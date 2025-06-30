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Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим

Київ • УНН

 • 11294 перегляди

У липні 2024 року є сприятливі дні для посадки та пересадки рослин згідно з місячним календарем, що охоплюють періоди з 4 по 6, 9, 11, 14 по 16, 18 по 20, 23, 28 і 29 липня. Повня (10 липня) та молодик (24 липня) вважаються несприятливими датами для нових посадок.

Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим

Липень є місяцем активного росту багатьох культурних рослин. Як найкраще використати другий місяць літа для посадки і в які дні краще саджати, розкаже УНН.

Посівна у липні: що треба знати

У липні місяць проходить цикли зростання і спадання, що впливає на активність рослин. У людей, діяльність яких тісно пов’язана з городом, існують сприятливі й несприятливі дні для посіву або пересадки. Тут все залежить від фази Місяця та народних спостереження.

Фази Місяця у липні:

  • зростаючий Місяць – з 1 до 9 липня;
    • повня – 10 липня; спадний Місяць – з 11 до 23 липня;
      • молодик – 24 липня;
        • далі зростаючий Місяць з 25 по 31 липня.

          Варто зазначити, що повний місяць (10 липня) та молодик (24 липня) вважаються особливо несприятливими для нових посадок.

          Сприятливі дні для посадки: згідно з календарем, найсприятливішими датами для посівів і пересадок у липні будуть 4–6, 9, 11, 14–16, 18–20, 23, 28 і 29 липня. Саме в ці дні земля й рослини найбільш сприятливі для активного росту коренів і зелені.

          Сприятливі дні для посадки

          В липні все ще можна повторно висівати деякі культури. Ось детальний перелік рослин із найсприятливішими для них датами:

          • 2-6 та 26-30 липня – редис (повторне висіювання);
            • 5-7, 11-13 та 18-29 липня – огірки (друге висіювання), буряк (повторне висіювання) та квасоля;
              • 2-6, 26-30 липня кріп, рукола, петрушка, шпинат, редька, ріпа;
                • 3-7, 27-31 – пекінська капуста;
                  • 4-6, 11-12 та 20-29 липня – сидерати (люпин, фацелія і гірчиця)

                    Догляд за садом

                    Коли йдеться про догляд за садом, також варто послуговуватися місячним календарем, адже місяць впливає на садові культури так само, як і на городину. Сприятливі дні в даному випадку виглядають наступним чином:

                    • 5, 6, 9, 11, 18–22 липня – полуниця, суниця;
                      • 5–6, 9, 11, 16–22, 26 липня – смородина аґрус, малина, ожина;
                        • 5–8, 18–19 липня – обліпиха, калина, шипшина, глід;
                          • 5–9, 11 липня – виноград.

                            Плодові дерева і кущі:

                            • 1–4, 9, 11, 14–22, 27–28 липня – чагарники, дерева, ліани;
                              • 18-19 липня – фундук.

                                Несприятливі дні для висівання

                                У липні цього року є дні, коли не рекомендується займатися висіванням і висаджуванням рослин — це 1, 13, 25, 26, 30, 31 липня.

                                Проте сидіти в ці дні без діла не доведеться, оскільки в цей день можна зайнятися іншими роботами, а саме:

                                • мульчування і підживлення ґрунту;
                                  • видалення бур’янів;
                                    • профілактичне оброблення від хвороб та шкідників;
                                      • розпушування ґрунту.

                                        Ці роботи дадуть змогу підтримувати грядки належним чином, доглядати за рослинами, щоб отримати великий урожай.

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                                        Павло Зінченко

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                                        Brent Oil
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