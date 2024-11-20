Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

"Wicked: Чародейка" охватывает только первый акт мюзикла, фильм сам по себе кажется завершенным благодаря динамичному темпу и финалу. Джон М. Чу объяснил, что это одно из ключевых решений, которое вообще сделало фильм возможным.

Пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

На вопрос о решении разделить "Wicked" на два фильма Джон М. Чу ответил следующее:

Мне пришлось прийти и сказать: "Мы должны сделать выбор с этим". Вы не можете сделать хороший один или два фильма, танцуя туда-сюда. Снимите два фильма прямо сейчас, иначе мы никогда не сделаем эти два фильма хорошими. ... И как только вы возьмете на себя это обязательство, вы сможете разобрать эту вещь и найти то, что нам нужно.