МЗС відреагувало на заяви Будапешта щодо нібито "смерті угорця після насильницької мобілізації"

Сухопутні війська України готові до прозорого розслідування обставин справи загибелі військовозобов’язаного угорського походження на Закарпатті.

Натомість реакція угорської сторони на цю ситуацію є маніпулятивною, оскільки Будапешт у своїх заявах навіть не згадує, що мобілізація відбувається через агресію росії, повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, пише УНН.

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Сухопутні війська висловлювали співчуття близьким загиблого військовослужбовця, який проходив службу у складі одного з підрозділів. І важлива цитата з з цієї заяви: Сухопутні сили готові до прозорого вивчення обставин цієї справи згідно з законодавством України і підтримуємо невтручання українців у внутрішні справи інших держав. Мені здається, що це вичерпна реакція на заяви, які лунали з угорської сторони - зазначив Тихий.

Тихий також наголосив, що заяви угорської сторони є маніпулятивними і грають на користь російській пропаганді.

Пов’язуючи цю ситуацію з мобілізацією в Україні угорська сторона маніпулятивно спотворює та підіграє російській пропаганді. Звернуть увагу на заяви Угорщини – ніде не згадується росія. Ніби мобілізація в Україні проходить сама по собі, уряд просто вирішив мобілізувати громадян - повідомив речник МЗС.

Георгій Тихий також підкреслив, що вкрай важливо говорити про те, що мобілізація в Україні відбувається через російську агресію.

Ми б хотіли, щоб угорська сторона в своїх заявах наголошувала, що мобілізація відбувається внаслідок російської агресії проти нашої держави. Забувати про це нелогічно і абсурдно - підкреслив Тихий.

Наостанок Тихий підкреслив, що в умовах російської агресії всі громадяни України, в тому числі угорського походження, мають захищати свою державу.

Ми хотіли б нагадати угорській стороні, що в умовах російської агресії кожен громадянин України, в тому числі українці угорського походження повинні захищати свій дім, своїх близьких і свою державу - підсумував Тихий.

Доповнення

Посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито побили працівники ТЦК.