Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим

Июль — месяц активного роста многих культурных растений. О том, как лучше всего использовать второй месяц лета для посадки и в какие дни лучше сажать, расскажет УНН.

Посевная в июле: что нужно знать

В июле месяц проходит циклы роста и убывания, что влияет на активность растений. У людей, деятельность которых тесно связана с огородом, существуют благоприятные и неблагоприятные дни для посева или пересадки. Здесь все зависит от фазы Луны и народных наблюдений.

Фазы Луны в июле:

растущая Луна – с 1 по 9 июля;

полнолуние – 10 июля; убывающая Луна – с 11 по 23 июля;

новолуние – 24 июля;

далее растущая Луна с 25 по 31 июля.

Следует отметить, что полнолуние (10 июля) и новолуние (24 июля) считаются особенно неблагоприятными для новых посадок.

Благоприятные дни для посадки: согласно календарю, самыми благоприятными датами для посевов и пересадок в июле будут 4–6, 9, 11, 14–16, 18–20, 23, 28 и 29 июля. Именно в эти дни земля и растения наиболее благоприятны для активного роста корней и зелени.

Благоприятные дни для посадки

В июле все еще можно повторно высевать некоторые культуры. Вот подробный перечень растений с наиболее благоприятными для них датами:

2-6 и 26-30 июля – редис (повторный высев);

5-7, 11-13 и 18-29 июля – огурцы (второй высев), свекла (повторный высев) и фасоль;

2-6, 26-30 июля укроп, руккола, петрушка, шпинат, редька, репа;

3-7, 27-31 – пекинская капуста;

4-6, 11-12 и 20-29 июля – сидераты (люпин, фацелия и горчица)

Уход за садом

Когда речь идет об уходе за садом, также стоит пользоваться лунным календарем, ведь месяц влияет на садовые культуры так же, как и на огородные. Благоприятные дни в данном случае выглядят следующим образом:

5, 6, 9, 11, 18–22 июля – клубника, земляника;

5–6, 9, 11, 16–22, 26 июля – смородина, крыжовник, малина, ежевика;

5–8, 18–19 июля – облепиха, калина, шиповник, боярышник;

5–9, 11 июля – виноград.

Плодовые деревья и кусты:

1–4, 9, 11, 14–22, 27–28 июля – кустарники, деревья, лианы;

18-19 июля – фундук.

Неблагоприятные дни для посева

В июле этого года есть дни, когда не рекомендуется заниматься посевом и высадкой растений — это 1, 13, 25, 26, 30, 31 июля.

Однако сидеть в эти дни без дела не придется, поскольку в этот день можно заняться другими работами, а именно:

мульчирование и подкормка почвы;

удаление сорняков;

профилактическая обработка от болезней и вредителей;

рыхление почвы.

Эти работы позволят поддерживать грядки должным образом, ухаживать за растениями, чтобы получить большой урожай.

Напоминание

В Украине началась жатва, аграрии уже собрали более 188 тысяч тонн нового зерна с более чем 74 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Лидером по сбору в этом году является Одесская область.