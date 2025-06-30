Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
Київ • УНН
30 червня російський БПЛА пошкодив будівлю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Про це повідомили Сухопутні війська України.
Внаслідок удару російського БПЛА по Кривому Рогу 30 червня пошкоджена будівля одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили Сухопутні війська України, передає УНН.
Деталі
В результаті удару є поранені з числа цивільних громадян, які перебували поруч з місцем атаки безпілотника. Їм надали першу медичну допомогу.
Разом з тим, військові та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті.
Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу
Також у мережі з’явилось фото, ймовірно, пошкодженої будівлі ТЦК.
Нагадаємо
У Кривому Розі після атаки ворожого безпілотника було поранено три людини, а також пошкоджені 5 автомобілів. Рятувальники загасили пожежу в будівлі, повідомили в ДСНС.