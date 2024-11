Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Начало взрослой жизни часто кажется временем неограниченных возможностей. Однако, молодежь часто сталкивается с ощущением тревожности за свое будущее. Ведь кажется только недавно ты закончил школу, а сейчас уже должен быть взрослым и принимать все жизненные вызовы. Поэтому вместо уверенности приходят сомнения, страхи и постоянное сравнение с другими. Почему все вокруг выглядят такими успешными, а ты будто застрял на одном месте? И вообще, точно ли я там, где должен быть? Это ощущение знакомо многим, и оно имеет название — кризис 20-ти.

УНН пообщался с психотерапевтом кризисных и переходных периодов жизни Оксаной Коллинз о том, почему кризис 20-ти кажется таким сложным , и как превратить этот непростой этап в начало собственного развития.

- Что такое кризис 20-ти лет? Как она проявляется?

Кризис 20-ти лет — это точно не то, что наступает, как только вам исполняется 20-ть.

Это период жизни молодого человека, который может возникать, преимущественно, в промежутке 20-30 лет, иногда немного раньше, когда этот человек делает шаги во взрослую жизнь: принимает первые самостоятельные решения, делает немало выборов и, собственно, ищет и начинает строить себя, свои отношения, ценности, взгляды на жизнь, определяет тропы реализации.

Это процесс и своего рода психологическое состояние, которое переживается как момент определенного перелома и смятения в жизни, когда возникают и усиливаются психологические потребности:

во все большей самостоятельности (физической-жить отдельно, эмоциональной - самостоятельно принимать решения, финансовой-иметь собственный доход),

в социальной проялености (через трудоустройство и другую социальную вовлеченность: волонтерство и т.д.),

в влиянии (на свою жизнь и других).

При этом, возможности для удовлетворения этих потребностей могут быть ограниченными. В силу отсутствия опыта, внутренней неопределенности, сомнений, неуверенности в собственных силах и ряда других психологических и социальных факторов.

Как правило, этот период характеризуется чувством замешательства, некоторой неизвестности в отношении собственного будущего, неуверенности в правильности выбранного пути (например, выбранного обучения или профессионального направления), а также в отношении отношений, в которых часто человек, с которым строятся эти отношения, рассматривается на предмет: "это мой человек?".

Это может сопровождаться повышенной тревожностью из-за ощущения большой ответственности за собственное будущее, за выборы, сделанные или которые стоит сделать впереди, страхом ошибиться, вернуть не туда, потерять время, потерпеть неудачу, быть неуспешным.

- Какие факторы способствуют возникновению кризиса 20-ти лет?

В зависимости от жизненной ситуации человека, его амбиций, психологических особенностей и среды, в которой он растет.

Часто, основным фактором является переход с социальной роли студента / соискателя образования в роль работника/соискателя работы и определенным давлением, которое может испытывать молодой человек.

Обычно это давление связано с:

трудностью сразу найти рабочее место, свое призвание или работу своей мечты (в силу, опять же, небольшого опыта, ситуации на рынке труда, конкуренции),

ожиданиями окружения или сформированными внутренними представлениями ("время становиться самостоятельным / иметь уже свой доход / "слезать с родительской шеи" «" до 30 надо стать успешным» и т.д.),

большой силой внутренних желаний, которые расширяются и масштабируются (в частности в отношении путешествий, вещей, девайсов, определенного лайф-стайла), что требует увеличения финансовых ресурсов,

сравнением себя с другими.

Последнее еще и усиливается и подвергается искажению из-за влияния социальных сетей, поскольку складывается ложное впечатление, что абсолютно все уже успешные, реализованные и богатые, с классными отношениями и недвижимостью, возят родителей на курорты и ходят только в брендах (ключевое слово этого предложения - искажение)

Конечно, не надо исключать и внутренний фактор.

Кризису четверти жизни более подвержены люди, имеющие высокую внутреннюю критику и не высокое чувство собственной ценности, что часто внешне проявляется в неуверенности, в сложности принимать решения, в недостаточной вере в себя, в частых сомнениях, у меня получится, склонны к внутренним конфликтам (в частности несоответствия между "хочу" и "могу").

- По каким признакам можно понять, что начался возрастной кризис?

Начало любого кризиса характеризуется, в первую очередь, внутренними ощущениями.

Метафорически можно было бы описать, как то, что человеку становится тесновато в том, что и как есть/организовано сейчас в его жизни и в том, как удовлетворяются его потребности.

Это однозначно ощущение дискомфорта и желания изменений, но в то же время и отсутствие понимания, каких именно изменений, как это реализовать и с каких шагов начать.

Это также похоже на неспособность найти себе место, иметь спокойствие и чувствовать себя полным и равным наряду с другими.

- У всех ли кризис 20-ти? Может ли быть такое, что она прошла "бессимптомно"?

Так или иначе, определенные признаки кризиса 20-ти знакомы, если не всем, то подавляющему большинству. Это, действительно, один из возрастных кризисов. И совершенно нормально переживать, проживать и встречаться с этим.

Но, именно интенсивность, продолжительность и комплексность переживания этого периода может варьироваться и зависеть от индивидуальных обстоятельств и особенностей человека.

Люди, имеющие поддержку в этот период, которые открыты для нового, которые готовы сталкиваться с проблемами и жить неудачами, легче воспринимают свои собственные ошибки и не имеют завышенных ожиданий в отношении себя и своих действий, будут проходить этот период, однозначно, легче.

Вместо этого людям, стремящимся быть идеальными во всем, иметь наилучшие результаты, которые не имеют внутреннего права ошибаться, двигаться в своем собственном темпе, переизбираться, передумать, действовать по-разному, людям, не имеющим близких отношений с другими, более замкнуты и с высоким чувством ответственности и требований к себе.

И это не значит, что вторая категория людей чем-то хуже или с ними что-то не так. Как и не означает, что, если вам свойственны особенности из этого второго списка, то стоит себя менять и подталкивать действовать так, как вам не свойственно.

Обычно глубоко внутри эти люди более чувствительны и уязвимы и нуждаются в большем внимании к своим чувствам, состояниям, большей заботе о себе и отношении с большим принятием себя.

- Нужно ли всем сразу идти к психологу с этой проблемой?

Я думаю, здесь нельзя обозначить это как насущную необходимость, но поход к психологу или психотерапевту в кризисные периоды может быть важной опцией поддержки, местом, чтобы разобраться и понять кое-что важное о себе, разложить по полочкам там, где есть запутанность и найти ответы на свои вопросы.

Конечно, может быть важным, а иногда прямо критически необходимым, обратиться к специалисту, если во время прохождения кризисного периода появляются красные флажки: усиливаются тревожные или депрессивные состояния, которые мешают выполнять повседневные дела, есть навязчивые или/ или также суицидальные мысли.

- Как сепарация от родителей влияет на этот кризис?

Собственно, сепарация от родителей является одним из факторов, касающихся возникновения этого кризиса.

Во внутренней динамике этого периода жизни и этого процесса присутствует конфликт между стремлением к независимости и стремлением к близости.

Для молодых людей становится критически важно чувствовать себя не просто отделенными от родительской семьи, но и целостными, что часто включает в себя ощущение способности позаботиться о себе в широком смысле.

И в тот же момент, из-за хрупкости и шаткости положения, есть потребность опираться на других, их мнения, взгляды, иметь разного рода поддержку: словесную, моральную, материальную.

Загалом, тут варто позначити, що сепарація-це теж процес, а не одномоментний акт чи результат.

И она происходит чуть ли не всю жизнь человека, но, конечно, именно на период кризиса 20-ти может происходить значительный скачок в этом процессе, и это может быть порой болезненно, потому что это мощные изменения, и к ним важно дать себе время адаптироваться.

- какие советы вы можете дать, чтобы облегчить прохождение этого этапа?

прежде всего, я бы упрашивала смотреть на этот кризис не как на проблему, которую нужно преодолевать или решать, а как на нормальный закономерный период жизни.

Я часто слышала от молодых людей, что они начинают винить себя в том, что им непросто в этот период, что у них есть трудности с поиском работы, что они еще не нашли своего места в социуме или не построили отношения. Кое-кто даже доходит до мысли, что с ними что-то не так, если в них не все так просто, определено и идет с легкостью.

Я всегда повторяю, и здесь хочу отметить:" это ок порой чувствовать себя не Ок", это не повод винить себя и относиться к себе критически или неуважительно.

позвольте себе делать ошибки, быть не идеальным и терпеть неудачу

Я знаю, это очень классно звучит и легко говорить, на практике же бывает реализовать сложнее и требует времени и терпения. Но, можно начать с маленьких шагов, и иногда даже умышленно делать ошибки, давая своему мозгу понять, что это не так страшно, как кажется, а иногда даже полезно.

Советую посмотреть видео TEDx с историей мужчины, который проходил челлендж по получению 100 отказов. Очень вдохновляющий пример!

тренируйте себя переформулировать проблемы в задаче

Это то, что мы делаем в терапии или во время консультирования. Человек, например, озвучивает: "я не знаю, какие у меня цели в жизни", это проблема для нее. В ходе обсуждения мы приходим к задаче на основе этой жалобы: "исследовать, чего я хочу и стремлюсь в жизни, что мне важно иметь".

Это уже то, с чем можно работать.

Но такое переформулирование, в целом можно потренироваться делать и самостоятельно.

ищите поддержку

Везде, где возможно. Это не обязательно профессиональная поддержка. Друзья, близкие люди, наставники, книги, фильмы. Все и везде, где у вас будет ощущение, что вас слышат, понимают и принимают.

Делитесь переживаниями, спрашивайте об опыте людей, чтобы чувствовать, что вы не одни проходите через это.

помните, что в реальной жизни мало линейности

Это о том, что часто нам кажется, будто к нашей цели или желаемому в жизни — прямая. Но на самом деле, это очень часто извилистая дорога. Это путь, процесс.

И иногда мы видим, рисуем в представлении, знаем один способ достижения, а он может быть несколько другим, или не один.

узнавайте себя, чем больше вы о себе будете знать, тем интереснее и легче вам будет: взаимодействовать с миром, делать выбор, искать возможности.

Это знание может быть связано со всем, чему вы посвящаете свое внимание и время.

Даже просматривая видео в Тик-так или гуляя по улице, можно познавать себя, тренируя контакт с собой и рефлексию.

Например, чувствуя, что человек на видео вас сильно бесит, вы можете начать задавать себе вопрос: "почему? О чем это для меня? Что я чувствую что? О какой моей потребности это чувство сейчас?"

- Прохождение кризиса 20-ти лет имеет какое-то влияние на будущее человека? Какой?

Для меня любой опыт, который у нас есть в жизни, так или иначе влияет на наше будущее.

Если говорить о кризисном опыте, то здесь, как именно он повлияет, может зависеть от того, насколько этот опыт будет нами проработан и интегрирован.

Что имеется в виду? Это, когда этот опыт становится, так сказать, прожитой историей, не только в хронологическом ключе, но и психологически, когда мы можем спокойно возвращаться к этому, и не чувствовать, что там остается что-то эмоционально заряженное, болезненное или не прожитое.

Ценно, если из этого опыта мы сможем еще и вынести и осознать определенные дары — то, что привнес значимого и ценного в нашу жизнь этот период, в чем мы, возможно, выросли, чему научились, как изменились и тому подобное.

Очень важно, быть внимательным к своему психологически состоянию и красным флажкам (о которых я говорила выше, как важные показатели для обращения за профессиональной помощью), поскольку своевременное получение квалифицированной помощи может сохранить вам годы полноценной жизни.

- Как этот кризис отличается у мужчин и женщин?

Предполагаю, что различие может быть в том, что кто-то будет склонен больше попадать под гендерные стереотипы, которые, к сожалению, до сих пор существуют. А также под давление, возникающее из социальных ожиданий в отношении мужчин и женщин определенного возраста.

К сожалению, до сих пор женщины могут встречаться с давлением, что до 25 уже желательно было бы родить.

А мужчины — что, к этому возрасту должны уже быть хорошо финансово обеспеченными, готовиться к роли "кормильца", доказать свою "зрелость" и способность зарабатывать.

Мужчины могут чувствовать, что они якобы не имеют права на чувства, потому что часто думают: "чувствовать = быть слабым". Из-за этого могут больше держать все в себе, не делиться даже с самыми близкими и меньше искать помощи, когда чувствуют в этом потребность.

В то же время, напряжение требует выхода, и молодые люди могут искать способы его выражения через злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами, азартные игры или рискованные виды спорта.

Женщины могут испытывать больше разрешения на выражение чувств, и это однозначно будет способствовать проживанию кризиса и поиску выхода из него.

Зато, женщины могут встречаться с ожиданиями по реализации себя в роли жены, матери, заботящейся о доме и семье, а это может идти в разрез с ее желаниями, мечтами о карьере и реализации.

- Есть ли положительные стороны этого кризиса? Чему может научиться человек, пройдя через него?

Положительная сторона точно в том, что это период, где можно экспериментировать, изучать себя, пробовать различные способы достижения желаемого. Это период познания себя и мира, саморазвития и получения нового опыта и овладения различными навыками.

Этот кризис как бы приглашает глубже задуматься над вопросом: "кто я есть?"и" куда я направляюсь?", человек, проживая этот кризис может лучше определиться со своими ценностями и найти свои собственные цели, именно те, которые принадлежат ему, а не возникают вследствие социальных ожиданий или давления близких. Человек может все больше становиться независимым от мнения других и больше опираться на собственное видение, чувства, потребности.

В этот период так или иначе прокачиваются самостоятельность в принятии решений, навыки решения проблемных ситуаций, эмоциональный интеллект, способность справляться со стрессами.

Этот опыт в будущем может стать важной опорой, дающей ощущение :" я уже справлялся (- лася) с трудностями, справлюсь снова!"

Даром этого кризиса также может быть осознание того, что трудности проходят, они не вечны, и что изменения являются естественной частью жизни, а не угрозой или проблемой, которую необходимо преодолеть. Это облегчает адаптацию к различным изменениям и обстоятельствам в жизни.

Преодоление кризиса также может повлиять на отношения. Часто именно в этот период, человек начинает понимать, кого можно назвать "своими", к какому кругу людей ему хочется принадлежать, отношения с некоторыми людьми могут становиться крепче, потому что там есть место поддержке и взаимопониманию.

- Как вы оцениваете роль саморазвития и самопознания в преодолении этого кризиса?

Соморазвитие и самопознание - очень важная составляющая проживания и преодоления кризиса 20-ти лет. Можно сказать ключевая!

Именно через самопознание человек может больше понять себя, изучить с разных сторон, тем самым формируя внутри все большее чувство целостности и самоценности, что может дать большую определенность, уверенность и возможность сориентироваться, куда двигаться дальше, какие решения соответствуют внутренним желаниям, какие цели именно мои, какие ресурсы мне необходимы для их достижения.

Я не буду перечислять все важные достижения саморазвития, потому что кажется, что это очевидно: именно развитие дает нам возможность проработать наш опыт, углубиться в свою сущность и овладеть необходимыми навыками, что однозначно будет влиять на уменьшение страха перед неудачами, прояснение жизненных приоритетов и способность выбрать необходимый фокус.

- Как кризис 20-ти лет влияет на романтические отношения? Могут ли они стать источником дополнительного стресса?

В целом, любой кризисный период так или иначе может отражаться на отношениях в жизни человека.

Человек в кризисе может чувствовать себя достаточно уязвимым и очень много всего переоценивать в жизни. В том числе отношения, и задумываться, соответствует ли, например партнер ее жизненным ценностям и целям. Проще говоря, звучит вопрос: "тот ли человек со мной рядом? Готов ли (-а) я двигаться дальше по жизни с ней?"

Иногда такая переоценка может приводить к решению завершать отношения. Что тоже хорошо.

Кроме того, в периоды неопределенности и кризиса человеку может потребоваться больше поддержки, чем обычно. И порой поддержки именно эмоциональной: в принятии, в безоценочности, в признании, что она молодец и справляется, делает все зависящее от нее.

Прежде всего, поиск такой поддержки может быть именно в романтических отношениях.

Но, к сожалению, не всегда, у другой стороны может быть знание, готовность и ресурс оказать такую поддержку, что может сказываться на контакте и отношениях в целом.

Нередко, из-за этого могут возникать конфликты и именно это становиться источником дополнительного стресса, потому что человек может через этот опыт, обобщать к выводу: "никто меня не понимает и не может дать мне то, в чем я нуждаюсь сейчас".

От этого выбирать больше изолироваться и замыкаться со своими сложностями, что тоже не на пользу, как самому человеку, так и отношениям, конечно.

Есть также довольно распространенная ситуация, когда партнеры в отношениях начинают двигаться и развиваться в разных темпах, что также может стать источником напряжения и давать ощущение пропасти во взаимопонимании. Это может порождать различные непростые чувства, и очень важно дать им место, но из-за сложности самого периода, незнание, как это сделать, чтобы не обидеть другого, может стать препятствием к этому.

- Есть ли книги, курсы или другие ресурсы, которые могут помочь преодолеть кризис 20-ти лет?

Чтобы использовать ресурсы, которые я порекомендую в первую очередь, вам нужно определиться с темой, которая вас больше всего волнует: карьера, отношения или самопознание. Выделите 20-30 минут в день для чтения, курса или подкаста. Используйте рефлексию: записывайте главные мысли и применяйте их в жизни.

Итак, советую обратить внимание на следующие ресурсы:

Книги

1. "The Defining Decade: Why Your Twenties Matter – And How to Make the Most of Them Now"

Автор: Мэг Джей

Книга о важности двадцатых годов для формирования карьеры, отношений и личности. Психолог дает практические советы, как использовать этот период жизни эффективно.

2. "Daring Greatly"

Автор: Брене Браун

О том, как принимать неопределенность и уязвимость в жизни, чтобы расти и обретать уверенность.

3. "Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life"

Авторы: Билл Бернетт, Дэйв Эванс

Практические советы по использованию принципов дизайна для создания осмысленной и довольной жизни.

4. "Mindset: The New Psychology of Success"

Автор: Керол Двек

Книга объясняет, как мышление "роста" помогает справляться с проблемами и развиваться.

5. "Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones"

Автор: Джеймс Клир

О том, как небольшие изменения в привычках могут привести к большим результатам.

6. "Man’s Search for Meaning"

Автор: Виктор Франкл

Эта классическая книга о поиске смысла жизни поможет понять, как найти ценность даже в сложных ситуациях.

7. "Quarter-Life Crisis: The Unique Challenges of Life in Your Twenties"

Авторы: Александра Робинс, Эбби Уилнер

• Книга о том, как справиться с кризисом 20-х годов, с практическими советами и реальными историями.

Онлайн-курсы

1. "Наука о Well-Being "(Курсера, Лори Сантос, Йельский университет)

Курс о том, как создать счастливую и сбалансированную жизнь, основываясь на научных исследованиях.

2. "Поиск пурпурного и мучительного в жизни" (Курсера, Университет Мичигана)

Фокус на поиске смысла жизни и формировании долгосрочных целей.

3. "Designing Your Career" (Stanford Online)

Курс для тех, кто хочет определиться с карьерными приоритетами и спланировать профессиональный путь.

4. "Personal Development Masterclass" (Udemy)

Охватывает различные аспекты саморазвития: постановка целей, управление временем, самооценка.

подкасты

1. "Подкаст Мишель Обамы"

размышления о самореализации, отношениях и жизненных приоритетах.

2. "Минималистский подкаст"

о сосредоточении внимания на важном и избавлении от лишнего (в физическом и эмоциональном смысле).

3. "Как потерпеть неудачу с Элизабет Дэй"

интервью с разными людьми об их неудачах и о том, как они использовали их для роста.

4. "The Psychology Podcast"

• эпизоды на тему самопознания, счастья, мышления и карьеры.

Дополнительные ресурсы

1. дневники и планировщики

например, "The Five Minute Journal" или "Self Journal", которые помогают размышлять и планировать свою жизнь.

2. каналы YouTube

"школа жизни": короткие видеоролики о поиске смысла, отношениях, карьере.

Мэтт Д'Авелла: о минимализме, продуктивности и здоровом образе жизни.

3. мобильные приложения для размышлений и развития

Headspace или Calm (для медитации).

Notion или Todoist (для планирования и организации).

Таким образом, эти ресурсы могут стать эффективной поддержкой для преодоления кризиса 20-ти лет и построения более счастливой и осмысленной жизни.