Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl

Майже через 50 років після виходу культового мюзиклу "Grease" про кохання між Денні Зуко та Сенді, 71-річний Джон Траволта знову перевтілився в роль Зуко на один вечір у Лос-Анджелесі.

Передає УНН із посиланням на AFP та Spiegel.

Джон Траволта взяв участь у виставі "Бріоліон" в Лос-Анджелесі. Актор поділився своєю фотографією в образі Зуко в Instagram. Шоу "Grease Sing-A-Long", на основі фільму-мюзиклу 1978 року за участю Джона Траволти та Олівії Ньютон-Джон, було реалізовано в Hollywood Bowl.

Сьогодні ввечері в Hollywood Bowl я вперше здивував усіх на GREASE Sing-A-Long і одягнувся як Денні Зуко. Ніхто не знав. Навіть акторський склад. Дякую за фантастичний вечір