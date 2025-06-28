Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле

Невероятные научные экспедиции, внезапный поворот судьбы, тайны прошлого, любовь, разочарование – все это и намного больше ждет зрителей на большом экране в июле. УНН ​​предлагает подборку кинопремьер, которые стоит посмотреть.

Мир Юрского периода: Возрождение (Jurassic World Rebirth)

Современная экология планеты оказалась большей частью негостеприимной для динозавров. Оставшиеся обитают в родных для них экваториальных климатических поясах. Экспедиция отправляется в теплые края, чтобы получить из трех огромных существ ДНК, которые могут произвести прорыв в медицине.

Жанр: приключения;

Страна: США;

Режиссер: Гарет Эдвардс;

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бэйли, Махершала Али;

Прокат в Украине: с 02.07.2025.

Жизнь Чака (The Life of Chuck)

Чак Кранц — обычный человек, чья обыденность внезапно меняется, когда его имя начинает появляться повсюду: на билбордах, в радиоэфирах, в интернете, на стенах и даже на окнах домов. Хотя никто не знает, кем на самом деле является Чак, ходят слухи: его смерть может привести к гибели всего мира.

Жанр: фэнтези, драма;

Страна: США, Канада;

Режиссер: Майк Флэнаган;

Актеры: Том Хиддлстон, Чиветел Эджиофор, Карен Гиллан;

Прокат в Украине: с 17.07.2025.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом (I Know What You Did Last Summer)

Прошел год после жуткой аварии, которую пятеро друзей пытались стереть из памяти. Они были уверены, что их ужасный секрет остался в прошлом, но теперь вынуждены столкнуться с тревожной реальностью — кто-то знает правду о том, что произошло тем летом... и жаждет мести.

Жанр: ужасы;

Страна: США;

Режиссер: Дженнифер Кейтин Робинсон;

Актеры: Мэдлин Клайн, Чейз Суи Уондерс, Джона Хауэр-Кинг, Фредди Принц-младший, Дженнифер Лав Хьюитт;

Прокат в Украине: с 17.07.2025.

Правила флирта (Follemente)

Пьеро — преподаватель философии, переживший развод и пытающийся вновь открыться для любви. Лара — романтичная, но уставшая от разочарований в отношениях. Их первое свидание становится началом необычной истории. Между ними вспыхивает симпатия, однако оба боятся это признать даже перед собой. Вместо искренности — сомнения, бесконечные внутренние монологи и избыточное обдумывание каждого шага. Смогут ли они заглушить свой внутренний шум и позволить чувствам вывести их к настоящей близости?

Жанр: комедия, романтические;

Страна: Италия;

Режиссер: Паоло Дженовезе;

Актеры: Эдоардо Лео, Пилар Фольяти, Клаудия Пандольфи, Виттория Пуччини;

Прокат в Украине: с 24.07.2025.

Смотритель (The Home)

Макс устраивается на работу в дом престарелых и узнает, что с жильцами и хозяевами что-то не так, и у них есть свои тайны. Впоследствии, несмотря на запрет хозяев, он проникает на закрытый, четвертый этаж, где он узнает о том, чего никому не стоило знать.

Жанр: ужасы, триллер;

Страна: США;

Режиссер: Джеймс Демонако;

Актеры: Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Итан Филлипс;