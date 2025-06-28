П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Київ • УНН
Цього липня на великі екрани виходять п'ять очікуваних кінопрем'єр: "Світ Юрського періоду: Відродження", "Життя Чака", "Я знаю, що ви скоїли минулого літа", "Правила флірту" та "Наглядач". Перелік охоплює пригоди, фентезі, жахи, комедії та трилери.
Неймовірні наукові експедиції, раптовий поворот долі, таємниці минулого, кохання, розчарування – все це та набагато більше чекає глядачів на великому екрані цього липня. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які варто подивитися.
Світ Юрського періоду: Відродження (Jurassic World Rebirth)
Сучасна екологія планети виявилася здебільшого негостинною для динозаврів. Ті, що залишились мешкають в рідних для них екваторіальних кліматичних поясах. Експедиція вирушає у теплі краї, щоб здобути з трьох величезних істот ДНК, які можуть зробити прорив у медицині.
- Жанр: пригоди;
- Країна: США;
- Режисер: Ґарет Едвардс;
- Актори: Скарлетт Йоганссон, Джонатан Бейлі, Магершала Ал;
- Прокат в Україні: з 02.07.2025.
Життя Чака (The Life of Chuck)
Чак Кранц - звичайна людина, чия буденність раптово змінюється, коли його ім’я починає з’являтися всюди: на білбордах, у радіоефірах, в інтернеті, на стінах і навіть на вікнах будинків. Хоча ніхто не знає, ким насправді є Чак, ширяться чутки: його смерть може призвести до загибелі всього світу.
- Жанр: фентезі, драма;
- Країна: США, Канада;
- Режисер: Майк Фленеґан;
- Актори: Том Гіддлстон, Чіветель Еджифор, Карен Ґіллан;
- Прокат в Україні: з 17.07.2025.
Я знаю, що ви скоїли минулого літа (I Know What You Did Last Summer)
Минув рік після моторошної аварії, яку п’ятеро друзів намагалися стерти з пам’яті. Вони були впевнені, що їхній жахливий секрет залишився у минулому, але тепер змушені зіткнутися з тривожною реальністю - хтось знає правду про те, що сталося того літа... і прагне помсти.
- Жанр: жахи;
- Країна: США;
- Режисер: Дженніфер Кейтін Робінсон;
- Актори: Медлін Клайн, Чейз Суї Вондерс, Джона Гауер-Кінг, Фредді Принц-молодший, Дженніфер Лав Г'юїтт;
- Прокат в Україні: з 17.07.2025.
Правила флірту (Follemente)
П’єро - викладач філософії, який пережив розлучення й намагається знову відкритися для кохання. Лара — романтична, але втомлена від розчарувань у стосунках. Їхнє перше побачення стає початком незвичайної історії. Між ними спалахує симпатія, однак обоє бояться це визнати навіть перед собою. Замість щирості — сумніви, нескінченні внутрішні монологи та надмірне обдумування кожного кроку. Чи зможуть вони заглушити свій внутрішній шум і дозволити почуттям вивести їх до справжньої близькості?
- Жанр: комедія, романтичні;
- Країна: Італія;
- Режисер: Паоло Дженовезе;
- Актори: Едоардо Лео, Пілар Фольяті, Клаудія Пандольфі, Вітторія Пуччин;
- Прокат в Україні: з 24.07.2025.
Наглядач (The Home)
Макс влаштовується на роботу у будинок для літніх людей та дізнається, що з мешканцями та господарями щось не те, і в них є свої таємниці. Згодом, попри заборону господарів він проникає на зачинений, четвертий поверх, де він дізнається про те, чого нікому не варто було знати.
- Жанр: жахи, трилер;
- Країна: США;
- Режисер: Джеймс Демонако;
- Актори: Піт Девідсон, Джон Ґловер, Ітан Філліпс;
- Прокат в Україні: з 24.07.2025