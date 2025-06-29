Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl

Почти через 50 лет после выхода культового мюзикла "Бриолин" о любви между Дэнни Зуко и Сэнди, 71-летний Джон Траволта снова перевоплотился в роль Зуко на один вечер в Лос-Анджелесе.

Передает УНН со ссылкой на AFP и Spiegel.

Джон Траволта принял участие в шоу "Бриолин" в Лос-Анджелесе. Актер поделился своей фотографией в образе Зуко в Instagram. Шоу "Grease Sing-A-Long", основанное на фильме-мюзикле 1978 года с участием Джона Траволты и Оливии Ньютон-Джон, было реализовано в Hollywood Bowl.

Сегодня вечером в Hollywood Bowl я впервые удивил всех на GREASE Sing-A-Long и оделся как Дэнни Зуко. Никто не знал. Даже актерский состав. Спасибо за фантастический вечер