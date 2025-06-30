Атака рф на Кривой Рог: произошел пожар, один пострадавший мужчина в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В Кривом Роге вражеский удар дроном повлек за собой пожар, пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Защитники неба Днепропетровщины уничтожили два БпЛА врага.
В Кривом Роге из-за вражеской атаки дронами произошел пожар, среди трех пострадавших - двое мужчин и женщина, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Враг направил на Днепропетровщину БпЛА. Защитники неба уничтожили 2 из них. Об этом сообщают в Воздушном командовании. Но есть и попадание в Кривом Роге. Возник пожар", - написал Лысак.
"Ранены три человека. Мужчина 52 лет - "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное", - указал глава ОВА.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним
Ранее сообщалось о "прилете" в Кривом Роге из-за дроновой атаки рф и трех пострадавших.
Кривой Рог подвергся дроновой атаке рф, есть попадание - Вилкул30.06.25, 10:05 • 11368 просмотров