Атака рф дронами на Кривий Ріг: показали наслідки

У Кривому Розі загасили пожежу після ворожої атаки, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки удару рф, пише УНН.

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російські окупанти завдали удару БпЛА по місту. Попередньо, поранені 3 людини.

"Внаслідок атаки пошкоджені 5 автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу", - повідомили у ДСНС.

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