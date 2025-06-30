Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?

В Украине начался процесс реформирования института почетного звания "Мать-героиня", ведь в условиях войны, демографического кризиса, который с каждым годом только растет, и экономической нагрузки на многодетные семьи — этот процесс необходимость. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.

Чиновник отметил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №13295, который направлен на усиление государственной поддержки многодетных семей, путем введения новых форм помощи и создания дополнительных социально-экономических стимулов.

Предлагается ввести ежемесячное пособие на содержание ребенка до шести лет, пособие ребенку на будущее в форме депозитного вклада, а также ежемесячное пособие женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня". Также предусматривается льготное кредитование семей с детьми на жилье, транспорт и предпринимательскую деятельность, бесплатное подключение жилья многодетных семей к инженерным сетям и защита от прекращения коммунальных услуг - пояснил Добромильский.

Кроме того, власти работают и над изменением правил для присвоения звания "Мать-героиня". Одной из важных новаций станет возможность учитывать сложные жизненные обстоятельства семьи – эвакуацию, потерю жилья, гибель супруга, а также заслуги детей, например, участие в волонтерстве или службе в ВСУ.

Петр Добромильский также подчеркнул, что реформирование института звания "Мать-героиня" имеет целью не только повысить эффективность государственной поддержки, но и закрепить уважение к женщинам, которые в сверхсложных условиях обеспечивают воспитание нового поколения украинцев.

Добавим

Согласно действующему законодательству звание "Мать-героиня" предусматривает вручение нагрудного знака и удостоверения, а также одноразовую выплату в размере 10 прожиточных минимумов.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 гривен. Таким образом, общая сумма выплаты составляет 30 280 гривен. Однако, стоит учесть, что часть этой суммы удерживается как налог на доходы физических лиц и военный сбор. Поэтому "на руки" женщина обычно получает около 24–25 тысяч гривен.

Напомним

Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, эксперт в сфере финансов и мама шестерых детей Елена Соседка получила почетное звание "Мать-героиня". Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

В эксклюзивном интервью УНН Елена Соседка рассказала, что считает свое почетное звание "Мать-героиня" в современных реалиях еще более актуальным и важным.