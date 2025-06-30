Атака рф дронами на Кривий Ріг: показали наслідки
Київ • УНН
У Кривому Розі після атаки ворожого БпЛА поранені 3 людини та пошкоджено 5 автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу в будівлі.
У Кривому Розі загасили пожежу після ворожої атаки, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки удару рф, пише УНН.
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російські окупанти завдали удару БпЛА по місту. Попередньо, поранені 3 людини.
"Внаслідок атаки пошкоджені 5 автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу", - повідомили у ДСНС.
Атака рф на Кривий Ріг: сталася пожежа, один постраждалий чоловік у тяжкому стані30.06.25, 10:58 • 968 переглядiв