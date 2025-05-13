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Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора
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Екватор посівної пройдено, врожай очікується не меншим за торішній - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1736 перегляди

Україна засіяла понад 4,3 млн га зернових, плануючи врожай не менший за минулорічний. Експорт агропродукції склав $7,6 млрд за 4 місяці 2025.

Екватор посівної пройдено, врожай очікується не меншим за торішній - Шмигаль

Екватор весняної посівної кампанії в Україні пройдено, урожай очікується не менший за торішній. При цьому частка агропродукції в експорті сягає близько половини, і забезпечила вже $7,6 млрд цього року. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у вівторок у Telegram, пише УНН.

Українські аграрії пройшли екватор посівних робіт. Наразі зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ. Це понад 4,3 млн гектарів. Очікуємо, що врожай 2025 року буде не меншим, ніж минулорічний

- написав Шмигаль.

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З його слів, вдасться забезпечити внутрішній ринок і мати достатньо ресурсу, аби постачати продовольство в країни, де існує загроза голоду.

Важливим при цьому Шмигаль назвав те, що морські ворота України на Чорному морі відкриті - їхня безпека надійно гарантована нашими Силами оборони. "Українським морським коридором за час його функціонування пройшло 120 млн тонн вантажів, з них 76 млн тонн - це товари наших аграріїв", - повідомив Шмигаль.

"Сьогодні агропродукція становить близько половини всього українського експорту. За 4 місяці 2025 року Україна експортувала товарів на понад 13 млрд доларів, з них 7,6 млрд доларів - це частка аграріїв та виробників продовольства", - наголосив Прем'єр

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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