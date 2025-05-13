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Экватор посевной пройден, урожай ожидается не меньше прошлогоднего - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Украина засеяла более 4,3 млн га зерновых, планируя урожай не меньший, чем в прошлом году. Экспорт агропродукции составил $7,6 млрд за 4 месяца 2025.

Экватор посевной пройден, урожай ожидается не меньше прошлогоднего - Шмыгаль

Экватор весенней посевной кампании в Украине пройден, урожай ожидается не меньше прошлогоднего. При этом доля агропродукции в экспорте достигает около половины, и обеспечила уже $7,6 млрд в этом году. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства во вторник в Telegram, пишет УНН.

Украинские аграрии прошли экватор посевных работ. Сейчас зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 76% посевных площадей. Это более 4,3 млн гектаров. Ожидаем, что урожай 2025 года будет не меньше, чем в прошлом году

- написал Шмыгаль.

В Украине засеяли яровыми уже 76% прогнозируемых площадей: лидеры посевной09.05.25, 15:53 • 6054 просмотра

По его словам, удастся обеспечить внутренний рынок и иметь достаточно ресурса, чтобы поставлять продовольствие в страны, где существует угроза голода.

Важным при этом Шмыгаль назвал то, что морские ворота Украины на Черном море открыты - их безопасность надежно гарантирована нашими Силами обороны. "Украинским морским коридором за время его функционирования прошло 120 млн тонн грузов, из них 76 млн тонн - это товары наших аграриев", - сообщил Шмыгаль.

"Сегодня агропродукция составляет около половины всего украинского экспорта. За 4 месяца 2025 года Украина экспортировала товаров на более 13 млрд долларов, из них 7,6 млрд долларов - это доля аграриев и производителей продовольствия", - подчеркнул Премьер

Экспорт агропродукции из Украины в апреле упал почти на четверть - эксперты02.05.25, 13:35 • 1707 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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