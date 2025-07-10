Будапешт вызвал украинского посла из-за смерти венгра якобы после избиения в ТЦК

Посла Украины в Венгрии Федора Шандора вызвали в венгерское Министерство иностранных дел из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы избили сотрудники ТЦК. Об этом сообщает Hungary Today, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра иностранных дел Левенте Мадяр заявил, что сотрудники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы избивали железным прутом. В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Согласно сообщениям, украинские военные комиссары избили мужчину железным прутом после того, как захватили его, затолкали в фургон и отвезли в военкомат. Родственникам в Венгрии сказали, что все в порядке, но впоследствии мужчина умер от полученных травм. Венгр погиб в Украине, потому что не хотел участвовать в войне. Мы искренне соболезнуем семье и выражаем им нашу поддержку - заявил Мадяр.

Дополнение

Как передает издание Telex, речь идет о Йожефе Себестьене — уроженце Закарпатья, имевшем гражданство Венгрии. Венгерские издания, в частности провластный Mandiner, приводят несколько версий обстоятельств его смерти. По одной из них, мужчина попал в психиатрическую больницу в Берегово, где и умер. По другой — он сам обратился в медучреждение, ссылаясь на психическую недееспособность. Причиной смерти называют тромбоз, который мог возникнуть вследствие гематомы, полученной из-за избиения.

СМИ писали, что Себастьен не имел прописки в Украине, что должно было бы освободить его от мобилизации.

На инцидент отреагировал и венгерский премьер Виктор Орбан, написав на своей странице в Facebook: "Искренние соболезнования семье венгра, погибшего в результате принудительной мобилизации в Украине. В эти трудные времена мы с вами".

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