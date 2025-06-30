Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК

В результате удара российского БПЛА по Кривому Рогу 30 июня повреждено здание одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили Сухопутные войска Украины, передает УНН.

Подробности

В результате удара есть раненые из числа гражданских граждан, находившихся рядом с местом атаки беспилотника. Им оказали первую медицинскую помощь.

Вместе с тем, военные и гражданские сотрудники учреждения приём граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии.

Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава – заявили в Сухопутных силах.

Также в сети появилось фото, вероятно, поврежденного здания ТЦК.

Напомним

В Кривом Роге после атаки вражеского беспилотника были ранены три человека, а также повреждены 5 автомобилей. Спасатели потушили пожар в здании, сообщили в ГСЧС.