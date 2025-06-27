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Україна розпочала четверті жнива під час війни: хто у лідерах за темпами

Київ • УНН

 • 788 перегляди

В Україні стартували жнива, аграрії вже зібрали понад 188 тисяч тонн нового зерна з більш як 74 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. Лідером зі збору цьогоріч є Одещина.

Україна розпочала четверті жнива під час війни: хто у лідерах за темпами

В Україні розпочалися жнива, уже зібрано понад 188 тисяч тонн зерна, повідомив голова Мінагрополітики Віталій Коваль у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

В Україні стартували жнива. Це вже четвертий сезон збору врожаю з початку повномасштабної війни

- повідомив голова Мінагро.

Деталі

Станом на 27 червня, зі слів міністра, аграрії вже зібрали понад 188 тисяч тонн нового зерна з більш як 74 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур. Розпочато збирання ріпаку.

Першими до жнив долучилися ячмінь, пшениця і горох:

  • ячмінь – зібрано понад 151 тис. тонн з 55 тис. га;
    • пшениця – 22 тис. тонн з понад 10 тис. га;
      • горох – понад 14 тис. тонн з 8,4 тис. га.

        "Лідером за темпами збору цьогоріч – Одещина: понад 132 тисячі тонн зерна зібрано з 45 тисяч гектарів. Жнива також стартували в Миколаївській та Дніпропетровській областях", - зазначив Коваль.

        "Цей врожай - не просто хліб. Це доказ стійкості, витримки й сили наших фермерів. Навіть під час війни вони працюють на землі, щоб Україна та світ були з хлібом", - вказав міністр.

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        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаАгроновини
        Миколаївська область
        Одеська область
        Дніпропетровська область
        Україна
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