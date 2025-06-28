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П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
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П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
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П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні14:03 • 4752 перегляди
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П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні

Київ • УНН

 • 4696 перегляди

Цього липня на великі екрани виходять п'ять очікуваних кінопрем'єр: "Світ Юрського періоду: Відродження", "Життя Чака", "Я знаю, що ви скоїли минулого літа", "Правила флірту" та "Наглядач". Перелік охоплює пригоди, фентезі, жахи, комедії та трилери.

П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні

Неймовірні наукові експедиції, раптовий поворот долі, таємниці минулого, кохання, розчарування – все це та набагато більше чекає глядачів на великому екрані цього липня. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які варто подивитися.

Світ Юрського періоду: Відродження (Jurassic World Rebirth)

Сучасна екологія планети виявилася здебільшого негостинною для динозаврів. Ті, що залишились мешкають в рідних для них екваторіальних кліматичних поясах. Експедиція вирушає у теплі краї, щоб здобути з трьох величезних істот ДНК, які можуть зробити прорив у медицині.

  • Жанр: пригоди;
    • Країна: США;
      • Режисер: Ґарет Едвардс;
        • Актори: Скарлетт Йоганссон, Джонатан Бейлі, Магершала Ал;
          • Прокат в Україні: з 02.07.2025.

            Життя Чака (The Life of Chuck)

            Чак Кранц - звичайна людина, чия буденність раптово змінюється, коли його ім’я починає з’являтися всюди: на білбордах, у радіоефірах, в інтернеті, на стінах і навіть на вікнах будинків. Хоча ніхто не знає, ким насправді є Чак, ширяться чутки: його смерть може призвести до загибелі всього світу.

            • Жанр: фентезі, драма;
              • Країна: США, Канада;
                • Режисер: Майк Фленеґан;
                  • Актори: Том Гіддлстон, Чіветель Еджифор, Карен Ґіллан;
                    • Прокат в Україні: з 17.07.2025.

                      Я знаю, що ви скоїли минулого літа (I Know What You Did Last Summer)

                      Минув рік після моторошної аварії, яку п’ятеро друзів намагалися стерти з пам’яті. Вони були впевнені, що їхній жахливий секрет залишився у минулому, але тепер змушені зіткнутися з тривожною реальністю - хтось знає правду про те, що сталося того літа... і прагне помсти.

                      • Жанр: жахи;
                        • Країна: США;
                          • Режисер: Дженніфер Кейтін Робінсон;
                            • Актори: Медлін Клайн, Чейз Суї Вондерс, Джона Гауер-Кінг, Фредді Принц-молодший, Дженніфер Лав Г'юїтт;
                              • Прокат в Україні: з 17.07.2025.

                                Правила флірту (Follemente)

                                П’єро - викладач філософії, який пережив розлучення й намагається знову відкритися для кохання. Лара — романтична, але втомлена від розчарувань у стосунках. Їхнє перше побачення стає початком незвичайної історії. Між ними спалахує симпатія, однак обоє бояться це визнати навіть перед собою. Замість щирості — сумніви, нескінченні внутрішні монологи та надмірне обдумування кожного кроку. Чи зможуть вони заглушити свій внутрішній шум і дозволити почуттям вивести їх до справжньої близькості?

                                • Жанр: комедія, романтичні;
                                  • Країна: Італія;
                                    • Режисер: Паоло Дженовезе;
                                      • Актори: Едоардо Лео, Пілар Фольяті, Клаудія Пандольфі, Вітторія Пуччин;
                                        • Прокат в Україні: з 24.07.2025.

                                          Наглядач (The Home)

                                          Макс влаштовується на роботу у будинок для літніх людей та дізнається, що з мешканцями та господарями щось не те, і в них є свої таємниці. Згодом, попри заборону господарів він проникає на зачинений, четвертий поверх, де він дізнається про те, чого нікому не варто було знати.

                                          • Жанр: жахи, трилер;
                                            • Країна: США;
                                              • Режисер: Джеймс Демонако;
                                                • Актори: Піт Девідсон, Джон Ґловер, Ітан Філліпс;
                                                  • Прокат в Україні: з 24.07.2025
                                                    Ольга Розгон

                                                    Ольга Розгон

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