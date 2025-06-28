$41.590.00
48.640.00
ukenru
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
14:03 • 2494 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
13:12 • 6774 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 37386 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 103489 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 131734 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 81021 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 199441 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 57049 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 69325 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
27 июня, 09:36 • 56394 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.8м/с
60%
747мм
Популярные новости
Канада ввела квоты и 50% пошлину на импорт стали из стран без соглашений о свободной торговле28 июня, 05:19 • 11689 просмотра
Президент Польши Дуда прибыл в Киев28 июня, 07:14 • 11402 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 15922 просмотра
В Одессе в результате вражеского удара погибла учительница и ее муж09:27 • 6882 просмотра
Новейшая вражеская бомба-ракета "Гром-1" сбита около Днепра - ОВА09:59 • 27831 просмотра
публикации
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 131734 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 134498 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 199441 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 133764 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 221016 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Анджей Дуда
Юрий Игнат
Василий Стус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Запорожская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле14:03 • 2494 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 16012 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 30635 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 36552 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 134498 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ми-8
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета

Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле

Киев • УНН

 • 2176 просмотра

В этом июле на большие экраны выходят пять ожидаемых кинопремьер: "Мир Юрского периода: Возрождение", "Жизнь Чака", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Правила флирта" и "Наблюдатель". Перечень охватывает приключения, фэнтези, ужасы, комедии и триллеры.

Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле

Невероятные научные экспедиции, внезапный поворот судьбы, тайны прошлого, любовь, разочарование – все это и намного больше ждет зрителей на большом экране в июле. УНН ​​предлагает подборку кинопремьер, которые стоит посмотреть.

Мир Юрского периода: Возрождение (Jurassic World Rebirth)

Современная экология планеты оказалась большей частью негостеприимной для динозавров. Оставшиеся обитают в родных для них экваториальных климатических поясах. Экспедиция отправляется в теплые края, чтобы получить из трех огромных существ ДНК, которые могут произвести прорыв в медицине.

  • Жанр: приключения;
    • Страна: США;
      • Режиссер: Гарет Эдвардс;
        • Актеры: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бэйли, Махершала Али;
          • Прокат в Украине: с 02.07.2025.

            Жизнь Чака (The Life of Chuck)

            Чак Кранц — обычный человек, чья обыденность внезапно меняется, когда его имя начинает появляться повсюду: на билбордах, в радиоэфирах, в интернете, на стенах и даже на окнах домов. Хотя никто не знает, кем на самом деле является Чак, ходят слухи: его смерть может привести к гибели всего мира.

            • Жанр: фэнтези, драма;
              • Страна: США, Канада;
                • Режиссер: Майк Флэнаган;
                  • Актеры: Том Хиддлстон, Чиветел Эджиофор, Карен Гиллан;
                    • Прокат в Украине: с 17.07.2025.

                      Я знаю, что вы сделали прошлым летом (I Know What You Did Last Summer)

                      Прошел год после жуткой аварии, которую пятеро друзей пытались стереть из памяти. Они были уверены, что их ужасный секрет остался в прошлом, но теперь вынуждены столкнуться с тревожной реальностью — кто-то знает правду о том, что произошло тем летом... и жаждет мести.

                      • Жанр: ужасы;
                        • Страна: США;
                          • Режиссер: Дженнифер Кейтин Робинсон;
                            • Актеры: Мэдлин Клайн, Чейз Суи Уондерс, Джона Хауэр-Кинг, Фредди Принц-младший, Дженнифер Лав Хьюитт;
                              • Прокат в Украине: с 17.07.2025.

                                Правила флирта (Follemente)

                                Пьеро — преподаватель философии, переживший развод и пытающийся вновь открыться для любви. Лара — романтичная, но уставшая от разочарований в отношениях. Их первое свидание становится началом необычной истории. Между ними вспыхивает симпатия, однако оба боятся это признать даже перед собой. Вместо искренности — сомнения, бесконечные внутренние монологи и избыточное обдумывание каждого шага. Смогут ли они заглушить свой внутренний шум и позволить чувствам вывести их к настоящей близости?

                                • Жанр: комедия, романтические;
                                  • Страна: Италия;
                                    • Режиссер: Паоло Дженовезе;
                                      • Актеры: Эдоардо Лео, Пилар Фольяти, Клаудия Пандольфи, Виттория Пуччини;
                                        • Прокат в Украине: с 24.07.2025.

                                          Смотритель (The Home)

                                          Макс устраивается на работу в дом престарелых и узнает, что с жильцами и хозяевами что-то не так, и у них есть свои тайны. Впоследствии, несмотря на запрет хозяев, он проникает на закрытый, четвертый этаж, где он узнает о том, чего никому не стоило знать.

                                          • Жанр: ужасы, триллер;
                                            • Страна: США;
                                              • Режиссер: Джеймс Демонако;
                                                • Актеры: Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Итан Филлипс;
                                                  • Прокат в Украине: с 24.07.2025
                                                    Ольга Розгон

                                                    Ольга Розгон

                                                    ОбществоУНН Lite
                                                    Канада
                                                    Италия
                                                    Соединённые Штаты
                                                    Tesla
                                                    $
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    .
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    S&P 500
                                                    $
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    ,
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    Brent Oil
                                                    $
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    .
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    Gold
                                                    $
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    ,
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    Gas TTF
                                                    $
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    .
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    0
                                                    0
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9