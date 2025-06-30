Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим
Київ • УНН
У липні 2024 року є сприятливі дні для посадки та пересадки рослин згідно з місячним календарем, що охоплюють періоди з 4 по 6, 9, 11, 14 по 16, 18 по 20, 23, 28 і 29 липня. Повня (10 липня) та молодик (24 липня) вважаються несприятливими датами для нових посадок.
Липень є місяцем активного росту багатьох культурних рослин. Як найкраще використати другий місяць літа для посадки і в які дні краще саджати, розкаже УНН.
Посівна у липні: що треба знати
У липні місяць проходить цикли зростання і спадання, що впливає на активність рослин. У людей, діяльність яких тісно пов’язана з городом, існують сприятливі й несприятливі дні для посіву або пересадки. Тут все залежить від фази Місяця та народних спостереження.
Фази Місяця у липні:
- зростаючий Місяць – з 1 до 9 липня;
- повня – 10 липня; спадний Місяць – з 11 до 23 липня;
- молодик – 24 липня;
- далі зростаючий Місяць з 25 по 31 липня.
Варто зазначити, що повний місяць (10 липня) та молодик (24 липня) вважаються особливо несприятливими для нових посадок.
Сприятливі дні для посадки: згідно з календарем, найсприятливішими датами для посівів і пересадок у липні будуть 4–6, 9, 11, 14–16, 18–20, 23, 28 і 29 липня. Саме в ці дні земля й рослини найбільш сприятливі для активного росту коренів і зелені.
Сприятливі дні для посадки
В липні все ще можна повторно висівати деякі культури. Ось детальний перелік рослин із найсприятливішими для них датами:
- 2-6 та 26-30 липня – редис (повторне висіювання);
- 5-7, 11-13 та 18-29 липня – огірки (друге висіювання), буряк (повторне висіювання) та квасоля;
- 2-6, 26-30 липня кріп, рукола, петрушка, шпинат,
редька, ріпа;
- 3-7, 27-31 – пекінська капуста;
- 4-6, 11-12 та 20-29 липня – сидерати (люпин, фацелія і гірчиця)
Догляд за садом
Коли йдеться про догляд за садом, також варто послуговуватися місячним календарем, адже місяць впливає на садові культури так само, як і на городину. Сприятливі дні в даному випадку виглядають наступним чином:
- 5, 6, 9, 11, 18–22 липня – полуниця, суниця;
- 5–6, 9, 11, 16–22, 26 липня – смородина аґрус, малина, ожина;
- 5–8, 18–19 липня – обліпиха, калина, шипшина, глід;
- 5–9, 11 липня – виноград.
Плодові дерева і кущі:
- 1–4, 9, 11, 14–22, 27–28 липня – чагарники, дерева, ліани;
- 18-19 липня – фундук.
Несприятливі дні для висівання
У липні цього року є дні, коли не рекомендується займатися висіванням і висаджуванням рослин — це 1, 13, 25, 26, 30, 31 липня.
Проте сидіти в ці дні без діла не доведеться, оскільки в цей день можна зайнятися іншими роботами, а саме:
- мульчування і підживлення ґрунту;
- видалення бур’янів;
- профілактичне оброблення від хвороб та шкідників;
- розпушування ґрунту.
Ці роботи дадуть змогу підтримувати грядки належним чином, доглядати за рослинами, щоб отримати великий урожай.
Нагадування
В Україні стартували жнива, аграрії вже зібрали понад 188 тисяч тонн нового зерна з більш як 74 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. Лідером зі збору цьогоріч є Одещина.