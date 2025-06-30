Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
Киев • УНН
30 июня российский БПЛА повредил здание одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге. Об этом сообщили Сухопутные войска Украины.
В результате удара российского БПЛА по Кривому Рогу 30 июня повреждено здание одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили Сухопутные войска Украины, передает УНН.
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В результате удара есть раненые из числа гражданских граждан, находившихся рядом с местом атаки беспилотника. Им оказали первую медицинскую помощь.
Вместе с тем, военные и гражданские сотрудники учреждения приём граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии.
Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава
Также в сети появилось фото, вероятно, поврежденного здания ТЦК.
Напомним
В Кривом Роге после атаки вражеского беспилотника были ранены три человека, а также повреждены 5 автомобилей. Спасатели потушили пожар в здании, сообщили в ГСЧС.