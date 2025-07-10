Будапешт викликав українського посла через смерть угорця начебто після побиття в ТЦК
Київ • УНН
Угорщина викликала українського посла через смерть громадянина Угорщини на Закарпатті, якого нібито побили працівники ТЦК. Заступник міністра закордонних справ Угорщини заявив, що чоловік помер від травм, отриманих після затримання та побиття залізним прутом.
Посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито побили працівники ТЦК. Паро це повідомляє Hungary Today, пише УНН.
Деталі
Заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли у військкомат, де його нібито били залізним прутом. Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що з чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.
Згідно з повідомленнями, українські військові комісари побили чоловіка залізним прутом після того, як захопили його, заштовхали у фургон і відвезли до військкомату. Родичам у Угорщині сказали, що все гаразд, але згодом чоловік помер від отриманих травм. Угорець загинув в Україні, бо не хотів брати участь у війні. Ми щиро співчуваємо родині й висловлюємо їм нашу підтримку
Доповнення
Як передає видання Telex ідеться про Йожефа Себестьєна — уродженця Закарпаття, який мав громадянство Угорщини. Угорські видання, зокрема провладний Mandiner, наводять кілька версій обставин його смерті. За однією з них, чоловік потрапив до психіатричної лікарні в Берегові, де й помер. За іншою — він сам звернувся до медзакладу, посилаючись на психічну недієздатність. Причиною смерті називають тромбоз, що міг виникнути внаслідок гематоми, отриманої через побиття.
ЗМІ писали, що Себастьєн не мав прописки в України, що мало б звільнити його від мобілізації.
На інцидент відреагував і угорський прем’єр Віктор Орбан, написавши на своїй сторінці у Facebook: "Щирі співчуття родині угорця, який загинув унаслідок примусової мобілізації в Україні. У ці важкі часи ми з вами".
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