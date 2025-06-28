П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні

Неймовірні наукові експедиції, раптовий поворот долі, таємниці минулого, кохання, розчарування – все це та набагато більше чекає глядачів на великому екрані цього липня. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які варто подивитися.

Світ Юрського періоду: Відродження (Jurassic World Rebirth)

Сучасна екологія планети виявилася здебільшого негостинною для динозаврів. Ті, що залишились мешкають в рідних для них екваторіальних кліматичних поясах. Експедиція вирушає у теплі краї, щоб здобути з трьох величезних істот ДНК, які можуть зробити прорив у медицині.

Жанр: пригоди;

Країна: США;

Режисер: Ґарет Едвардс;

Актори: Скарлетт Йоганссон, Джонатан Бейлі, Магершала Ал;

Прокат в Україні: з 02.07.2025.

Життя Чака (The Life of Chuck)

Чак Кранц - звичайна людина, чия буденність раптово змінюється, коли його ім’я починає з’являтися всюди: на білбордах, у радіоефірах, в інтернеті, на стінах і навіть на вікнах будинків. Хоча ніхто не знає, ким насправді є Чак, ширяться чутки: його смерть може призвести до загибелі всього світу.

Жанр: фентезі, драма;

Країна: США, Канада;

Режисер: Майк Фленеґан;

Актори: Том Гіддлстон, Чіветель Еджифор, Карен Ґіллан;

Прокат в Україні: з 17.07.2025.

Я знаю, що ви скоїли минулого літа (I Know What You Did Last Summer)

Минув рік після моторошної аварії, яку п’ятеро друзів намагалися стерти з пам’яті. Вони були впевнені, що їхній жахливий секрет залишився у минулому, але тепер змушені зіткнутися з тривожною реальністю - хтось знає правду про те, що сталося того літа... і прагне помсти.

Жанр: жахи;

Країна: США;

Режисер: Дженніфер Кейтін Робінсон;

Актори: Медлін Клайн, Чейз Суї Вондерс, Джона Гауер-Кінг, Фредді Принц-молодший, Дженніфер Лав Г'юїтт;

Прокат в Україні: з 17.07.2025.

Правила флірту (Follemente)

П’єро - викладач філософії, який пережив розлучення й намагається знову відкритися для кохання. Лара — романтична, але втомлена від розчарувань у стосунках. Їхнє перше побачення стає початком незвичайної історії. Між ними спалахує симпатія, однак обоє бояться це визнати навіть перед собою. Замість щирості — сумніви, нескінченні внутрішні монологи та надмірне обдумування кожного кроку. Чи зможуть вони заглушити свій внутрішній шум і дозволити почуттям вивести їх до справжньої близькості?

Жанр: комедія, романтичні;

Країна: Італія;

Режисер: Паоло Дженовезе;

Актори: Едоардо Лео, Пілар Фольяті, Клаудія Пандольфі, Вітторія Пуччин;

Прокат в Україні: з 24.07.2025.

Наглядач (The Home)

Макс влаштовується на роботу у будинок для літніх людей та дізнається, що з мешканцями та господарями щось не те, і в них є свої таємниці. Згодом, попри заборону господарів він проникає на зачинений, четвертий поверх, де він дізнається про те, чого нікому не варто було знати.

Жанр: жахи, трилер;

Країна: США;

Режисер: Джеймс Демонако;

Актори: Піт Девідсон, Джон Ґловер, Ітан Філліпс;