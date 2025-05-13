Экватор посевной пройден, урожай ожидается не меньше прошлогоднего - Шмыгаль

Экватор весенней посевной кампании в Украине пройден, урожай ожидается не меньше прошлогоднего. При этом доля агропродукции в экспорте достигает около половины, и обеспечила уже $7,6 млрд в этом году. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства во вторник в Telegram, пишет УНН.

Украинские аграрии прошли экватор посевных работ. Сейчас зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 76% посевных площадей. Это более 4,3 млн гектаров. Ожидаем, что урожай 2025 года будет не меньше, чем в прошлом году - написал Шмыгаль.

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По его словам, удастся обеспечить внутренний рынок и иметь достаточно ресурса, чтобы поставлять продовольствие в страны, где существует угроза голода.

Важным при этом Шмыгаль назвал то, что морские ворота Украины на Черном море открыты - их безопасность надежно гарантирована нашими Силами обороны. "Украинским морским коридором за время его функционирования прошло 120 млн тонн грузов, из них 76 млн тонн - это товары наших аграриев", - сообщил Шмыгаль.

"Сегодня агропродукция составляет около половины всего украинского экспорта. За 4 месяца 2025 года Украина экспортировала товаров на более 13 млрд долларов, из них 7,6 млрд долларов - это доля аграриев и производителей продовольствия", - подчеркнул Премьер

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