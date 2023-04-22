Аукцион выставил на продажу костюм Джона Траволты с настоящими следами пота
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Один из культовых образов Джона Траволты в белом костюме-тройке из «Лихорадки субботнего вечера» может быть продан за четверть миллиона долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.
Детали
Костюм, купленный за 100 долларов в небольшом магазине мужской одежды в Бруклине, Нью-Йорк, как ожидается, будет продан на аукционе примерно за 250 000 долларов.
Разработанный Leading Male пиджак, соответствующий жилет и брюки пойдут с молотка на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе вместе с черной полиэстеровой рубашкой, содержащей следы пота.
"Пот - это то, как вы узнаете, что он настоящий", - сказал Мартин Дж. Нолан, исполнительный директор аукциона, который приобрел костюм у анонимного коллекционера, которому его подарил режиссер фильма Джон Бедем в 1991 году.
Траволта имела два одинаковых костюма для роли Тони Манеро, и он чередовал их между сценами, пока один из них высыхал.
"Во время съемок было невероятно жарко, поэтому вы все еще можете видеть следы пота вокруг его талии", - сказал Нолан The Guardian.
Во время съемок черная рубашка из полиэстера была вшита в брюки, чтобы Траволта мог позировать, не обнажая живот.
Дополнение
Julien's Auctions был основан в Беверли-Хиллз 20 лет назад, когда памятные вещи знаменитостей считались мусором. Julien's продавал памятные вещи, Sotheby's продавал драгоценности. Аукционный дом продал предметы коллекционирования от Барбры Стрейзанд, Шер, Анджелы Лэнсбери и, самое известное, "обнаженное платье" Мэрилин Монро, в котором звезда пела "Happy Birthday to John F Kennedy".
В 1999 году платье было продано за рекордную сумму в 4,81 миллиона долларов; Монро купила его для себя за 1400 долларов, когда ей было 36 лет. Это же платье попало в заголовки газет в мае прошлого года, когда Ким Кардашьян надела его на Met Gala, где якобы повредила его.