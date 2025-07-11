МИД отреагировал на заявления Будапешта о якобы «смерти венгра после насильственной мобилизации»

Сухопутные войска Украины готовы к прозрачному расследованию обстоятельств дела гибели военнообязанного венгерского происхождения на Закарпатье.

В то же время реакция венгерской стороны на эту ситуацию является манипулятивной, поскольку Будапешт в своих заявлениях даже не упоминает, что мобилизация происходит из-за агрессии России, сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Сухопутные войска выражали соболезнования близким погибшего военнослужащего, который проходил службу в составе одного из подразделений. И важная цитата из этого заявления: Сухопутные силы готовы к прозрачному изучению обстоятельств этого дела согласно законодательству Украины и поддерживаем невмешательство украинцев во внутренние дела других государств. Мне кажется, что это исчерпывающая реакция на заявления, которые звучали с венгерской стороны - отметил Тихий.

Тихий также подчеркнул, что заявления венгерской стороны являются манипулятивными и играют на пользу российской пропаганде.

Связывая эту ситуацию с мобилизацией в Украине, венгерская сторона манипулятивно искажает и подыгрывает российской пропаганде. Обратите внимание на заявления Венгрии – нигде не упоминается Россия. Будто мобилизация в Украине проходит сама по себе, правительство просто решило мобилизовать граждан - сообщил спикер МИД.

Георгий Тихий также подчеркнул, что крайне важно говорить о том, что мобилизация в Украине происходит из-за российской агрессии.

Мы бы хотели, чтобы венгерская сторона в своих заявлениях подчеркивала, что мобилизация происходит вследствие российской агрессии против нашего государства. Забывать об этом нелогично и абсурдно - подчеркнул Тихий.

Напоследок Тихий подчеркнул, что в условиях российской агрессии все граждане Украины, в том числе венгерского происхождения, должны защищать свое государство.

Мы хотели бы напомнить венгерской стороне, что в условиях российской агрессии каждый гражданин Украины, в том числе украинцы венгерского происхождения, должны защищать свой дом, своих близких и свое государство - подытожил Тихий.

Дополнение

Посла Украины в Венгрии Федора Шандора вызвали в венгерское Министерство иностранных дел из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы избили сотрудники ТЦК.