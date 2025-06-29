Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl
Київ • УНН
71-річний Джон Траволта знову зіграв роль Денні Зуко на виставі "Grease Sing-A-Long" у Hollywood Bowl, здивувавши акторський склад. Цей виступ відбувся майже через 50 років після виходу мюзиклу.
Майже через 50 років після виходу культового мюзиклу "Grease" про кохання між Денні Зуко та Сенді, 71-річний Джон Траволта знову перевтілився в роль Зуко на один вечір у Лос-Анджелесі.
Передає УНН із посиланням на AFP та Spiegel.
Деталі
Джон Траволта взяв участь у виставі "Бріоліон" в Лос-Анджелесі. Актор поділився своєю фотографією в образі Зуко в Instagram. Шоу "Grease Sing-A-Long", на основі фільму-мюзиклу 1978 року за участю Джона Траволти та Олівії Ньютон-Джон, було реалізовано в Hollywood Bowl.
Сьогодні ввечері в Hollywood Bowl я вперше здивував усіх на GREASE Sing-A-Long і одягнувся як Денні Зуко. Ніхто не знав. Навіть акторський склад. Дякую за фантастичний вечір
Довідково
Для Траволти "Бріолін" став другим великим успіхом у 1978 році після ролі в танцювальному фільмі "Лихоманка суботнього вечора". З іншого боку, для Олівії Ньютон-Джон, яка померла у 2022 році, мюзикл став її проривом до міжнародної кіно та поп-зірки.
Нагадаємо
Один із культових образів Джона Траволти у білому костюмі-трійці із "Лихоманки суботнього вечора" може бути проданий за чверть мільйона доларів.
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