Україна розпочала четверті жнива під час війни: хто у лідерах за темпами

В Україні розпочалися жнива, уже зібрано понад 188 тисяч тонн зерна, повідомив голова Мінагрополітики Віталій Коваль у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

В Україні стартували жнива. Це вже четвертий сезон збору врожаю з початку повномасштабної війни - повідомив голова Мінагро.

Деталі

Станом на 27 червня, зі слів міністра, аграрії вже зібрали понад 188 тисяч тонн нового зерна з більш як 74 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур. Розпочато збирання ріпаку.

Першими до жнив долучилися ячмінь, пшениця і горох:

ячмінь – зібрано понад 151 тис. тонн з 55 тис. га;

пшениця – 22 тис. тонн з понад 10 тис. га;

горох – понад 14 тис. тонн з 8,4 тис. га.

"Лідером за темпами збору цьогоріч – Одещина: понад 132 тисячі тонн зерна зібрано з 45 тисяч гектарів. Жнива також стартували в Миколаївській та Дніпропетровській областях", - зазначив Коваль.

"Цей врожай - не просто хліб. Це доказ стійкості, витримки й сили наших фермерів. Навіть під час війни вони працюють на землі, щоб Україна та світ були з хлібом", - вказав міністр.

Екватор посівної пройдено, врожай очікується не меншим за торішній - Шмигаль