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Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl

Киев • УНН

 • 366 просмотра

71-летний Джон Траволта вновь сыграл роль Дэнни Зуко на представлении «Grease Sing-A-Long» в Hollywood Bowl, удивив актерский состав. Это выступление состоялось почти через 50 лет после выхода мюзикла.

Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl

Почти через 50 лет после выхода культового мюзикла "Бриолин" о любви между Дэнни Зуко и Сэнди, 71-летний Джон Траволта снова перевоплотился в роль Зуко на один вечер в Лос-Анджелесе.

Передает УНН со ссылкой на AFP и Spiegel.

Детали

Джон Траволта принял участие в шоу "Бриолин" в Лос-Анджелесе. Актер поделился своей фотографией в образе Зуко в Instagram. Шоу "Grease Sing-A-Long", основанное на фильме-мюзикле 1978 года с участием Джона Траволты и Оливии Ньютон-Джон, было реализовано в Hollywood Bowl.

Сегодня вечером в Hollywood Bowl я впервые удивил всех на GREASE Sing-A-Long и оделся как Дэнни Зуко. Никто не знал. Даже актерский состав. Спасибо за фантастический вечер

– написал 71-летний актер на своей странице в социальной сети.

Справка

Для Траволты "Бриолин" стал вторым крупным успехом в 1978 году после роли в танцевальном фильме "Лихорадка субботнего вечера". С другой стороны, для Оливии Ньютон-Джон, которая умерла в 2022 году, мюзикл стал ее прорывом к международной кино и поп-звезде.

Напомним

Один из культовых образов Джона Траволты в белом костюме-тройке из "Лихорадки субботнего вечера" может быть продан за четверть миллиона долларов.

Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части20.11.24, 10:11 • 106191 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураУНН Lite
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