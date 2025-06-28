Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди

Сьогодні Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття злочинної організації з пʼятьох осіб на чолі з колишнім заступником мера Харкова, яка заволоділа 5,4 млн гривень бюджетних коштів. Кошти, призначені для фортифікацій, розкрадали через завищення цін на закупівлю матеріалів. УНН вирішив розібратися у суті та деталях справи.

Фабула справи

Як повідомив Генпрокурор, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону "повідомила про підозру пʼятьом членам злочинної організації, яку створив та здійснював керівництво колишній заступник міського голови міста Харків". Як стало відомо УНН, йдеться про Андрія Руденка, якій обіймав цю посаду з 2015 року до квітня 2025.

До складу злочинної організації, крім організатора, входили четверо виконавців, серед яких: 2 керівників підприємств та 2 фізичних осіб підприємців, зазначив Генпрокурор.

Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових - повідомив Кравченко.

Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків в сумі 5,4 млн гривень. У межах досудового розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності цієї злочинної організації.

У межах провадження проведено низку обшуків на території Харкова та Харківської області, під час яких вилучено компʼютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Фірми-прокладки та ФОП експрацівниці суші-бару

Як зʼясував УНН, йдеться про ті самі фортифікаційні споруди, які мали захищати Харків від повторного наступу росіян, і до яких після повторного наступу, який був героїчно відбитий нашими військовими, виникло багато запитань.

До будівництва цих споруд було причетне ТОВ "Тех-Iнком", яким керує харків’янин Сергій Биков, він же разом з Ігорем Карпенком є співвласником цієї компанії. За час своєї роботи (заснована компанія наприкінці 2018 року) фірма неодноразово брала участь у тендерах, які оголошувалися як Харківською ОДА (ОВА) та й іншими комунальними установами, зокрема КП "Харків тепломережі", за які у Харківській мерії відповідав саме Руденко. Цікаво, що раніше співвласницею "Тех-Iнком" була Вікторія Письмак, яка, як вказують ЗМІ, була не лише помічницею, а й є цивільно дружиною Руденка.

Саме з ТОВ "Тех-Інком" у 2024 році Департамент ЖКГ Харківської ОВА уклав 33 договори на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму 555,9 млн грн.

Вже з судових документів, зокрема з ухвали суду від квітня 2025 року, стає відомо, що будматеріали купувалися у підконтрольних фірм-прокладок (юридичні та фізичні особи). До ланцюга зі штучного завищення вартості будівельних матеріалів можуть бути причетні декілька кмопаній, яким "Тех-Інком" перерахував 198,3 млн грн: ТОВ "Буд-Техпром", "АТП-16329", ТОВ "Бізнес Протекшн", ТОВ "Інтер Інвестбуд". За даними матеріалів слідства, є ознаки завищення вартості будівельних матеріалів приблизно на 30-50% від ринкової ціни.

За довідкою бухгалтера встановлено, що "Тех-Інком" придбав у "Буд-Техпром" 63 блоки БП-0,5-17х23 за ціною понад 49 тисяч грн за одиницю без урахування ПДВ. А до того "Буд-Техпром" у квітні 2024 року придбав у постачальника ТОВ "Білівін" 63 блоки БП-0,5-17х23 по набагато нижчій ціні, по 36,5 тисяч грн за одиницю без урахування ПДВ. Лише на блоках різниця у вартості становить понад 790 тисяч грн без урахування ПДВ.

Як бачимо, у схемі фігурувала ще низка компаній. Примітно, що, керівником, наприклад, "АТП-16329" є вже згадувана Вікторія Письмак.

Загалом, як раніше писали ЗМІ, більшість цих компаній є частиною великої конвертаційної системи. До неї входять не лише ТОВ-ки, але й ціла низка ФОПів.

Про один з таких ФОПів стає відомо з ухвали господарського суду столиці. У своєму рішенні суд відмовляє фізичній особі-підприємцеві Ользі Саричевій у задоволенні позову до "Універсал Банк" про стягнення з нього 107 тисяч гривень. Ці кошти Саричева хотіла отримати з банку за блокування її рахунку, через що вона "отримала претензії від замовника та постачальника про нарахування штрафних санкцій, а також замовником було розірвано договір поставки будматеріалів, що спричинило їй матеріальні збитки та моральні страждання, які полягають в глибоких переживаннях, в зв`язку з позбавлення можливості реалізації підприємницьких планів, порушенні нормальних ділових зв`язків". Як виявилось рахунок був заблокований після того, як тоді ще новостворений ФОП отримав від ТОВ "Тех-Інком" понад 20 млн грн. Гроші були передоплатою за будівельні матеріали – "що розрахунки за будівельні матеріали із покупцем та постачальником здійснено на умовах передоплати, а товар фактично ще не виготовлений. Зазначила, що в неї відсутній склад так як він не потрібен, вся діяльність на попередніх оплатах, офісу та працівників не має, сайт знаходиться в розробці". Такі пояснення не задовольнили банк і рахунок заблокували.

Цікаво, що Ольга Саричева, до того як у січні 2024 року відкрити ФОП з мільйонним оборотом у сфері будівництва працювала адміністратором у одному з суші-ресторанів Харкова. Ось така карколомна кар‘єра.

За нашою інформацією, наразі окрім Руденка підозру оголошену керівникам "Тех-Інком" та "Буд-Техпром".