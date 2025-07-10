Будапешт викликав українського посла через смерть угорця начебто після побиття в ТЦК

Посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито побили працівники ТЦК. Паро це повідомляє Hungary Today, пише УНН.

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Заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли у військкомат, де його нібито били залізним прутом. Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що з чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згідно з повідомленнями, українські військові комісари побили чоловіка залізним прутом після того, як захопили його, заштовхали у фургон і відвезли до військкомату. Родичам у Угорщині сказали, що все гаразд, але згодом чоловік помер від отриманих травм. Угорець загинув в Україні, бо не хотів брати участь у війні. Ми щиро співчуваємо родині й висловлюємо їм нашу підтримку - заявив Мадяр.

Доповнення

Як передає видання Telex ідеться про Йожефа Себестьєна — уродженця Закарпаття, який мав громадянство Угорщини. Угорські видання, зокрема провладний Mandiner, наводять кілька версій обставин його смерті. За однією з них, чоловік потрапив до психіатричної лікарні в Берегові, де й помер. За іншою — він сам звернувся до медзакладу, посилаючись на психічну недієздатність. Причиною смерті називають тромбоз, що міг виникнути внаслідок гематоми, отриманої через побиття.

ЗМІ писали, що Себастьєн не мав прописки в України, що мало б звільнити його від мобілізації.

На інцидент відреагував і угорський прем’єр Віктор Орбан, написавши на своїй сторінці у Facebook: "Щирі співчуття родині угорця, який загинув унаслідок примусової мобілізації в Україні. У ці важкі часи ми з вами".

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