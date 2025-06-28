Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения

Сегодня Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о раскрытии преступной организации из пяти человек во главе с бывшим заместителем мэра Харькова, которая завладела 5,4 млн гривен бюджетных средств. Средства, предназначенные для фортификаций, разворовывались через завышение цен на закупку материалов. УНН решил разобраться в сути и деталях дела.

Фабула дела

Как сообщил Генпрокурор, Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона "сообщила о подозрении пятерым членам преступной организации, которую создал и осуществлял руководство бывший заместитель городского головы города Харькова". Как стало известно УНН, речь идет об Андрее Руденко, который занимал эту должность с 2015 года до апреля 2025 года.

В состав преступной организации, кроме организатора, входили четверо исполнителей, среди которых: 2 руководителя предприятий и 2 физических лица предпринимателей, отметил Генпрокурор.

Организатор и директор одного из предприятий, как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам завышенным более чем на 30% от рыночных. - сообщил Кравченко.

Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 млн гривен. В рамках досудебного расследования будут исследованы другие эпизоды деятельности этой преступной организации.

В рамках производства проведен ряд обысков на территории Харькова и Харьковской области, в ходе которых изъята компьютерная техника, бухгалтерские и финансовые документы.

Фирмы-прокладки и ФЛП экс-сотрудницы суши-бара

Как выяснил УНН, речь идет о тех самых фортификационных сооружениях, которые должны были защищать Харьков от повторного наступления россиян, и к которым после повторного наступления, которое было героически отбито нашими военными, возникло много вопросов.

К строительству этих сооружений было причастно ООО "Тех-Инком", которым руководит харьковчанин Сергей Быков, он же вместе с Игорем Карпенко является совладельцем этой компании. За время своей работы (компания основана в конце 2018 года) фирма неоднократно участвовала в тендерах, объявлявшихся как Харьковской ОГА (ОВА), так и другими коммунальными учреждениями, в частности КП "Харьковтеплосеть", за которые в Харьковской мэрии отвечал именно Руденко. Интересно, что раньше совладелицей "Тех-Инком" была Виктория Письмак, которая, как указывают СМИ, была не только помощницей, но и является гражданской женой Руденко.

Именно с ООО "Тех-Инком" в 2024 году Департамент ЖКХ Харьковской ОВА заключил 33 договора на строительство фортификационных сооружений на общую сумму 555,9 млн грн.

Уже из судебных документов, в частности из постановления суда от апреля 2025 года, становится известно, что стройматериалы закупались у подконтрольных фирм-прокладок (юридические и физические лица). К цепи по искусственному завышению стоимости строительных материалов могут быть причастны несколько компаний, которым "Тех-Инком" перечислил 198,3 млн грн: ООО "Строй-Техпром", "АТП-16329", ООО "Бизнес Протекшн", ООО "Интер Инвестстрой". По данным материалов следствия, есть признаки завышения стоимости строительных материалов примерно на 30-50% от рыночной цены.

По справке бухгалтера установлено, что "Тех-Инком" приобрел у "Строй-Техпром" 63 блока БП-0,5-17х23 по цене более 49 тысяч грн за единицу без учета НДС. А до того "Строй-Техпром" в апреле 2024 года приобрел у поставщика ООО "Билевин" 63 блока БП-0,5-17х23 по гораздо более низкой цене, по 36,5 тысяч грн за единицу без учета НДС. Только на блоках разница в стоимости составляет более 790 тысяч грн без учета НДС.

Как видим, в схеме фигурировал еще ряд компаний. Примечательно, что, руководителем, например, "АТП-16329" является уже упомянутая Виктория Письмак.

В целом, как ранее писали СМИ, большинство этих компаний являются частью крупной конвертационной системы. В нее входят не только ООО, но и целый ряд ФЛП.

Об одном из таких ФЛП становится известно из постановления хозяйственного суда столицы. В своем решении суд отказывает физическому лицу-предпринимателю Ольге Сарычевой в удовлетворении иска к "Универсал Банк" о взыскании с него 107 тысяч гривен. Эти средства Сарычева хотела получить с банка за блокировку ее счета, из-за чего она "получила претензии от заказчика и поставщика о начислении штрафных санкций, а также заказчиком был расторгнут договор поставки стройматериалов, что причинило ей материальный ущерб и моральные страдания, которые заключаются в глубоких переживаниях, в связи с лишением возможности реализации предпринимательских планов, нарушении нормальных деловых связей". Как оказалось, счет был заблокирован после того, как тогда еще вновь созданный ФОП получил от ООО "Тех-Инком" более 20 млн грн. Деньги были предоплатой за строительные материалы – "что расчеты за строительные материалы с покупателем и поставщиком осуществлены на условиях предоплаты, а товар фактически еще не изготовлен. Отметила, что у нее отсутствует склад, так как он не нужен, вся деятельность на предварительных оплатах, офиса и работников нет, сайт находится в разработке". Такие объяснения не удовлетворили банк, и счет был заблокирован.

Интересно, что Ольга Сарычева, до того как в январе 2024 года открыть ФЛП с миллионным оборотом в сфере строительства, работала администратором в одном из суши-ресторанов Харькова. Вот такая головокружительная карьера.

По нашей информации, сейчас, помимо Руденко, подозрение объявлено руководителям "Тех-Инком" и "Строй-Техпром".