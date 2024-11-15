Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем
Киев • УНН
Певица Ариана Гранде и актер Итан Слейтер впервые появились вместе на премьере мюзикла «Ведьма» в Нью-Йорке. Пара познакомилась во время съемок фильма в Лондоне два года назад.
Американская певица Ариана Гранде впервые появилась на премьере мюзикла "Ведьма" с Итаном Слейтером, который был хитмейкером ее песни "The Dangerous Woman".
Об этом пишет "Daily Mail", передает УНН.
Ариана Гранде и Итан Слейтер, впервые вместе посетили как пара, премьеру мюзикла "Ведьма" в Нью-Йорке, которая состоялась в четверг в Музее современного искусства.
31-летняя певица и 32-летний бродвейский актер исполнили главные роли в экранизации популярного бродвейского мюзикла, премьера которого запланирована на 22 ноября.
Пара познакомилась во время съемок фильма в Лондоне почти два года назад.
Напомним,
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