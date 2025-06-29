Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl
Киев • УНН
71-летний Джон Траволта вновь сыграл роль Дэнни Зуко на представлении «Grease Sing-A-Long» в Hollywood Bowl, удивив актерский состав. Это выступление состоялось почти через 50 лет после выхода мюзикла.
Почти через 50 лет после выхода культового мюзикла "Бриолин" о любви между Дэнни Зуко и Сэнди, 71-летний Джон Траволта снова перевоплотился в роль Зуко на один вечер в Лос-Анджелесе.
Передает УНН со ссылкой на AFP и Spiegel.
Детали
Джон Траволта принял участие в шоу "Бриолин" в Лос-Анджелесе. Актер поделился своей фотографией в образе Зуко в Instagram. Шоу "Grease Sing-A-Long", основанное на фильме-мюзикле 1978 года с участием Джона Траволты и Оливии Ньютон-Джон, было реализовано в Hollywood Bowl.
Сегодня вечером в Hollywood Bowl я впервые удивил всех на GREASE Sing-A-Long и оделся как Дэнни Зуко. Никто не знал. Даже актерский состав. Спасибо за фантастический вечер
Справка
Для Траволты "Бриолин" стал вторым крупным успехом в 1978 году после роли в танцевальном фильме "Лихорадка субботнего вечера". С другой стороны, для Оливии Ньютон-Джон, которая умерла в 2022 году, мюзикл стал ее прорывом к международной кино и поп-звезде.
Напомним
Один из культовых образов Джона Траволты в белом костюме-тройке из "Лихорадки субботнего вечера" может быть продан за четверть миллиона долларов.
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