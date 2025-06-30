Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?

В Україні розпочався процес реформування інституту почесного звання "Мати-героїня", адже в умовах війни, демографічної кризи, що з кожним роком тільки зростає, та економічного навантаження на багатодітні родини – цей процес необхідність. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

Посадовець зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт №13295, що спрямований на посилення державної підтримки багатодітних родин, шляхом запровадження нових форм допомоги та створення додаткових соціально-економічних стимулів.

Пропонується ввести щомісячну допомогу на утримання дитини до шести років, допомогу дитині на майбутнє у формі депозитного вкладу, а також щомісячну допомогу жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня". Також передбачається пільгове кредитування сімей із дітьми на житло, транспорт та підприємницьку діяльність, безкоштовне підключення житла багатодітних сімей до інженерних мереж та захист від припинення комунальних послуг

Крім того, влада працює і над зміною правил для присвоєння звання "Мати-героїня". Однією з важливих новацій стане можливість враховувати складні життєві обставини родини – евакуацію, втрату житла, загибель чоловіка, а також заслуги дітей, наприклад, участь у волонтерстві чи службі в ЗСУ.

Петро Добромільський також підкреслив, що реформування інституту звання "Мати-героїня" має на меті не лише підвищити ефективність державної підтримки, а й закріпити повагу до жінок, які в надскладних умовах забезпечують виховання нового покоління українців.

Відповідно до чинного законодавства звання "Мати-героїня" передбачає вручення нагрудного знаку та посвідчення, а також одноразову виплату в розмірі 10 прожиткових мінімумів.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 3 028 гривень. Таким чином, загальна сума виплати становить 30 280 гривень. Однак, варто врахувати, що частина цієї суми утримується як податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Тому "на руки" жінка зазвичай отримує близько 24–25 тисяч гривень.

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, експертка у сфері фінансів та мама шістьох дітей Олена Сосєдка отримала почесне звання "Мати-героїня". Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

В ексклюзивному інтервʼю УНН Олена Сосєдка розповіла, що вважає своє почесне звання "Мати-героїня" в сучасних реаліях ще більше актуальним та важливим.

Сьогодні народити дитину одне, а виростити зовсім інше. Це звання дається не просто за кількість дітей. Воно присвоюється, коли п'ятій дитині вже виповнилося вісім років. Тобто це не про математику народження, а про те, як ти виховуєш дітей: любиш, підтримуєш, підіймаєш, коли вони падають. Це не про цифри — це про душу, терпіння і ту щоденну роботу, про яку ніхто не пише звіти