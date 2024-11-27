Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Киев • УНН
Эксперт объясняет причины возникновения, симптомы и дает практические советы по прохождению этого жизненного этапа.
Начало взрослой жизни часто кажется временем неограниченных возможностей. Однако, молодежь часто сталкивается с ощущением тревожности за свое будущее. Ведь кажется только недавно ты закончил школу, а сейчас уже должен быть взрослым и принимать все жизненные вызовы. Поэтому вместо уверенности приходят сомнения, страхи и постоянное сравнение с другими. Почему все вокруг выглядят такими успешными, а ты будто застрял на одном месте? И вообще, точно ли я там, где должен быть? Это ощущение знакомо многим, и оно имеет название — кризис 20-ти.
УНН пообщался с психотерапевтом кризисных и переходных периодов жизни Оксаной Коллинз о том, почему кризис 20-ти кажется таким сложным , и как превратить этот непростой этап в начало собственного развития.
- Что такое кризис 20-ти лет? Как она проявляется?
Кризис 20-ти лет — это точно не то, что наступает, как только вам исполняется 20-ть.
Это период жизни молодого человека, который может возникать, преимущественно, в промежутке 20-30 лет, иногда немного раньше, когда этот человек делает шаги во взрослую жизнь: принимает первые самостоятельные решения, делает немало выборов и, собственно, ищет и начинает строить себя, свои отношения, ценности, взгляды на жизнь, определяет тропы реализации.
Это процесс и своего рода психологическое состояние, которое переживается как момент определенного перелома и смятения в жизни, когда возникают и усиливаются психологические потребности:
- во все большей самостоятельности (физической-жить отдельно, эмоциональной - самостоятельно принимать решения, финансовой-иметь собственный доход),
- в социальной проялености (через трудоустройство и другую социальную вовлеченность: волонтерство и т.д.),
- в влиянии (на свою жизнь и других).
При этом, возможности для удовлетворения этих потребностей могут быть ограниченными. В силу отсутствия опыта, внутренней неопределенности, сомнений, неуверенности в собственных силах и ряда других психологических и социальных факторов.
Как правило, этот период характеризуется чувством замешательства, некоторой неизвестности в отношении собственного будущего, неуверенности в правильности выбранного пути (например, выбранного обучения или профессионального направления), а также в отношении отношений, в которых часто человек, с которым строятся эти отношения, рассматривается на предмет: "это мой человек?".
Это может сопровождаться повышенной тревожностью из-за ощущения большой ответственности за собственное будущее, за выборы, сделанные или которые стоит сделать впереди, страхом ошибиться, вернуть не туда, потерять время, потерпеть неудачу, быть неуспешным.
- Какие факторы способствуют возникновению кризиса 20-ти лет?
В зависимости от жизненной ситуации человека, его амбиций, психологических особенностей и среды, в которой он растет.
Часто, основным фактором является переход с социальной роли студента / соискателя образования в роль работника/соискателя работы и определенным давлением, которое может испытывать молодой человек.
Обычно это давление связано с:
- трудностью сразу найти рабочее место, свое призвание или работу своей мечты (в силу, опять же, небольшого опыта, ситуации на рынке труда, конкуренции),
- ожиданиями окружения или сформированными внутренними представлениями ("время становиться самостоятельным / иметь уже свой доход / "слезать с родительской шеи" «" до 30 надо стать успешным» и т.д.),
- большой силой внутренних желаний, которые расширяются и масштабируются (в частности в отношении путешествий, вещей, девайсов, определенного лайф-стайла), что требует увеличения финансовых ресурсов,
- сравнением себя с другими.
- Последнее еще и усиливается и подвергается искажению из-за влияния социальных сетей, поскольку складывается ложное впечатление, что абсолютно все уже успешные, реализованные и богатые, с классными отношениями и недвижимостью, возят родителей на курорты и ходят только в брендах (ключевое слово этого предложения - искажение)
Конечно, не надо исключать и внутренний фактор.
Кризису четверти жизни более подвержены люди, имеющие высокую внутреннюю критику и не высокое чувство собственной ценности, что часто внешне проявляется в неуверенности, в сложности принимать решения, в недостаточной вере в себя, в частых сомнениях, у меня получится, склонны к внутренним конфликтам (в частности несоответствия между "хочу" и "могу").
- По каким признакам можно понять, что начался возрастной кризис?
Начало любого кризиса характеризуется, в первую очередь, внутренними ощущениями.
Метафорически можно было бы описать, как то, что человеку становится тесновато в том, что и как есть/организовано сейчас в его жизни и в том, как удовлетворяются его потребности.
Это однозначно ощущение дискомфорта и желания изменений, но в то же время и отсутствие понимания, каких именно изменений, как это реализовать и с каких шагов начать.
Это также похоже на неспособность найти себе место, иметь спокойствие и чувствовать себя полным и равным наряду с другими.
- У всех ли кризис 20-ти? Может ли быть такое, что она прошла "бессимптомно"?
Так или иначе, определенные признаки кризиса 20-ти знакомы, если не всем, то подавляющему большинству. Это, действительно, один из возрастных кризисов. И совершенно нормально переживать, проживать и встречаться с этим.
Но, именно интенсивность, продолжительность и комплексность переживания этого периода может варьироваться и зависеть от индивидуальных обстоятельств и особенностей человека.
Люди, имеющие поддержку в этот период, которые открыты для нового, которые готовы сталкиваться с проблемами и жить неудачами, легче воспринимают свои собственные ошибки и не имеют завышенных ожиданий в отношении себя и своих действий, будут проходить этот период, однозначно, легче.
Вместо этого людям, стремящимся быть идеальными во всем, иметь наилучшие результаты, которые не имеют внутреннего права ошибаться, двигаться в своем собственном темпе, переизбираться, передумать, действовать по-разному, людям, не имеющим близких отношений с другими, более замкнуты и с высоким чувством ответственности и требований к себе.
И это не значит, что вторая категория людей чем-то хуже или с ними что-то не так. Как и не означает, что, если вам свойственны особенности из этого второго списка, то стоит себя менять и подталкивать действовать так, как вам не свойственно.
Обычно глубоко внутри эти люди более чувствительны и уязвимы и нуждаются в большем внимании к своим чувствам, состояниям, большей заботе о себе и отношении с большим принятием себя.
- Нужно ли всем сразу идти к психологу с этой проблемой?
Я думаю, здесь нельзя обозначить это как насущную необходимость, но поход к психологу или психотерапевту в кризисные периоды может быть важной опцией поддержки, местом, чтобы разобраться и понять кое-что важное о себе, разложить по полочкам там, где есть запутанность и найти ответы на свои вопросы.
Конечно, может быть важным, а иногда прямо критически необходимым, обратиться к специалисту, если во время прохождения кризисного периода появляются красные флажки: усиливаются тревожные или депрессивные состояния, которые мешают выполнять повседневные дела, есть навязчивые или/ или также суицидальные мысли.
- Как сепарация от родителей влияет на этот кризис?
Собственно, сепарация от родителей является одним из факторов, касающихся возникновения этого кризиса.
Во внутренней динамике этого периода жизни и этого процесса присутствует конфликт между стремлением к независимости и стремлением к близости.
Для молодых людей становится критически важно чувствовать себя не просто отделенными от родительской семьи, но и целостными, что часто включает в себя ощущение способности позаботиться о себе в широком смысле.
И в тот же момент, из-за хрупкости и шаткости положения, есть потребность опираться на других, их мнения, взгляды, иметь разного рода поддержку: словесную, моральную, материальную.
Загалом, тут варто позначити, що сепарація-це теж процес, а не одномоментний акт чи результат.
И она происходит чуть ли не всю жизнь человека, но, конечно, именно на период кризиса 20-ти может происходить значительный скачок в этом процессе, и это может быть порой болезненно, потому что это мощные изменения, и к ним важно дать себе время адаптироваться.
- какие советы вы можете дать, чтобы облегчить прохождение этого этапа?
- прежде всего, я бы упрашивала смотреть на этот кризис не как на проблему, которую нужно преодолевать или решать, а как на нормальный закономерный период жизни.
Я часто слышала от молодых людей, что они начинают винить себя в том, что им непросто в этот период, что у них есть трудности с поиском работы, что они еще не нашли своего места в социуме или не построили отношения. Кое-кто даже доходит до мысли, что с ними что-то не так, если в них не все так просто, определено и идет с легкостью.
Я всегда повторяю, и здесь хочу отметить:" это ок порой чувствовать себя не Ок", это не повод винить себя и относиться к себе критически или неуважительно.
- позвольте себе делать ошибки, быть не идеальным и терпеть неудачу
Я знаю, это очень классно звучит и легко говорить, на практике же бывает реализовать сложнее и требует времени и терпения. Но, можно начать с маленьких шагов, и иногда даже умышленно делать ошибки, давая своему мозгу понять, что это не так страшно, как кажется, а иногда даже полезно.
Советую посмотреть видео TEDx с историей мужчины, который проходил челлендж по получению 100 отказов. Очень вдохновляющий пример!
- тренируйте себя переформулировать проблемы в задаче
Это то, что мы делаем в терапии или во время консультирования. Человек, например, озвучивает: "я не знаю, какие у меня цели в жизни", это проблема для нее. В ходе обсуждения мы приходим к задаче на основе этой жалобы: "исследовать, чего я хочу и стремлюсь в жизни, что мне важно иметь".
Это уже то, с чем можно работать.
Но такое переформулирование, в целом можно потренироваться делать и самостоятельно.
- ищите поддержку
Везде, где возможно. Это не обязательно профессиональная поддержка. Друзья, близкие люди, наставники, книги, фильмы. Все и везде, где у вас будет ощущение, что вас слышат, понимают и принимают.
Делитесь переживаниями, спрашивайте об опыте людей, чтобы чувствовать, что вы не одни проходите через это.
- помните, что в реальной жизни мало линейности
Это о том, что часто нам кажется, будто к нашей цели или желаемому в жизни — прямая. Но на самом деле, это очень часто извилистая дорога. Это путь, процесс.
И иногда мы видим, рисуем в представлении, знаем один способ достижения, а он может быть несколько другим, или не один.
- узнавайте себя, чем больше вы о себе будете знать, тем интереснее и легче вам будет: взаимодействовать с миром, делать выбор, искать возможности.
Это знание может быть связано со всем, чему вы посвящаете свое внимание и время.
Даже просматривая видео в Тик-так или гуляя по улице, можно познавать себя, тренируя контакт с собой и рефлексию.
Например, чувствуя, что человек на видео вас сильно бесит, вы можете начать задавать себе вопрос: "почему? О чем это для меня? Что я чувствую что? О какой моей потребности это чувство сейчас?"
- Прохождение кризиса 20-ти лет имеет какое-то влияние на будущее человека? Какой?
Для меня любой опыт, который у нас есть в жизни, так или иначе влияет на наше будущее.
Если говорить о кризисном опыте, то здесь, как именно он повлияет, может зависеть от того, насколько этот опыт будет нами проработан и интегрирован.
Что имеется в виду? Это, когда этот опыт становится, так сказать, прожитой историей, не только в хронологическом ключе, но и психологически, когда мы можем спокойно возвращаться к этому, и не чувствовать, что там остается что-то эмоционально заряженное, болезненное или не прожитое.
Ценно, если из этого опыта мы сможем еще и вынести и осознать определенные дары — то, что привнес значимого и ценного в нашу жизнь этот период, в чем мы, возможно, выросли, чему научились, как изменились и тому подобное.
Очень важно, быть внимательным к своему психологически состоянию и красным флажкам (о которых я говорила выше, как важные показатели для обращения за профессиональной помощью), поскольку своевременное получение квалифицированной помощи может сохранить вам годы полноценной жизни.
- Как этот кризис отличается у мужчин и женщин?
Предполагаю, что различие может быть в том, что кто-то будет склонен больше попадать под гендерные стереотипы, которые, к сожалению, до сих пор существуют. А также под давление, возникающее из социальных ожиданий в отношении мужчин и женщин определенного возраста.
К сожалению, до сих пор женщины могут встречаться с давлением, что до 25 уже желательно было бы родить.
А мужчины — что, к этому возрасту должны уже быть хорошо финансово обеспеченными, готовиться к роли "кормильца", доказать свою "зрелость" и способность зарабатывать.
Мужчины могут чувствовать, что они якобы не имеют права на чувства, потому что часто думают: "чувствовать = быть слабым". Из-за этого могут больше держать все в себе, не делиться даже с самыми близкими и меньше искать помощи, когда чувствуют в этом потребность.
В то же время, напряжение требует выхода, и молодые люди могут искать способы его выражения через злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами, азартные игры или рискованные виды спорта.
Женщины могут испытывать больше разрешения на выражение чувств, и это однозначно будет способствовать проживанию кризиса и поиску выхода из него.
Зато, женщины могут встречаться с ожиданиями по реализации себя в роли жены, матери, заботящейся о доме и семье, а это может идти в разрез с ее желаниями, мечтами о карьере и реализации.
- Есть ли положительные стороны этого кризиса? Чему может научиться человек, пройдя через него?
Положительная сторона точно в том, что это период, где можно экспериментировать, изучать себя, пробовать различные способы достижения желаемого. Это период познания себя и мира, саморазвития и получения нового опыта и овладения различными навыками.
Этот кризис как бы приглашает глубже задуматься над вопросом: "кто я есть?"и" куда я направляюсь?", человек, проживая этот кризис может лучше определиться со своими ценностями и найти свои собственные цели, именно те, которые принадлежат ему, а не возникают вследствие социальных ожиданий или давления близких. Человек может все больше становиться независимым от мнения других и больше опираться на собственное видение, чувства, потребности.
В этот период так или иначе прокачиваются самостоятельность в принятии решений, навыки решения проблемных ситуаций, эмоциональный интеллект, способность справляться со стрессами.
Этот опыт в будущем может стать важной опорой, дающей ощущение :" я уже справлялся (- лася) с трудностями, справлюсь снова!"
Даром этого кризиса также может быть осознание того, что трудности проходят, они не вечны, и что изменения являются естественной частью жизни, а не угрозой или проблемой, которую необходимо преодолеть. Это облегчает адаптацию к различным изменениям и обстоятельствам в жизни.
Преодоление кризиса также может повлиять на отношения. Часто именно в этот период, человек начинает понимать, кого можно назвать "своими", к какому кругу людей ему хочется принадлежать, отношения с некоторыми людьми могут становиться крепче, потому что там есть место поддержке и взаимопониманию.
- Как вы оцениваете роль саморазвития и самопознания в преодолении этого кризиса?
Соморазвитие и самопознание - очень важная составляющая проживания и преодоления кризиса 20-ти лет. Можно сказать ключевая!
Именно через самопознание человек может больше понять себя, изучить с разных сторон, тем самым формируя внутри все большее чувство целостности и самоценности, что может дать большую определенность, уверенность и возможность сориентироваться, куда двигаться дальше, какие решения соответствуют внутренним желаниям, какие цели именно мои, какие ресурсы мне необходимы для их достижения.
Я не буду перечислять все важные достижения саморазвития, потому что кажется, что это очевидно: именно развитие дает нам возможность проработать наш опыт, углубиться в свою сущность и овладеть необходимыми навыками, что однозначно будет влиять на уменьшение страха перед неудачами, прояснение жизненных приоритетов и способность выбрать необходимый фокус.
- Как кризис 20-ти лет влияет на романтические отношения? Могут ли они стать источником дополнительного стресса?
В целом, любой кризисный период так или иначе может отражаться на отношениях в жизни человека.
Человек в кризисе может чувствовать себя достаточно уязвимым и очень много всего переоценивать в жизни. В том числе отношения, и задумываться, соответствует ли, например партнер ее жизненным ценностям и целям. Проще говоря, звучит вопрос: "тот ли человек со мной рядом? Готов ли (-а) я двигаться дальше по жизни с ней?"
Иногда такая переоценка может приводить к решению завершать отношения. Что тоже хорошо.
Кроме того, в периоды неопределенности и кризиса человеку может потребоваться больше поддержки, чем обычно. И порой поддержки именно эмоциональной: в принятии, в безоценочности, в признании, что она молодец и справляется, делает все зависящее от нее.
Прежде всего, поиск такой поддержки может быть именно в романтических отношениях.
Но, к сожалению, не всегда, у другой стороны может быть знание, готовность и ресурс оказать такую поддержку, что может сказываться на контакте и отношениях в целом.
Нередко, из-за этого могут возникать конфликты и именно это становиться источником дополнительного стресса, потому что человек может через этот опыт, обобщать к выводу: "никто меня не понимает и не может дать мне то, в чем я нуждаюсь сейчас".
От этого выбирать больше изолироваться и замыкаться со своими сложностями, что тоже не на пользу, как самому человеку, так и отношениям, конечно.
Есть также довольно распространенная ситуация, когда партнеры в отношениях начинают двигаться и развиваться в разных темпах, что также может стать источником напряжения и давать ощущение пропасти во взаимопонимании. Это может порождать различные непростые чувства, и очень важно дать им место, но из-за сложности самого периода, незнание, как это сделать, чтобы не обидеть другого, может стать препятствием к этому.
- Есть ли книги, курсы или другие ресурсы, которые могут помочь преодолеть кризис 20-ти лет?
Чтобы использовать ресурсы, которые я порекомендую в первую очередь, вам нужно определиться с темой, которая вас больше всего волнует: карьера, отношения или самопознание. Выделите 20-30 минут в день для чтения, курса или подкаста. Используйте рефлексию: записывайте главные мысли и применяйте их в жизни.
Итак, советую обратить внимание на следующие ресурсы:
Книги
1. "The Defining Decade: Why Your Twenties Matter – And How to Make the Most of Them Now"
Автор: Мэг Джей
Книга о важности двадцатых годов для формирования карьеры, отношений и личности. Психолог дает практические советы, как использовать этот период жизни эффективно.
2. "Daring Greatly"
Автор: Брене Браун
О том, как принимать неопределенность и уязвимость в жизни, чтобы расти и обретать уверенность.
3. "Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life"
Авторы: Билл Бернетт, Дэйв Эванс
Практические советы по использованию принципов дизайна для создания осмысленной и довольной жизни.
4. "Mindset: The New Psychology of Success"
Автор: Керол Двек
Книга объясняет, как мышление "роста" помогает справляться с проблемами и развиваться.
5. "Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones"
Автор: Джеймс Клир
О том, как небольшие изменения в привычках могут привести к большим результатам.
6. "Man’s Search for Meaning"
Автор: Виктор Франкл
Эта классическая книга о поиске смысла жизни поможет понять, как найти ценность даже в сложных ситуациях.
7. "Quarter-Life Crisis: The Unique Challenges of Life in Your Twenties"
Авторы: Александра Робинс, Эбби Уилнер
• Книга о том, как справиться с кризисом 20-х годов, с практическими советами и реальными историями.
Онлайн-курсы
1. "Наука о Well-Being "(Курсера, Лори Сантос, Йельский университет)
- Курс о том, как создать счастливую и сбалансированную жизнь, основываясь на научных исследованиях.
2. "Поиск пурпурного и мучительного в жизни" (Курсера, Университет Мичигана)
- Фокус на поиске смысла жизни и формировании долгосрочных целей.
3. "Designing Your Career" (Stanford Online)
- Курс для тех, кто хочет определиться с карьерными приоритетами и спланировать профессиональный путь.
4. "Personal Development Masterclass" (Udemy)
- Охватывает различные аспекты саморазвития: постановка целей, управление временем, самооценка.
подкасты
1. "Подкаст Мишель Обамы"
- размышления о самореализации, отношениях и жизненных приоритетах.
2. "Минималистский подкаст"
- о сосредоточении внимания на важном и избавлении от лишнего (в физическом и эмоциональном смысле).
3. "Как потерпеть неудачу с Элизабет Дэй"
- интервью с разными людьми об их неудачах и о том, как они использовали их для роста.
4. "The Psychology Podcast"
• эпизоды на тему самопознания, счастья, мышления и карьеры.
Дополнительные ресурсы
1. дневники и планировщики
- например, "The Five Minute Journal" или "Self Journal", которые помогают размышлять и планировать свою жизнь.
2. каналы YouTube
- "школа жизни": короткие видеоролики о поиске смысла, отношениях, карьере.
- Мэтт Д'Авелла: о минимализме, продуктивности и здоровом образе жизни.
3. мобильные приложения для размышлений и развития
- Headspace или Calm (для медитации).
- Notion или Todoist (для планирования и организации).
Таким образом, эти ресурсы могут стать эффективной поддержкой для преодоления кризиса 20-ти лет и построения более счастливой и осмысленной жизни.