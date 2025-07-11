Вечером 10 июля в российском городе лангепас, что в ханты-мансийском автономном округе тюменской области рф, произошел мощный взрыв с последующим масштабным пожаром. Об этом УНН сообщили источники в ГУР.

Детали

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате спецоперации был уничтожен участок крупного магистрального газопровода, который обслуживает предприятия российского ВПК в челябинской, оренбургской и свердловской областях.

По информации источника, пропускная способность пораженного газопровода - 2,6 миллиарда кубических метров природного газа в год. А учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 километров), в двух поврежденных взрывами трубах находилось примерно 4 112 000 м3 газа.

Поскольку цена 1 000 м3 газа сейчас составляет около 350 долларов США, размер только единовременного нанесенного ущерба составляет по меньшей мере 1.3 млн долларов США.

Собеседник в ГУР объясняет, что работы по восстановлению и тестированию газопровода продлятся около одного месяца, ведь поврежденные трубы расположены в болотистой местности, что усложняет работу ремонтных бригад и приведет к уменьшению объема поставок газа на указанный период до 25 млн м3. Это в свою очередь приведет к косвенным материальным убыткам на почти 76 млн долларов США.

По сообщению местных СМИ, в результате "мощных хлопков" местное население было "глубоко обеспокоено". На место происшествия сразу выехали экстренные службы и ремонтные бригады.

западной сибири, с его богатейшими природными недрами, который буквально кормит москву и позволяет кремлю жить в роскоши, стоит в очередной раз задуматься о своем отдельном будущем. Есть ощущение, что когда местные начнут активно выступать за собственную независимость от центра, подобные "непонятные взрывы" прекратятся, сибиряки больше не будут погибать за путинские интересы на т.н. "сво", а регион расцветет благодаря своим природным богатствам. До того же момента, очевидно, то тут, то там будет "что-то происходить" с ГУРкотом, взрывами и сумасшедшими убытками - отметил собеседник.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о "грохоте" во временно оккупированном Мелитополе и об уничтожении пятерых захватчиков и вражеской станции управления войсками.