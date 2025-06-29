Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня

Після напружених і нестабільних періодів червня, цей тиждень принесе більше легкості, впевненості та внутрішньої організованості. Що на нас чекає в період із 30 червня до 6 липня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

"Місяць перебуває у фазі росту — а отже, саме час втілювати задумане, починати нові справи, рухатись до реалізації важливих завдань", - розповіла Базиленко.

Меркурій у ретроградній петлі

Ретроградність Меркурія триватиме з 18 липня до 11 серпня.

Із 1 липня Меркурій входить у ретроградну петлю.

Цей період:

• до 18 липня — сприяє новим починанням, можливостям, знайомствам;

• поступово підводить нас до переосмислення, перегляду певних рішень, розмов і домовленостей.

Вже зараз важливо працювати уважно з інформацією, документами, словами.

Венера в з’єднанні з Ураном (4 липня)

У четвер Венера утворює точне з’єднання з Ураном у знаку Тельця. Це один із ключових аспектів тижня.

Він дає:

• несподівані фінансові шанси (але й ризики!),

• яскраві творчі ідеї та вибухи натхнення,

• раптові зміни в особистому житті: закоханість, несподівані знайомства або ж раптові завершення зв’язків.

Це ідеальний час для:

- мистецьких ривків;

- легких побачень;

- оновлення стилю або підходів у коханні.

"Але фінансові рішення краще приймати виважено",- вказала Базиленко.

Венера переходить у Близнюки (з 5 липня)

Із 5 липня Венера переходить у знак Близнюків, де вона стає ще більш легкою, грайливою та цікавою.

Це час, коли ми шукаємо:

• приємні емоції, нові враження,

• більше свободи в стосунках,

• легке і тепле спілкування.

Використайте вихідні, щоб наповнитись: побути з близькими, відвідати цікаві місця, поринути у творчість або романтику.

Гармонійна конфігурація Венери з Плутоном, Сатурном та Нептуном (5–6 липня)

В ці дні формується надзвичайно потужна й рідкісна конфігурація, що поєднує:

• глибину та витримку (Сатурн);

• внутрішню трансформацію (Плутон);

• натхнення, інтуїцію та духовність (Нептун).

Це високий творчий пік тижня. Добре:

• приймати важливі рішення;

• починати великі справи;

• заглиблюватись у мистецтво, молитву, психотерапію, внутрішнє оновлення.

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Ритми Місяця

До 2 липня — Місяць у Діві: настрій на порядок, самодисципліну, піклування про здоров’я.

2–4 липня до 12:34 — Місяць у Терезах: час краси, гармонії, романтики, домовленостей.

З 12:34 4 липня і до кінця тижня — Місяць у Скорпіоні: емоції загострюються, вимагають глибини, уважності, внутрішньої сили.

Чутливі точки тижня:

• ніч з 29 на 30 червня,

• ніч з 4 на 5 липня.

"Підсумок

Цей тиждень — один із найбільш гармонійних за останній час. Він дарує:

- творчість і натхнення,

- душевну легкість і нові знайомства,

- можливість зцілення та трансформації.

Не бійтеся змін — вони відкривають простір для нового.

Будьте з тими, хто вам близький.

Дозвольте собі любов, відпочинок і світло в серці", - закликала Базиленко.

Овен

Цей тиждень сповільнює твій темп і звертає увагу на особисте, рідне.

Ти можеш відчути бажання побути вдома, навести лад, заглибитись у себе.

Душевні розмови з близькими або повернення до сімейних тем можуть принести важливі відкриття.

Телець

Ти в ритмі подій, спілкування, коротких поїздок.

Буде багато новин, діалогів, неочікуваних зустрічей.

Варто бути відкритим до розмов — через слова можуть прийти цінні ідеї або зміни у ставленні до звичного.

Близнюки

Твої думки зосереджені на практичному.

Це гарний час, щоб переглянути свої ресурси, заробітки, визначити — що справді цінне для тебе.

Можеш раптово знайти нову можливість стабільності або отримати приємне підтвердження своєї цінності.

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Рак

Ти зараз у центрі подій.

Твоє самовідчуття — точка сили. Добре починати нове, оновлювати імідж, заявляти про себе.

Твоя впевненість, м’якість і щирість зараз особливо помітні — користуйся цим ресурсом.

Лев

Час побути у тиші.

Навіть якщо навколо кипить життя, душа потребує відпочинку, очищення, відпускання.

Сни, внутрішні відчуття, спогади — все може говорити до тебе на глибшому рівні. Довірся цьому процесу.

Діва

Тобі стане легше дихати серед однодумців.

Це час спілкування, участі у спільних проєктах, обміну ідеями.

Ти можеш отримати натхнення або підтримку там, де цього не чекала. Важливо бути відкритою до нового.

Терези

Фокус зсувається на твою реалізацію.

Можуть з’явитися запрошення, відповідальність, визнання або виклики, які потребують впевненості.

Час показати, ким ти є, і зробити це з гідністю.

Скорпіон

Виникає бажання вийти за межі.

Можеш тягнутися до нових знань, подорожей, глибших сенсів.

Дослідження, духовна робота, навчання або навіть зміна середовища зараз принесуть потужне оновлення.

Стрілець

Все йде в глибину.

Можуть піднятись питання довіри, чесності, внутрішньої правди.

Час змінюватися зсередини, дозволити собі бути більш вразливою, але й сильною одночасно. Не бійся дивитись чесно в очі правді.

Козоріг

Цей період може принести важливі зміни у стосунках.

Хтось займе особливе місце поруч, або ти по-новому подивишся на вже знайомих людей.

Партнерство, діалог, відкритість до іншого — ось що зараз вимагає уваги.

Водолій

З’являється бажання впорядкувати життя: режим, здоров’я, робочі процеси.

Тобі захочеться більше ясності, логіки, чистоти — як буквально, так і в думках.

Дисципліна зараз — не тиск, а підтримка.

Риби

Твоє серце відкрите до радості.

Це період натхнення, творчості, легких емоцій, романтики.

Ти можеш відчути себе трохи як дитина — довірливою, мрійливою, щасливою. Дозволь собі цю хвилю світла.

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