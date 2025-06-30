Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим

Липень є місяцем активного росту багатьох культурних рослин. Як найкраще використати другий місяць літа для посадки і в які дні краще саджати, розкаже УНН.

Посівна у липні: що треба знати

У липні місяць проходить цикли зростання і спадання, що впливає на активність рослин. У людей, діяльність яких тісно пов’язана з городом, існують сприятливі й несприятливі дні для посіву або пересадки. Тут все залежить від фази Місяця та народних спостереження.

Фази Місяця у липні:

зростаючий Місяць – з 1 до 9 липня;

повня – 10 липня; спадний Місяць – з 11 до 23 липня;

молодик – 24 липня;

далі зростаючий Місяць з 25 по 31 липня.

Варто зазначити, що повний місяць (10 липня) та молодик (24 липня) вважаються особливо несприятливими для нових посадок.

Сприятливі дні для посадки: згідно з календарем, найсприятливішими датами для посівів і пересадок у липні будуть 4–6, 9, 11, 14–16, 18–20, 23, 28 і 29 липня. Саме в ці дні земля й рослини найбільш сприятливі для активного росту коренів і зелені.

Сприятливі дні для посадки

В липні все ще можна повторно висівати деякі культури. Ось детальний перелік рослин із найсприятливішими для них датами:

2-6 та 26-30 липня – редис (повторне висіювання);

5-7, 11-13 та 18-29 липня – огірки (друге висіювання), буряк (повторне висіювання) та квасоля;

2-6, 26-30 липня кріп, рукола, петрушка, шпинат, редька, ріпа;

3-7, 27-31 – пекінська капуста;

4-6, 11-12 та 20-29 липня – сидерати (люпин, фацелія і гірчиця)

Догляд за садом

Коли йдеться про догляд за садом, також варто послуговуватися місячним календарем, адже місяць впливає на садові культури так само, як і на городину. Сприятливі дні в даному випадку виглядають наступним чином:

5, 6, 9, 11, 18–22 липня – полуниця, суниця;

5–6, 9, 11, 16–22, 26 липня – смородина аґрус, малина, ожина;

5–8, 18–19 липня – обліпиха, калина, шипшина, глід;

5–9, 11 липня – виноград.

Плодові дерева і кущі:

1–4, 9, 11, 14–22, 27–28 липня – чагарники, дерева, ліани;

18-19 липня – фундук.

Несприятливі дні для висівання

У липні цього року є дні, коли не рекомендується займатися висіванням і висаджуванням рослин — це 1, 13, 25, 26, 30, 31 липня.

Проте сидіти в ці дні без діла не доведеться, оскільки в цей день можна зайнятися іншими роботами, а саме:

мульчування і підживлення ґрунту;

видалення бур’янів;

профілактичне оброблення від хвороб та шкідників;

розпушування ґрунту.

Ці роботи дадуть змогу підтримувати грядки належним чином, доглядати за рослинами, щоб отримати великий урожай.

Нагадування

В Україні стартували жнива, аграрії вже зібрали понад 188 тисяч тонн нового зерна з більш як 74 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. Лідером зі збору цьогоріч є Одещина.