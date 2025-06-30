Атака рф на Кривий Ріг: сталася пожежа, один постраждалий чоловік у тяжкому стані
Київ • УНН
У Кривому Розі ворожий удар дроном спричинив пожежу, постраждали троє осіб, один з них у важкому стані. Захисники неба Дніпропетровщини знищили два БпЛА ворога.
У Кривому Розі через ворожу атаку дронами сталася пожежа, серед трьох постраждалих - двоє чоловіків та жінка, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Оборонці неба знищили 2 з них. Про це повідомляють у ПвК. Але є й влучання у Кривому Розі. Виникла пожежа", - написав Лисак.
"Поранені три людини. Чоловік 52 років – "важкий". 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний", - зазначив голова ОВА.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про "приліт" у Кривому Розі через дронову атаку рф та трьох постраждалих.
Кривий Ріг зазнав дронової атаки рф, є влучання - Вілкул30.06.25, 10:05 • 12204 перегляди