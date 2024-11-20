Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части
Киев • УНН
Джон М. Чу объяснил, почему «Wicked» был разделен на два фильма вместо одного. Режиссер отметил, что такой подход позволит лучше раскрыть ключевые моменты истории и эмоциональное путешествие героев.
"Wicked: Чародейка" охватывает только первый акт мюзикла, фильм сам по себе кажется завершенным благодаря динамичному темпу и финалу. Джон М. Чу объяснил, что это одно из ключевых решений, которое вообще сделало фильм возможным.
Пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.
На вопрос о решении разделить "Wicked" на два фильма Джон М. Чу ответил следующее:
Мне пришлось прийти и сказать: "Мы должны сделать выбор с этим". Вы не можете сделать хороший один или два фильма, танцуя туда-сюда. Снимите два фильма прямо сейчас, иначе мы никогда не сделаем эти два фильма хорошими. ... И как только вы возьмете на себя это обязательство, вы сможете разобрать эту вещь и найти то, что нам нужно.
На самом деле речь шла о том, чтобы отойти назад от "Defying Gravity", объяснил Чу.
Мы обнаружили, что перспектива фильма должна была отличаться от сериала. В шоу Галинда спускается на свой пузырь, и она фактически является ведущей вечера. Это своего рода водевиль. Она втянет вас в историю.
Джон М. Чу объяснил, что важно, чтобы в фильме зрители приняли мир, который вы строите, в течение первых 10 минут.
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Отмечается, что решение разделить историю на две части позволяет каждому ключевому моменту, особенно завершению "Defying Gravity", засиять во всей своей красе.
Есть небольшие моменты, которые мы просто отслеживаем, чтобы сделать "Defying Gravity" концом этого фильма. Завершите свое эмоциональное путешествие, удовлетворите свой выбор, а затем второй фильм - последствия.
Дополнение
Лорна Люфт, дочь Джуди Гарланд, незабываемой Дороти Гейл из "Волшебника страны Оз", посмотрела "Wicked" и захотела выразить свой энтузиазм по поводу фильма Джона М. Чу.
"Он был снят с такой любовью и уважением. Синтия и Ариана просто замечательные! Они забирают вас на эмоциональные американские горки, так что вам лучше держаться крепче. Вокально они обе феноменальны. Их выступления честные, тонкие, забавные, абсолютно идеальные"
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