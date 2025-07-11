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У росії вибухнув трубопровід, що забезпечує російський ВПК - джерело

Київ • УНН

 • 576 перегляди

У російському лангепасі стався вибух на магістральному газогоні, що обслуговує підприємства ВПК. Пошкодження призведе до збитків у $1.3 млн та місяця ремонтних робіт.

У росії вибухнув трубопровід, що забезпечує російський ВПК - джерело

Увечері 10 липня в російському місті лангепас, що в ханти-мансійському автономному окрузі тюменської області рф, відбувся потужний вибух з подальшою масштабною пожежею. Про це УНН повідомили джерела в ГУР.

Деталі

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок спецоперації було знищено ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства російського ВПК у челябінській, оренбурзькій та свердловській областях.

За інформацією джерела, пропускна здатність ураженого газогону - 2,6 мільярди метрів кубічних природного газу на рік. А з огляду на відстань між газовими компресорними станціями (близько 20 кілометрів), у двох пошкоджених вибухами трубах перебувало приблизно 4 112 000 м3 газу.

Оскільки ціна 1 000 м3 газу наразі становить близько 350 доларів США, розмір лише одномоментної завданої шкоди становить щонайменше 1.3 млн доларів США.

Співрозмовник у ГУР пояснює, що роботи з відновлення та тестування газогону триватимуть близько одного місяця, адже пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад та призведе до зменшення об’єму постачання газу на вказаний період до 25 млн м3. Це своєю чергою призведе до непрямих матеріальних збитків на майже 76 млн доларів США.

За повідомленням місцевих ЗМІ, внаслідок "потужних хлопків" місцеве населення було "глибоко стурбоване". На місце події відразу виїхали екстрені служби та ремонтні бригади.

західному сибіру, з його багатющим природними надрами, який буквально годує москву і дозволяє жити кремлю в розкошах, варто вчергове задуматися про своє окремішнє майбутнє. Є відчуття, що коли місцеві почнуть активно виступати за власну незалежність від центру, подібні "незрозумілі вибухи" припиняться, сибіряки більше не будуть гинути за путінські інтереси на т.зв. "сво", а регіон розцвіте завдяки своїм природним багатствам. До того ж моменту, очевидно, то тут, то там буде "что-то проісходіть" з ГУРкотом, вибухами та шаленими збитками

 - зазначив співрозмовник.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про "гуркіт" у тимчасово окупованому Мелітополі і про знищення п’ятьох загарбників та ворожої станції управління військами.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Мелітополь
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