін — вони відкривають простір для нового.

Будьте з тими, хто вам близький.

 Дозвольте собі любов, відпочинок і світло в серці", - закликала Базиленко.

Овен

Цей тиждень сповільнює твій темп і звертає увагу на особисте, рідне.

Ти можеш відчути бажання побути вдома, навести лад, заглибитись у себе.

Душевні розмови з близькими або повернення до сімейних тем можуть принести важливі відкриття.

Телець

Ти в ритмі подій, спілкування, коротких поїздок.

Буде багато новин, діалогів, неочікуваних зустрічей.

Варто бути відкритим до розмов — через слова можуть прийти цінні ідеї або зміни у ставленні до звичного.

 Близнюки

Твої думки зосереджені на практичному.

Це гарний час, щоб переглянути свої ресурси, заробітки, визначити — що справді цінне для тебе.

Можеш раптово знайти нову можливість стабільності або отримати приємне підтвердження своєї цінності.

"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили27.06.25, 18:12 • 159196 переглядiв

 Рак

Ти зараз у центрі подій.

Твоє самовідчуття — точка сили. Добре починати нове, оновлювати імідж, заявляти про себе.

Твоя впевненість, м’якість і щирість зараз особливо помітні — користуйся цим ресурсом.

 Лев

Час побути у тиші.

Навіть якщо навколо кипить життя, душа потребує відпочинку, очищення, відпускання.

Сни, внутрішні відчуття, спогади — все може говорити до тебе на глибшому рівні. Довірся цьому процесу.

Діва

Тобі стане легше дихати серед однодумців.

Це час спілкування, участі у спільних проєктах, обміну ідеями.

Ти можеш отримати натхнення або підтримку там, де цього не чекала. Важливо бути відкритою до нового.

 Терези

Фокус зсувається на твою реалізацію.

Можуть з’явитися запрошення, відповідальність, визнання або виклики, які потребують впевненості.

Час показати, ким ти є, і зробити це з гідністю.

 Скорпіон

Виникає бажання вийти за межі.

Можеш тягнутися до нових знань, подорожей, глибших сенсів.

Дослідження, духовна робота, навчання або навіть зміна середовища зараз принесуть потужне оновлення.

 Стрілець

Все йде в глибину.

Можуть піднятись питання довіри, чесності, внутрішньої правди.

Час змінюватися зсередини, дозволити собі бути більш вразливою, але й сильною одночасно. Не бійся дивитись чесно в очі правді.

 Козоріг

Цей період може принести важливі зміни у стосунках.

Хтось займе особливе місце поруч, або ти по-новому подивишся на вже знайомих людей.

Партнерство, діалог, відкритість до іншого — ось що зараз вимагає уваги.

Водолій

З’являється бажання впорядкувати життя: режим, здоров’я, робочі процеси.

Тобі захочеться більше ясності, логіки, чистоти — як буквально, так і в думках.

Дисципліна зараз — не тиск, а підтримка.

Риби

Твоє серце відкрите до радості.

Це період натхнення, творчості, легких емоцій, романтики.

Ти можеш відчути себе трохи як дитина — довірливою, мрійливою, щасливою. Дозволь собі цю хвилю світла.

Перші дорослі виклики: психолог про кризу 20-ти років і як її подолати27.11.24, 09:00 • 199591 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9