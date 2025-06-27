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Украина начала четвертую жатву во время войны: кто в лидерах по темпам

Киев • УНН

 • 540 просмотра

В Украине стартовала жатва, аграрии уже собрали более 188 тысяч тонн нового зерна с более чем 74 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Лидером по сбору в этом году является Одесская область.

Украина начала четвертую жатву во время войны: кто в лидерах по темпам

В Украине началась жатва, уже собрано более 188 тысяч тонн зерна, сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль в пятницу в Telegram, пишет УНН.

В Украине стартовала жатва. Это уже четвертый сезон сбора урожая с начала полномасштабной войны

- сообщил глава Минагро.

Детали

По состоянию на 27 июня, по словам министра, аграрии уже собрали более 188 тысяч тонн нового зерна с более чем 74 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Начата уборка рапса.

Первыми к жатве присоединились ячмень, пшеница и горох:

  • ячмень – собрано более 151 тыс. тонн с 55 тыс. га;
    • пшеница – 22 тыс. тонн с более 10 тыс. га;
      • горох – более 14 тыс. тонн с 8,4 тыс. га.

        "Лидером по темпам сбора в этом году – Одесчина: более 132 тысяч тонн зерна собрано с 45 тысяч гектаров. Жатва также стартовала в Николаевской и Днепропетровской областях", - отметил Коваль.

        "Этот урожай - не просто хлеб. Это доказательство стойкости, выдержки и силы наших фермеров. Даже во время войны они работают на земле, чтобы Украина и мир были с хлебом", - указал министр.

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        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ЭкономикаАгроновости
        Николаевская область
        Одесская область
        Днепропетровская область
        Украина
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