Атака рф дронами на Кривой Рог: показали последствия
Киев • УНН
В Кривом Роге после атаки вражеского БПЛА ранены 3 человека и повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в здании.
В Кривом Роге потушили пожар после вражеской атаки, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия удара рф, пишет УНН.
Детали
российские оккупанты нанесли удар БпЛА по городу. Предварительно, ранены 3 человека.
"В результате атаки повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела", - сообщили в ГСЧС.
Атака рф на Кривой Рог: произошел пожар, один пострадавший мужчина в тяжелом состоянии30.06.25, 10:58 • 968 просмотров