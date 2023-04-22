Аукціон виставив на продаж костюм Джона Траволти із справжніми слідами поту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Один із культових образів Джона Траволти у білому костюмі-трійці із «Лихоманки суботнього вечора» може бути проданий за чверть мільйона доларів. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.
Деталі
Костюм, куплений за 100 доларів в невеликому магазині чоловічого одягу в Брукліні, Нью-Йорк, як очікується, буде проданий на аукціоні приблизно за 250 000 доларів.
Розроблений Leading Male піджак, відповідний жилет і штани підуть з молотка на аукціоні Julien's Auctions у Лос-Анджелесі разом із чорною поліестеровою сорочкою, яка містить сліди поту.
"Піт - це те, як ви дізнаєтеся, що він справжній", - сказав Мартін Дж. Нолан, виконавчий директор аукціону, який придбав костюм у анонімного колекціонера, якому його подарував режисер фільму Джон Бедем у 1991 році.
Траволта мала два однакові костюми для ролі Тоні Манеро, і він чергував їх між сценами, поки один з них висихав.
"Під час зйомок було неймовірно жарко, тому ви все ще можете бачити сліди поту навколо його талії", - сказав Нолан The Guardian.
Під час зйомок чорна сорочка з поліестеру була вшита в штани, щоб Траволта міг позувати, не оголюючи живіт.
Доповнення
Julien's Auctions був заснований у Беверлі-Хіллз 20 років тому, коли пам'ятні речі знаменитостей вважалися сміттям. Julien's продавав пам'ятні речі, Sotheby's продавав коштовності. Аукціонний будинок продав предмети колекціонування від Барбри Стрейзанд, Шер, Анджели Ленсбері й, найвідомішу, "оголену сукню" Мерілін Монро, в якій зірка співала "Happy Birthday to John F Kennedy".
1999 року сукня була продана за рекордну суму в 4,81 мільйона доларів; Монро купила її для себе за 1400 доларів,коли їй було 36 років. Ця ж сукня потрапила до заголовків газет у травні минулого року, коли Кім Кардаш'ян одягла її на Met Gala, де нібито пошкодила її.