"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы

Быть матерью — это не просто звание, а целая вселенная. А когда у тебя шестеро детей — это многомерная реальность, которая объединяет: бессонные ночи, офисные дедлайны, домашние задания и любовь, которой хватит на целый мир. Героиня интервью УНН — Елена Соседка, мать шестерых детей, соосновательница Concord Fintech Solutions и эксперт в сфере финансов. А с недавнего времени ещё и "Мать-героиня". Женщина, которая строит мир вокруг себя и для своих детей, и для общества. Женщина, которая строит бизнес, воспитывает детей, не боится быть искренней и уставшей. Женщина, которая говорит о домашнем насилии — то, о чем другие часто молчат. Ее история — не об идеальности, а о силе быть собой. О материнстве без фильтров.

– Недавно вы получили почетное звание "Мать-героиня". Что для вас это значит?

– Это не медаль – это диагноз (ред. шутит Елена). Сложный, многослойный, с побочками в виде бессонницы и усиленного сердцебиения, когда слышишь "мама".

Сначала это был стартап: с полной неизвестностью, непонятными бюджетами, страхами и нулевым пониманием, как вообще это все работает.

Затем серьезные инвестиции. Эксперименты и эмоциональные качели. А теперь – грандиозный мультимир под кодовым названием "Мои дети".

Каждый новый день с ними – мое личное IPO (ред. Initial Public Offering – процесс выхода компании на фондовую биржу для торговли собственными акциями): взлеты и падения капитализации, то в космос, то в минус. Все зависит от настроения, температуры, уровня недосыпа и да, от того, кто съел последний кусочек дубайского шоколада. Это буря. Торнадо. Комедия. Драма. И все это мое. До последней крупицы.

– Ожидали ли вы это звание?

– Нет. Я вообще редко чего-то "ожидаю". Я либо делаю, либо спасаю, либо строю, либо люблю, либо творю — и все это с детьми на голове, с телефоном в руках, на кухне и в мессенджерах параллельно. Для меня это звание, как получить "Оскар" за роль, в которой ты просто была собой.

– Как вы узнали о присвоении звания? Какова была первая эмоция?

– Как узнала? Все было привычно: между совещанием и криком: "Мама, я забыла! Нам завтра в школу нужно принести игру! Но не простую, а такую, чтобы в нее могли играть дети с ограниченными возможностями". Примерно в этот момент на экране телефона появилось сообщение "Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня"".

Первой мыслью было: "Слава Богу, хоть кто-то заметил, что я не просто варю алио, олио и пеперочино или борщ, а параллельно строю вселенную для моих детей и свожу бизнес-бюджеты".

Вторая моя мысль: "Как вообще придумать игру, в которую могут играть все дети… и при этом они будут смеяться, а не зевать?"

– Изменилось ли ваше восприятие самой себя после получения награды? Возможно, вы заметили, как изменилось отношение к вам других?

– Да. Теперь меня чаще называют "Героиней". И знаете, я чувствую, что я этого стою. Хотя иногда кажется, что звание "Мать-героиня" кого-то даже пугает — будто у тебя сразу появляются крылья, миссия, график без сна и героический суперкостюм. А у меня, между прочим, сестра получила это звание еще 10 лет назад.

Теперь мы шутим о том, что у наших родителей две дочери, и обе героини. Стопроцентное попадание! Наверное, государству стоит подумать о специальном ордене для бабушек и дедушек, у которых не одна, а сразу две дочери со званием "Мать-героиня". Это уже почти династия.

Я, конечно, шучу. Если серьезно — внутри появилось больше внутреннего разрешения быть уставшей и не чувствовать за это вину. Иногда сесть в кресло, посмотреть на детей и сказать: "Моя старость теперь точно обеспечена. Вами, мои дорогие. Так что живите долго и любите меня очень сильно. Желательно, с доставкой еды."

– А как дети отреагировали на ваше звание "Мать-героиня"?

– Каждый отреагировал в своем стиле, как и всегда. Кто-то с шуткой, кто-то с блеском в глазах, кто-то просто пришел и обнял. Один из сыновей сразу спросил: "А можно теперь я буду "Сын-герой"?". Младшая дочь поинтересовалась, когда у нее появится супергеройский костюм, желательно с розовым плащом. Но главное — в их глазах я увидела то, что не купишь за деньги: уважение, любовь, доверие и признание. А это, согласитесь, стоит дороже любой медали.

– Считаете ли вы это звание актуальным в обществе?

– Да. Даже больше, чем раньше. Потому что сегодня родить ребенка одно, а вырастить совсем другое. Особенно, когда ты не просто мама, а еще и логист, терапевт, бухгалтер, адвокат, психолог и государство в одном лице. Я думаю, мамы, которые читают это интервью прекрасно меня понимают.

Ведь это звание дается не просто за количество детей. Оно присваивается, когда пятому ребенку уже исполнилось восемь лет. То есть это не про математику рождения, а про то, как ты воспитываешь детей: любишь, поддерживаешь, поднимаешь, когда они падают. Это не про цифры — это про душу, терпение и ту ежедневную работу, о которой никто не пишет отчёты.

– Вы всегда мечтали о большой семье? Это было осознанное желание с юности или решение, которое пришло со временем?

– Честно? Нет. Я мечтала о Париже. О том, чтобы просыпаться утром от запаха круассанов с видом на Эйфелеву башню. Я мечтала о кофе в постель, об улыбке, о накрахмаленных простынях и платьях Dior, висящих в шкафу. О шляпках Chanel и кабриолете, припаркованном у входа. О маленькой собачке и отражении в зеркале с идеально накрашенными красными губами. Об глазах, в которых читается: "Я могу все".

А потом пришли дети: первый, второй, третий... шестой. И я вдруг поняла, что именно это и есть настоящая жизнь. Не та картинка, которую рисовало мое воображение - глянцевая и идеальная. А живая, насыщенная, громкая, а иногда даже сложная. С разными этапами, взлетами и падениями, изнурительная и радостная, без фильтров и с открытым сердцем.

– Как удаётся уделить внимание всем детям? Чтобы никто не ревновал и чувствовал, что мама рядом?

– Недавно наткнулась на очень точную шутку:

"Маленькая девочка говорит маме:

— Знаешь, бабушка рассказывала, что когда она была в твоем возрасте, то была веселее, добрее и вообще успевала гораздо больше.

А мама ей с легкой тоской отвечает:

— Да, малышка… Просто в те времена в "Кока-Колу" добавляли кокаин."

Это, конечно, просто шутка. А если серьезно — как меня хватает на всех? Иногда чувствую интуитивно, кто больше меня нуждается, иногда помогает только большая доза кофеина.

Но вы должны понимать, я живой человек. Как и у всех, у меня бывают промахи. Вырастить ребенка без царапин на душе невозможно. Однажды моя подруга сказала: "Если ты знаешь, как зовут твоего ребенка и где он сейчас находится — ты уже отличная мать".

В конце концов, дети чувствуют не количество минут, а качество присутствия. Они считывают любовь, а не расписание. Поэтому я не пытаюсь быть идеальной. Я настоящая.

– Изменился ли ваш подход к детям, если сравнить первого и последнего?

– Конечно. С первым ребенком я гладила пеленки с двух сторон. Со вторым – с одной. С третьим – просто стирала. С четвертым – уже не переживала, если пеленки вообще не стираются. А пятый ребенок донашивал пеленки за четвертым. Надеюсь, они были выстираны.

Первый ребенок слушал Баха и Моцарта. Второй – слушал старшего брата. Третий сын – слушал всех, кроме меня. Четвертый – заставил меня слушать себя саму. А пятый ребенок сделал так, что все мы уже слушали ее.

Между вторым и третьим ребенком появилась Даша (ред. приемная дочь Елены). Ей было 11 лет. И это уже совсем другая история. История не о биологии, а о судьбе. История о принятии. О свободе. И о том, что "мама" – это не о ДНК, а о сердце.

А если по сути — детям не нужно количество кружков. Им нужно одно: любовь, свобода быть собой и уважение. Это то, что я поняла не сразу. Где-то на середине. Когда перестала гнаться за "как правильно" — и начала быть рядом. Настоящей. Без бронежилета и без роли.

– Как вам удается совмещать карьеру в финансовой сфере и материнство?

– Иногда плохо. Иногда идеально. Но чаще всего – одновременно. Я могу писать стратегию, пока варю макароны. Обдумывать план развития бизнеса за рулем авто, пока везу детей в школу или кружок. А вечером у меня бывает задача срочно найти "Labubu" (популярная дефицитная игрушка - ред.) и параллельно составить план рабочего дня на завтра.

Баланс? Нет! Скорее – танец. Танец на каблуках, между дедлайнами и домом, между недосыпом и звучанием любимых голосов моих детей и их постоянным "мам!". Но этот танец я танцую прекрасно. В нем я "веду". И я выбираю не между детьми и профессиональной самореализацией. А делаю одновременно и то, и то: ради них, ради нас, ради себя.

– В обществе широко обсуждаемой темой является "насилие в семье". Что вы об этом думаете, как разговариваете об этом с детьми?

– Мы говорим об этом дома. Не просто обсуждаем – называем вещи своими именами. Потому что такой опыт был и в моей жизни. Я, к сожалению, прошла через это.

Мой бывший муж поднимал на меня руку: кричал, унижал, угрожал.

И знаете, что было самым страшным? Не сам удар, а тишина после. Тишина от тех, кто знал, что он меня бьёт. Но делал вид, что ничего не произошло. Кто-то говорил: "Это их личное"; "Разберутся сами"; "Не лезь - они потом помирятся, а ты останешься виноватой". Это было больнее любых ударов.

Так что да, я говорю об этом с детьми. Я учу их: если тебя кто-то ударил — то это не любовь; если кто-то кричит и унижает — это не страсть; если кто-то тебя ломает – он не сильный, он слабый и опасный.

Знаете, никто в нашем обществе не учит детей, что делать, когда папа бьет маму или поднимает руку на ребенка. Никто не учит тому, что в таких семьях можно и даже нужно говорить об этом. А не прятаться и замыкаться в себе. И точно не молчать от страха. Я изменила это в своей семье. Своим голосом и руками. Через боль, через опыт и действия.

– Обращались ли вы за помощью после насилия над вами?

– Когда это произошло, я почувствовала страх и стыд. Я боялась, что мне не поверят. Ведь в нашем обществе вместо поддержки ты можешь услышать: "А ты точно не провоцировала?". Однако, я не из тех людей, которые поддаются страху. Именно поэтому я выбрала не молчать.

Я говорю за себя и за тех, кто пока что не может. Потому что пока хотя бы одна женщина молчит — насилие продолжается. А я не хочу, чтобы мои дети росли в мире, где "терпеть" – это норма. Я хочу, чтобы они знали: уважение и партнерство – это основа в семье, а замалчивание проблем – это опасность.

– В чем разница в отношении к насилию между Украиной и странами Евросоюза?

– Когда я столкнулась с домашним насилием в другой стране – я почувствовала большую разницу. За границей закон работает без отговорок. Там есть четкий механизм защиты. Там слышат, действуют, вмешиваются.

А у нас… домашнее насилие – это болезненная тема. Государство слишком часто не может защитить женщин и детей. Законы вроде бы есть, но они слабые, формальные, неповоротливые. К сожалению, 90% насилия замалчивается и остается безнаказанным. Но молчание тех, кто об этом знает – это соучастие. Я была и в той комнате, где кричали, и в той, где молчали. Теперь – я выбираю говорить. Говорить за тех, кто пока что боится. И за ту себя, которая когда-то молчала.

– Какие управленческие навыки из дома вы применяете в бизнесе – и наоборот?

– Многозадачность. Дипломатия. Распределение ресурсов. И, конечно, умение вести переговоры с людьми, которые кричат, спорят и в принципе не хотят ничего, кроме "чтобы все было по-ихнему". Иногда это дети. Иногда – акционеры.

Разница минимальна: у всех своя скорость, своя логика и свой момент эмоционального пика. Иногда человек просто хочет, чтобы его дослушали и не перебивали. Ведь у каждого свой темперамент и энергия. У каждого есть свой взгляд на жизнь и своя правда. Никаких универсальных решений. Никаких "всем одинаково". Есть только уважение друг к другу. Вот это главное: в семье, в бизнесе и в переговорах.

– ⁠Считают ли ваши дети вас ролевой моделью в профессиональном плане?

– Я надеюсь…, что не полностью. Потому что мой стиль жизни – это действительно тяжело. Дети видят, что мать работает и никогда, кажется, не сдается. Падает и снова поднимается. Что любит всегда, что иногда устала, но все равно держится. Они видят, что их мама не боится быть уязвимой, что говорит правду и всегда стоит на страже своих ценностей.

И когда кто-то из них говорит: "Я горжусь тем, какой человек моя мама", — для меня это больше, чем любая карьера, медаль или титул. Но я очень надеюсь, что мои дети не превратят мой путь в универсальный сценарий. Потому что это – мой путь. Со всеми его нагрузками, бессонными ночами и решениями в темноте.

Я просто хочу, чтобы они были счастливыми и реализованными. И чтобы, оглядываясь назад, могли сказать: "Мама не была идеальной. Но она была настоящей". А это, возможно, и есть лучшая модель из всех.

–– Что бы вы изменили в государственной политике в отношении многодетных семей?

– Я заменила бы "формальные" меры на реальные шаги поддержки. Нам не нужны бумажные льготы и пустые обещания. Нам нужны репетиторы, психологи, правовая защита, доступ к медицинским и образовательным ресурсам. Чтобы мать не была единственным ресурсом для всей семьи.

Многодетные семьи — это не только про "много детей". Это много любви, труда и вложений. И если уж говорить о признании, его надо давать не за количество, а за качество воспитания. Потому что именно это является основой сильного будущего страны.

– Как вы относитесь к стереотипам о многодетных мамах?

– До сих пор в обществе живут два шаблона: первый — платочек, авоська и дети в рваной курточке; второй — "бедная, не справляется", всегда с уставшим лицом и в вечно грязной кофте.

Но это не так. Мы, многодетные мамы, разные: красивые, уставшие, сильные, хрупкие. И да, иногда с маникюром, иногда с кашей на блузке, но живые. Главное – дайте нам жить, а не выживать.

– Что самое сложное и самое ценное для вас в материнстве?

– Самое сложное – отпустить. Вовремя. Не рано и не поздно. Но обязательно отпустить. А самое ценное — видеть, как твоя любовь становится действиями. С характером, с мечтами, с блеском в глазах. С новыми планами, стратегиями, проектами, с желанием видеть и понимать: сначала дети были моими стартапами, а теперь они сами их собственные компании. И максимум, что я теперь могу – не мешать им строить собственные компании и жизнь.

Ведь если ты заложила хороший фундамент, построила правильные процессы, то верь, что они выйдут на IPO и капитализация вырастет.

– Что бы вы посоветовали женщинам, которые мечтают и о семье, и о карьере?

– Я бы сказала: не слушайте тех, кто говорит, что надо выбирать. Можно и нужно совмещать. Да, будет тяжело. Но главное, что должна сделать каждая женщина - избавиться от чувства вины. Причины могут быть разными: лишний час на работе, вместо часа с ребенком; или наоборот — чувство вины перед коллегами и акционерами за ранее законченный рабочий день, чтобы побыть с ребенком. Иногда придется ехать в командировку, оставляя ребенка в слезах. От этого очень больно. Иногда придется плакать от усталости. А иногда сиять, потому что ты на своем месте.

Ты будешь сильнее с каждым ребенком. Ты будешь еще лучше с каждым шагом вверх по карьерной лестнице. Ты будешь то сбитым ангелом, то доброй феей.

Ты можешь не иметь детей вовсе, и это твой выбор. Ты можешь иметь одного, пятерых, десятерых — и это также твой выбор. Никто не имеет права указывать тебе, как жить. Это твоя жизнь, и ты справишься.