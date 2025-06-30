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Атака рф дронами на Кривой Рог: показали последствия

Киев • УНН

 • 58 просмотра

В Кривом Роге после атаки вражеского БПЛА ранены 3 человека и повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в здании.

Атака рф дронами на Кривой Рог: показали последствия

В Кривом Роге потушили пожар после вражеской атаки, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия удара рф, пишет УНН.

Детали

российские оккупанты нанесли удар БпЛА по городу. Предварительно, ранены 3 человека.

"В результате атаки повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела", - сообщили в ГСЧС.

Атака рф на Кривой Рог: произошел пожар, один пострадавший мужчина в тяжелом состоянии30.06.25, 10:58 • 968 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кривой Рог
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