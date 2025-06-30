Атака рф дронами на Кривой Рог: показали последствия

В Кривом Роге потушили пожар после вражеской атаки, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия удара рф, пишет УНН.

Детали

российские оккупанты нанесли удар БпЛА по городу. Предварительно, ранены 3 человека.

"В результате атаки повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела", - сообщили в ГСЧС.

Атака рф на Кривой Рог: произошел пожар, один пострадавший мужчина в тяжелом состоянии