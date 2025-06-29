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Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl

Київ • УНН

 • 346 перегляди

71-річний Джон Траволта знову зіграв роль Денні Зуко на виставі "Grease Sing-A-Long" у Hollywood Bowl, здивувавши акторський склад. Цей виступ відбувся майже через 50 років після виходу мюзиклу.

Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl

Майже через 50 років після виходу культового мюзиклу "Grease" про кохання між Денні Зуко та Сенді, 71-річний Джон Траволта знову перевтілився в роль Зуко на один вечір у Лос-Анджелесі.

Передає УНН із посиланням на AFP та Spiegel.

Деталі

Джон Траволта взяв участь у виставі "Бріоліон" в Лос-Анджелесі. Актор поділився своєю фотографією в образі Зуко в Instagram. Шоу "Grease Sing-A-Long", на основі фільму-мюзиклу 1978 року за участю Джона Траволти та Олівії Ньютон-Джон, було реалізовано в Hollywood Bowl.

Сьогодні ввечері в Hollywood Bowl я вперше здивував усіх на GREASE Sing-A-Long і одягнувся як Денні Зуко. Ніхто не знав. Навіть акторський склад. Дякую за фантастичний вечір

– написав 71-річний актор на своїй сторінці у соціальній мережі.

Довідково

Для Траволти "Бріолін" став другим великим успіхом у 1978 році після ролі в танцювальному фільмі "Лихоманка суботнього вечора". З іншого боку, для Олівії Ньютон-Джон, яка померла у 2022 році, мюзикл став її проривом до міжнародної кіно та поп-зірки.

Нагадаємо

Один із культових образів Джона Траволти у білому костюмі-трійці із "Лихоманки суботнього вечора" може бути проданий за чверть мільйона доларів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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